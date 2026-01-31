Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का! दोन मॅचविनर खेळाडू झाले T20 World Cup 2026 मधून बाहेर, निवडकर्त्यांनी केली घोषणा

पॅट कमिन्ससह ऑस्ट्रेलियाने १५ खेळाडूंच्या अंतिम संघात एकूण दोन बदल केले आहेत. अव्वल क्रमांकाचा फलंदाज मॅथ्यू शॉर्टलाही संघातून वगळण्यात आले आहे. बेन द्वारशियसने त्याची जागा घेतली आहे.

Updated On: Jan 31, 2026 | 01:52 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

भारत आणि श्रीलंकेत ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या टी-२० विश्वचषक २०२६ साठी ऑस्ट्रेलियाने आपला अंतिम संघ जाहीर केला आहे. स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीच पॅट कमिन्सच्या रूपाने ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का बसला आहे. कमिन्सला पाठीच्या दुखापतीमुळे टी-२० विश्वचषकातून बाहेर काढण्यात आले आहे. पॅट कमिन्ससह ऑस्ट्रेलियाने १५ खेळाडूंच्या अंतिम संघात एकूण दोन बदल केले आहेत. अव्वल क्रमांकाचा फलंदाज मॅथ्यू शॉर्टलाही संघातून वगळण्यात आले आहे. बेन द्वारशियसने त्याची जागा घेतली आहे. बिग बॅशमध्ये धमाल करणाऱ्या स्टीव्ह स्मिथची संघात निवड झालेली नाही.

डावखुरा वेगवान गोलंदाज बेन द्वारशियस आणि फलंदाज मॅथ्यू रेनशॉ यांना ऑस्ट्रेलियाच्या १५ सदस्यीय संघात स्थान देण्यात आले आहे आणि निवडकर्ता टोनी डोडमेड यांना विश्वास आहे की ही जोडी ७ फेब्रुवारीपासून भारत आणि श्रीलंकेत सुरू होणाऱ्या स्पर्धेत चांगली कामगिरी करू शकते. जोश हेझलवूड, टिम डेव्हिड आणि नॅथन एलिस हे सर्वजण विश्वचषकासाठी तंदुरुस्त घोषित करण्यात आले आहेत. अ‍ॅशेसपूर्वी हॅमस्ट्रिंग आणि अ‍ॅकिलीसच्या दुखापतीमुळे हेझलवूड खेळलेला नाही. 

PAK vs AUS : पाकिस्तानने घरच्या मैदानावर घालवली इज्जत…T20 World Cup 2026 आधी मैदानावर कापले नाक!

डेव्हिड हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे बहुतेक बीबीएल सामने आणि पाकिस्तान मालिकेला मुकला, तर एलिस हॅमस्ट्रिंगच्या किरकोळ दुखापतीमुळे बीबीएल अंतिम फेरी आणि पाकिस्तान दौऱ्याला मुकला. बेन डोडेमाईड म्हणाले, “पॅटला त्याच्या पाठीच्या दुखापतीतून बरे होण्यासाठी आणखी वेळ हवा आहे, म्हणून बेन हा एक चांगला पर्याय आहे जो डावखुरा वेगवान गोलंदाजी करू शकतो, चांगली क्षेत्ररक्षण करू शकतो आणि क्रमवारीत चांगली फलंदाजी करू शकतो. आम्हाला विश्वास आहे की चांगल्या वेगाने चेंडू स्विंग करण्याची त्याची क्षमता आणि हुशार बदल आमच्या अपेक्षेनुसार परिस्थिती आणि संघाच्या एकूण रचनेसाठी खूप योग्य असतील.”

मॅट (रेन्शॉ) ने अलिकडेच सर्व फॉरमॅटमध्ये छाप पाडली आहे, ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलिया, क्वीन्सलँड बुल्स आणि ब्रिस्बेन हीटसाठी व्हाईट-बॉल फॉरमॅटमध्ये अनेक भूमिकांचा समावेश आहे. “टॉप ऑर्डर सेटमुळे आणि पूल स्टेजमध्ये श्रीलंकेकडे फिरकीला अनुकूल खेळपट्ट्या असण्याची अपेक्षा असल्याने, मॅट मधल्या फळीला अतिरिक्त पाठिंबा देईल असे आम्हाला वाटते, तर टिम डेव्हिड स्पर्धेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात त्याचा पुनरागमन कार्यक्रम पूर्ण करेल. डावखुरा फलंदाज असल्याने, तो (रेन्शॉ) मधल्या फळीतील फलंदाजीतही एक वेगळा पर्याय देतो.”

ऑस्ट्रेलियाचा टी-२० विश्वचषक संघ:

मिचेल मार्श (कर्णधार), झेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनोली, टिम डेव्हिड, बेन द्वारशुइस, कॅमेरॉन ग्रीन, नॅथन एलिस, जोश हेझलवुड, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस, मॅथ्यू कुहनेमन, ग्लेन मॅक्सवेल, मॅथ्यू रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, अॅडम झांपा

Published On: Jan 31, 2026 | 01:52 PM

