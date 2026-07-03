शुक्रवार, 3 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Saswad News: सासवड-वाघापूर रस्त्यावर मुदतबाह्य औषधांचा मोठा साठा जप्त; आयुक्त तुकाराम मुंढेंच्या धसक्याने बेकायदेशीर कृत्य?

Updated On: Jul 03, 2026 | 04:49 PM IST
जाहिरात
सारांश

अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईची पुरंदर तालुक्यात मोठी दहशत निर्माण झाली असून बेकायदेशीर धंदे करणारांचे धाबे चांगले दणाणले आहेत. काही दिवसापर्यंत पुणे जिल्ह्यासह विविध भागात प्रसिद्ध असणारा सासवडचा मावा पान टपरीत मिळेनासा झाला आहे.

Saswad News, Purandar, Expired Medicines, Tukaram Mundhe FDA,

Saswad News: सासवड-वाघापूर रस्त्यावर मुदतबाह्य औषधांचा मोठा साठा जप्त; आयुक्त तुकाराम मुंढेंच्या धसक्याने बेकायदेशीर कृत्य?

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सासवड वाघापूर रस्त्यावर पारगाव खिंडीत कच्च्या रस्त्यालगत मुदत संपलेल्या औषधांचा मोठा साठा
  • आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईची पुरंदर तालुक्यात मोठी दहशत निर्माण
  • पुरंदर तालुक्यातील सासवड वाघापूर रस्त्यावर पारगाव खिंडीत एका झुडपात सदर औषधांचा साठा
Saswad News: पुरंदर तालुक्यातील सासवड वाघापूर रस्त्यावर पारगाव खिंडीत कच्च्या रस्त्यालगत मुदत संपलेल्या औषधांचा मोठा साठा आढळून आला आहे. वास्तविक पाहता औषधांची मुदत संपल्या नंतर त्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावायची असते. मात्र अशा बेकायदेशीर पद्धतीने कचऱ्यात प्रचंड प्रमाणात साठा टाकून प्रदूषणाला एक प्रकारे निमंत्रण दिल्याचे दिसून आले आहे. दरम्यान बेकायदेशीर मुदतबाह्य औषधे टाकलेल्या व्यक्तीचा शोध घेवून संबंधित व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी पुरंदर तालुका ग्राहक कल्याण फौंडेशनचे अध्यक्ष रामदास मेमाणे यांनी केली आहे.

अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे राज्याचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या पथकाने मागील आठवड्यात पुरंदर तालुक्यात सोनोरी आणि बोपगाव मध्ये मोठ्या कारवाया केल्या होत्या. यामध्ये लाखो रुपयांचे सडके आंबे आणि मुदत संपलेला साठाही नष्ट करून व्यवसायाचे परवाने रद्द केले होते. त्यानंतर काही दिवसातच सासवड पोलिसांनी बोपगावमध्ये पुन्हा एकदा छापा टाकून तब्बल २२ लाखांचा गुटखा जप्त करून बेकायदेशीर धंदेवाल्यांना मोठा दणका दिला होता.

Breaking: गुजरात ATSची मोठी कारवाई: गुजरात आणि मध्य प्रदेशातून जैशच्या ८ संशयित दहशतवाद्यांना अटक

अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईची पुरंदर तालुक्यात मोठी दहशत निर्माण झाली असून बेकायदेशीर धंदे करणारांचे धाबे चांगले दणाणले आहेत. काही दिवसापर्यंत पुणे जिल्ह्यासह विविध भागात प्रसिद्ध असणारा सासवडचा मावा पान टपरीत मिळेनासा झाला आहे. विमल आणि वेगवेगळा गुटखा विकणाऱ्या लोकांनी जागा मिळेल तिथे टाकून नष्ट केला आहे. काहींनी बाहेर बोभाटा होईल म्हणून घरातच जळून नष्ट केला आहे.

आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आता नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडीत असलेल्या औषधांकडे लक्ष केंद्रित केले असून औषधांची कडक तपासणी सुरु केली आहे. याचा धसका घेत एका व्यक्तीने मुदत संपलेली लाखो रुपयांची औषधे रस्त्यालगत टाकून दिलेली नुकतीच आढळून आली आहेत. पुरंदर तालुक्यातील सासवड वाघापूर रस्त्यावर पारगाव खिंडीत एका झुडपात सदर औषधांचा साठा आढळून आल आहे. या मध्ये चेहऱ्याला लावायच्या शेकडो स्क्रीमच्या डब्या आणि बाटल्या, वेगवेगळी औषधे, टेबलेटची पाकिटे, त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या औषधांचा साठा आढळून आला आहे.

Mumbai High Court: भाजप सरकार मुर्दाबाद म्हटल्याने कोणी तडीपार होत नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा

सध्या पावसाळ्याचे दिवस असून सदर औषधे भिजल्यानंतर त्याचे प्रदूषण होणार आहे. रस्त्याने येणारे जाणाऱ्या नागरिकांना त्याचा त्रास होणार आहे. तसेच जनावरांनी खाल्यास त्यानाही त्याचा त्रास होणार आहे. अशी परिस्थिती असताना बेकायदेशीरपणे एवढ्या प्रचंड प्रमाणात औषधे कोणी टाकली आहेत ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

रस्त्यावर औषधे टाकणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई करावी – ग्राहक कल्याण फाऊंडेशन

ज्या ठिकाणी मुदतबाह्य औषधे बेकायदेशीरपणे टाकून दिली आहेत. त्या ठिकाणापासून जवळच पुरंदर तालुका ग्राहक कल्याण फौंडेशनचे अध्यक्ष रामदास मेमाणे यांचे निवासस्थान असून त्यांनी या घटनेचा जोरदार निषेध केला आहे. नागरिकांच्या जीवाशी आणि आरोग्याशी खेळण्याचा कोण प्रयत्न करीत आहे ? असा प्रश्न उपस्थित करून संबंधित व्यक्तीचा शोध घेवून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी रामदास मेमाणे यांनी केली आहे.

Web Title: Saswad news huge stock of expired medicines dumped on waghapur road

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 03, 2026 | 04:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Milk Adulteration : दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर FDA ची करडी नजर; उत्पादन, साठवणूक आणि वाहतुकीसाठी नवे नियम
1

Milk Adulteration : दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर FDA ची करडी नजर; उत्पादन, साठवणूक आणि वाहतुकीसाठी नवे नियम

Tukaram Mundhe यांच्या विभागाचा कारवाईचा बडगा; १२ हजार २७८ लिटर दूध नष्ट, अन्न परवाने निलंबित
2

Tukaram Mundhe यांच्या विभागाचा कारवाईचा बडगा; १२ हजार २७८ लिटर दूध नष्ट, अन्न परवाने निलंबित

पुणे जिल्ह्यातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स एफडीएच्या रडारवर; ‘या’ तारखेपासून धडक तपासणी मोहीम
3

पुणे जिल्ह्यातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स एफडीएच्या रडारवर; ‘या’ तारखेपासून धडक तपासणी मोहीम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ali Khamenei: हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन… भारताकडून अयातुल्ला खामेनींना आदरांजली; इराणमध्ये 6 दिवसांचा अंत्यविधी सोहळा

Ali Khamenei: हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन… भारताकडून अयातुल्ला खामेनींना आदरांजली; इराणमध्ये 6 दिवसांचा अंत्यविधी सोहळा

Jul 03, 2026 | 06:09 PM
FDA Raid : भेसळीचा संशय; बीडमधील मिठाई उत्पादन केंद्रावर FDA ची कारवाई, गुन्हा दाखल

FDA Raid : भेसळीचा संशय; बीडमधील मिठाई उत्पादन केंद्रावर FDA ची कारवाई, गुन्हा दाखल

Jul 03, 2026 | 06:07 PM
‘सुलतान’च्या सेटवर सलमान खानचा ‘वन-टेक मॅजिक’; दिग्दर्शक अली अब्बास जफर यांनी केला मोठा खुलासा!

‘सुलतान’च्या सेटवर सलमान खानचा ‘वन-टेक मॅजिक’; दिग्दर्शक अली अब्बास जफर यांनी केला मोठा खुलासा!

Jul 03, 2026 | 06:00 PM
केंद्राच्या ‘या’ निर्णयामुळे कोट्यवधी Aadhaar धारकांना मोठा दिलासा! अवघ्या 48 तासांत 2.5 लाख ईमेल बदलले; काय आहे नवीन फिचर?

केंद्राच्या ‘या’ निर्णयामुळे कोट्यवधी Aadhaar धारकांना मोठा दिलासा! अवघ्या 48 तासांत 2.5 लाख ईमेल बदलले; काय आहे नवीन फिचर?

Jul 03, 2026 | 05:55 PM
भारतीय लष्कराची ताकद वाढणार! ५२,००० कोटींच्या संरक्षण खरेदीला राजनाथ सिंह यांच्याकडून मंजुरी; ‘आकाश तरंग’सह आधुनिक ड्रोन मिळणार

भारतीय लष्कराची ताकद वाढणार! ५२,००० कोटींच्या संरक्षण खरेदीला राजनाथ सिंह यांच्याकडून मंजुरी; ‘आकाश तरंग’सह आधुनिक ड्रोन मिळणार

Jul 03, 2026 | 05:52 PM
‘भूतम भयम्’च्या ‘पैशाचा पाऊस’ रॅपचा जल्लोषात म्युझिक लॉन्च; विद्यार्थ्यांसोबत रंगली धमाल

‘भूतम भयम्’च्या ‘पैशाचा पाऊस’ रॅपचा जल्लोषात म्युझिक लॉन्च; विद्यार्थ्यांसोबत रंगली धमाल

Jul 03, 2026 | 05:47 PM
मुख्यमंत्री विजय यांच्यावर टीका महागात; डीएमकेचे माजी मंत्री अटकेत, माजी मुख्यमंत्री स्टालिन भडकले

मुख्यमंत्री विजय यांच्यावर टीका महागात; डीएमकेचे माजी मंत्री अटकेत, माजी मुख्यमंत्री स्टालिन भडकले

Jul 03, 2026 | 05:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा