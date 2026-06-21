विठ्ठल मूर्ती लेपनाचा मार्ग मोकळा; न्यायालयाने स्थगितीची मागणी फेटाळली. 23-24 जूनला लेपन प्रक्रिया निश्चित

पंढरपूर / शिवाजी हळणवर : श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तीवरील प्रस्तावित लेपन प्रक्रियेला विरोध करणाऱ्या याचिकेला जिल्हा न्यायालयाने नकार दिल्याने मंदिर समितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने स्थगिती अर्ज फेटाळल्यामुळे भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली 23 व 24 जून रोजी मूर्ती संवर्धनाची लेपन प्रक्रिया नियोजित वेळापत्रकानुसार पार पडणार आहे.
पंढरपूर येथील भीमाचार्य बाळाचार्य वरखेडकर यांनी विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तीवर करण्यात येणाऱ्या लेपन प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी करत जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती मेटकरी व न्यायमूर्ती सलगर यांनी स्थगिती अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे मंदिर समितीने आखलेली संवर्धन प्रक्रिया राबविण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय मंदिर महासंघाचे गणेश लंके यांनीही मूर्तीवर रासायनिक लेपन न करता पारंपरिक आयुर्वेदिक व्रजलेप करण्यात यावा, या मागणीसाठी स्वतंत्र अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर सुनावणी पूर्ण झाली असून सोमवारी (ता. 22) अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे.
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श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तीची कालांतराने झीज झाल्याचे निरीक्षण भारतीय पुरातत्त्व विभागाने नोंदवले असून मूर्तीचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी विशेष लेपन प्रक्रिया करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यानुसार पुरातत्त्व विभागाच्या तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
लेपन प्रक्रियेदरम्यान मंदिरातील कामकाज सुरळीत पार पडावे यासाठी दोन दिवस भाविकांसाठी दर्शन व्यवस्था बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे 23 व 24 जून रोजी विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर दर्शनासाठी बंद राहणार आहे.
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मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी सांगितले की, न्यायालयाकडून कोणतीही स्थगिती किंवा मनाई आदेश देण्यात आलेला नसल्याने नियोजित कार्यक्रमानुसार लेपन प्रक्रिया होणार आहे. तसेच मंदिर समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या शिफारशींसह ऑर्गॅनिक पद्धतीचाही वापर या प्रक्रियेत केला जाणार आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्ती संवर्धनाचा विषय पुन्हा चर्चेत आला असून, वारकरी, भाविक आणि विविध धार्मिक संघटनांचे लक्ष आता सोमवारी होणाऱ्या अंतिम सुनावणीकडे लागले आहे. मात्र सध्याच्या घडीला विठुरायाच्या मूर्तीवरील लेपन प्रक्रियेस कोणताही कायदेशीर अडथळा नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.