Pandharpur News : चंद्रभागेच्या तीरी उसळला जनसागर; माघी यात्रा उत्साहात, 'जय हरी विठ्ठला'च्या जयघोषाने दुमदुमली पंढरी

चंद्रभागेच्या तिरी, उभा मंदिरी, तो पाहा विटेवरी विठ्ठल विठ्ठल जयहरी, असंच काहीसं चित्र सध्या पंढरपुरात पाहायला मिळालं. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असलेल्या पंढरीच्या विठ्ठलाची ओढ महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक भाविकाला असते.

Jan 31, 2026
Pandharpur News : चंद्रभागेच्या तीरी उसळला जनसागर; माघी यात्रा उत्साहात, ‘जय हरी विठ्ठला’च्या जयघोषाने दुमदुमली पंढरी
  • चंद्रभागेच्या तीरी उसळला जनसागर
  • जय हरी विठ्ठला’च्या जयघोषाने दुमदुमली पंढरी
पंढरपूर : चंद्रभागेच्या तिरी, उभा मंदिरी, तो पाहा विटेवरी विठ्ठल विठ्ठल जयहरी, असंच काहीसं चित्र सध्या पंढरपुरात पाहायला मिळालं. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असलेल्या पंढरीच्या विठ्ठलाची ओढ महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक भाविकाला असते. त्यातच आपल्या लाडक्या विठुरायाचा सर्वात मोठा सोहळा म्हणजे माघी एकादशीचा सोहळा होय. याच दिवशी महाराष्ट्राच्या व इतर राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक पंढरीनगरीत विठुरायाच्या दर्शनासाठी दाखल होतात. हाच माधीचा सोहळा पंढरपुरात उत्साहात साजरा झाला. माघी वारीसाठी तब्बल चार लाख भाविक दाखल झाले होते. अंगामध्ये पांढऱ्या कपड्यांचा पोशाख परिधान करत लहान थोर राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून विठुरायाच्या दर्शनासाठी पंढरीनगरीत दाखल झाल्याचे पाहायला मिळाले. सर्व भेदभाव विसरून जातीपाती संपवून एकमेकांच्या पाया पडत हरी नामाच्या गजर झाला.

Akola News : एसटी महामंडळाचे ‘एसटी संगे तीर्थटन’ उपक्रम! शिर्डीसह धार्मिकस्थळांसाठी पॅकेज

वारकऱ्यांच्या संख्येत यंदा झाली 25 ते 30 टक्के वाढ
यंदा माधीवर पावसाचे सावट नसल्याने मोठ्या संख्येने भाविक दर्शनासाठी पंढरीनगरीत दाखल झाले होते. शहरात भक्तांची मांदियाळी पाहायला मिळाला, मागील माधी वारीच्या तुलनेत यावर्षी 25 ते 30 टक्के वारकरी संख्या वाढलेली दिसत आहे. त्यामुळे सर्वत्र भक्तिमय वातावरण पाहायला मिळाले. वारकरी संप्रदाय भागवत धर्माची पताका सदैव फडकवत ठेवत असून अशा वारकऱ्यांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी शासन सर्व प्रकारच्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून देत आहे.

वारीनिमित्त स्थानिक उद्योगातून झाली कोट्यवधी रुपयाची उलाढाल
माधी वारीनिमित्त स्थानिक उद्योगाच्या माध्यमातून मोठी आर्थिक उलाढाल झाली. स्थानिक व्यवसायामधील हळदीकुंकू, बुक्का विक्री, पेढा विक्री, अगरबत्ती यासह पंढरीतील प्रसिद्ध चुरमुरे, घोंगडी यासारख्या छोट्या-मोठ्या उद्योगांमधून शेकडो कोटींची उलाढाल माधी वारीच्या निमित्ताने पाहायला मिळाली. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून पंढरीत दाखल होणारे भाविक मोठ्या भक्तीभावाने बुक्का, कुंकू यासह पंढरीच्या पेढ्याला मोठी पसंती देतात. या व्यवसायांमधील उलाढाल मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे पाहायला मिळाले.

एकादशीनिमित्त विठ्ठल रुक्मिणी-मातेची नित्यपूजा
माधी एकादशीनिमित्त मंदिर समितीच्यावतीने श्री विठ्ठल रुक्मिणीमातेची नित्यपूजा करण्यात आली. श्री विठ्ठलाची नित्यपूजा मंदिर समितीचे सदस्य ह.भ.प. शिवाजीराव मोरे, तर रुक्मिणी मातेची नित्यपूजा मंदिर समितीचे व्यवस्थापक संदेश भोसले यांच्या हस्ते सपत्नीक करण्यात आली. यावेळी सदस्या शकुंतला नडगिरे, कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके, लेखाधिकारी मुकेश अनेचा व विभाग प्रमुख संजय कोकीळ उपस्थित होते.

Akola Municipal Corporation Election 2026 : अबब ! २४ हजारावर ‘नोटा’ला मतदान…, अकोल्यात कोण होणार नगरसेवक?

Jan 31, 2026

