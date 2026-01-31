Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

जेवणाची वाढेल रंगतदार चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा आंबट तिखट कोकम कढी, नोट करा रेसिपी

भातासोबत कायमच डाळ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये कोकम कढी बनवू शकता. हा पदार्थ चवीला आंबट तिखट लागतो.

Jan 31, 2026 | 02:00 PM
जेवणात कायमच डाळभात खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. तिखट डाळ, गोडी डाळ, मसूर आमटी किंवा कडधान्यांपासून बनवलेली अंती कायमच जेवणात खाल्ली जाते. पण आज आम्ही तुम्हाला गरमागरम भातासोबत खाण्यासाठी आंबट तिखट कोकम कढी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. कोकणातील प्रत्येक घरात कोकम कढी हा पदार्थ आवर्जून बनवला जातो. जेवणाच्या ताटात जर कढी असेल तर चार घास जास्त जातात आणि जेवल्यासारखे वाटते. कोकम बाजारात सहज उपलब्ध असतात. लाल रंगाच्या फळापासून बनवलेले जाणारे कोकम तुम्ही मासे बनवताना किंवा भाजीची चव वाढवण्यासाठी सुद्धा वापरू शकता. दुपारच्या जेवणात प्रत्येकाला कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होणारी रेसिपी हवी असते. अशावेळी कोकम कढी हा उत्तम पर्याय आहे. चला तर जाणून घेऊया सोप्या पद्धतीमध्ये कोकम कढी बनवण्याची रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • कोकम
  • लसूण
  • लाल तिखट
  • हळद
  • मीठ
  • तेल
  • कढीपत्ता
  • कोथिंबीर
कृती:

  • आंबटगोड कोकम कढी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, आंबट कोकम वाटीमध्ये घेऊन त्यात कोमट पाणी घालून काहीवेळ भिजत ठेवावे.
  • त्यानंतर कोकम काहीवेळ भिजल्यानंतर हलक्या हाताने कुसकरून घ्यावे. त्यानंतर त्यात लाल तिखट, हळद आणि चवीनुसार मीठ टाकून हाताने मिक्स करा.
  • मातीच्या भांड्यात तेल गरम करून त्यात बारीक चिरलेली लसूण आणि कोथिंबीर लालसर होईपर्यंत भाजा.
  • भाजलेल्या लसूणमध्ये तयार केलेले कोकमचे मिश्रण घालून आवश्यकतेनुसार पाणी घालून कढीला उकळी काढा. कढीमध्ये जास्त पाणी घालू नये.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली आंबट चवीची कोकम कढी.

Jan 31, 2026 | 02:00 PM

जेवणाची वाढेल रंगतदार चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा आंबट तिखट कोकम कढी, नोट करा रेसिपी

