Smart Money Habits: मुले खूप हट्ट करतात का? पैशांची किंमत समजण्यासाठी त्यांना आजच शिकवा मनी मॅनेजमेंटचे हे 5 सोपे नियम!

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HT लाइफस्टाइलशी बोलताना, फिनटेक कंपनी फिनोव्हेटचे सह-संस्थापक, नेहल मोटा यांनी स्पष्ट केले की, मुलांना आर्थिकदृष्ट्या हुशार बनवण्यासाठी गुंतवणुकीचे विस्तृत धडे शिकवण्याची गरज नाही. केवळ काही लहान, दैनंदिन सवयी त्यांना पैशाचे खरे मूल्य समजण्यास मदत करू शकतात.
नेहल मोटा यांच्या मते, मुलांनी त्यांच्या खिशातल्या पैशांचे तीन भाग करण्याची सवय लावली पाहिजे: एक भाग खर्च करण्यासाठी, दुसरा भाग बचत करण्यासाठी आणि तिसरा भाग गरजूंना मदत करण्यासाठी किंवा दान करण्यासाठी. यामुळे मुलांना लहानपणापासूनच पैशांचा सुज्ञपणे वापर करायला शिकता येते.
HT लाइफस्टाइलनुसार, किराणा दुकानात किंवा सुपरमार्केटमध्ये खरेदी करताना, तुमच्या मुलांना विचारा की कोणत्या वस्तू आवश्यक आहेत आणि कोणत्या केवळ इच्छा आहेत. यामुळे त्यांना हे समजण्यास मदत होईल की प्रत्येक गोष्ट आवश्यक नसते आणि प्रत्येक खर्च विचारपूर्वक केला पाहिजे.
जर तुमचे मूल एखाद्या खेळण्यावर किंवा इतर वस्तूवर हट्ट करत असेल, तर ती लगेच विकत घेण्याऐवजी त्यांना एक दिवस थांबायला सांगा. तज्ञांच्या मते, यामुळे संयम वाढतो आणि अविचारीपणे खर्च करण्याची प्रवृत्ती कमी होते.
नेहल मोटा शिफारस करतात की मुलांना एकाच वस्तूची वेगवेगळ्या ठिकाणची किंमत पाहण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. यामुळे त्यांना खरेदी करताना तुलना का महत्त्वाची आहे आणि हुशारीने पैसे कसे वाचवायचे हे समजण्यास मदत होईल.
तज्ञांच्या मते, मुलांसाठी एक पारदर्शक बचत बरणी किंवा ध्येय तक्ता तयार केला जाऊ शकतो. जेव्हा ते त्यांची बचत हळूहळू वाढताना पाहतात, तेव्हा त्यांना नियमितपणे बचत करण्याची प्रेरणा मिळते.
HT लाइफस्टाइलशी बोलताना, नेहल मोटा म्हणाल्या की, आर्थिक समज एका रात्रीत विकसित होत नाही. ती लहान, दैनंदिन सवयींमधून विकसित होते. या सवयींमुळे पुढे जबाबदारी, आत्मविश्वास आणि पैशांसंबंधी चांगले निर्णय घेण्याची क्षमता निर्माण होते. दरम्यान, केंब्रिज विद्यापीठाच्या एका अभ्यासानुसार, मुलांमध्ये वयाच्या सातव्या वर्षापर्यंत अनेक मूलभूत आर्थिक सवयी तयार होऊ लागतात. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, लहानपणापासून योग्य शिक्षण दिल्यास भविष्यासाठी एक मजबूत आर्थिक पाया घातला जाऊ शकतो.
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