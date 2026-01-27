Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • It Is Becoming Apparent That All Party Dynastic Rule Will Prevail In Sangli Zilla Parishad

Sangli ZP Election : राजकीय घडामोडींना वेग, जिल्हा परिषदेत सर्वपक्षीय घराणेशाही; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जिल्हा परिषद ही अत्यंत महत्वाची संस्था आहे. सांगलीतील सर्वच पक्षातील लोक आपापल्या घरातील सदस्यांचा राजकीय प्रवेश करून घेण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.

Updated On: Jan 27, 2026 | 02:57 PM
राजकीय घडामोडींना वेग, जिल्हा परिषदेत सर्वपक्षीय घराणेशाही; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • राजकीय घडामोडींना वेग
  • जिल्हा परिषदेत सर्वपक्षीय घराणेशाही
  • सांगलीत नेमकं काय घडतंय?
सांगली/प्रवीण शिंदे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जिल्हा परिषद ही अत्यंत महत्वाची संस्था आहे, ज्या ठिकाणी सत्तेत असणे म्हणजे राजकारणात प्रस्थापित होण्यासाठीचा मार्ग समजला जातो, मात्र ज्या ठिकाणी कार्यकर्त्यांची सोय केली जायची, तेथे आता सर्वच पक्षातील लोक आपापल्या घरातील सदस्यांचा राजकीय प्रवेश करून घेण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. जिल्ह्यातील सर्वच पक्षातील प्रस्थापित घरातून सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या रिंगणात कोणी तरीच आले आहेच, त्यामुळे सांगली जिल्हा परिषदेत सर्व पक्षीय घराणेशाही येणार असल्याचे चित्र आहे.

 

सांगली जिल्हा परिषदेत ६१ जागांसाठी निवडणूक होत आहे, यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पद हे महिला राखीव असल्याने अनेक प्रस्थापित राजकीय घरातून महिलांना निवडणुकीची उमेदवारी दिलेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत जिल्हा परिषद ही तशी कार्यकर्त्यांची सोय करण्यासाठी पाहिली जाते, मात्र अनेक वर्षे नेत्याची सेवा करून देखील अचानक आमदार आणि खासदारांच्या घरातील वारसांचे राजकीय बस्थान बसवण्यासाठी कार्यकर्त्यांना सबुरीचा सल्ला देवून शांत बसवत घराणेशाहीच चालवली जात असल्याचे चित्र आहे. आपल्या भागावर वर्चस्व ठेवण्यासाठी जवळच्या कार्यकर्त्यांपेक्षा आता घरातील सदस्यांवर विश्वास ठेवला जात आहे.

भाजपचे शिराळा विधानसभा मतदार संघाचे आमदार सत्यजित देशमुख यांची कन्या साईतेजस्वी देशमुख या कोकरूड गटातून निवडणूक लढत आहेत. भाजपकडून आमदार आणि खासदार यांच्या घरात उमेदवारी मिळण्याची शक्यता कमी असल्याने साईतेजस्वी या जनसुराज्य पक्षातून निवडणूक लढत आहेत, मात्र हाच नियम पडळकर यांना का लागू नाही याचे उत्तर भाजपच्या संघटनात्मक पदाधिकारी यांच्याकडून मिळाले नाही. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष असणारे सम्राट महाडिक यांचे बंधू माजी जिल्ह परिषद सदस्य राहुल महाडिक यांच्या पत्नी हर्षदा महाडिक या पारंपारिक येलूर जिल्हा परिषद गटातून निवडणूक लढत आहेत. जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष देवराज पाटील यांच्या घरातून उमेदवारी आहे.

सी.बी.पाटील यांचे चिरंजीव जयराज पाटील हे कामेरी मतदार संघातून निवडणूक लढतील. शिवसेनेचे आमदार सुहास बाबर यांच्या वाहिनी आणि अमोल बाबर यांच्या पत्नी शीतल बाबर या नागेवाडी जिल्हा परिषद गटातून निवडणूक लढत आहेत. माजी खासदार संजय पाटील यांचे चिरंजीव प्रभाकर पाटील निवडणूक लढत आहेत. त्यांच्याच घरातून अक्षय पाटील यांनी उमेदवारी दाखल केली आहे. आमदार अरुण लाड यांच्या सून आणि भाजपचे नेते शरद लाड यांच्या पत्नी पूजा शिंदे या कुंडल जिल्हा परिषद गटातून निवडणूक लढत आहेत.

पडळकर घराणेशाहीवर बोलणार कसे ?

भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राजकारणात पाऊल ठेवतानाच माझा लढा प्रस्थापित विरुद्ध विस्थापित आहे, असे सांगत राज्यातील सर्वच राजकीय घराणेशाहीवर टीका केली. शरद पवार ते जिल्ह्यातील वसंतदादा घराण्यापर्यंत त्यांनी टीका केली आणि तुम्हाला, तुमच्या मुलाला, तुमच्या नातवाला अजून किती पिढ्या आम्ही निवडून द्यायचे असे सवाल केले. घराणेशाही विरोधात नेहमी त्यांनी भूमिका घेतली, त्यामुळे सामान्य लोकांचा त्यांना पाठींबा वाढला, त्यातून त्यांची राजकीय घडी बसवत ते स्वत: आमदार झाले. बंधू जिल्हा परिषदेला सभापती झाले. वयस्कर आई सरपंच झाल्या, आता त्यांनी त्यांच्या वाहिनी माधवी पडळकर यांना निंबवडे जिल्हा परिषद गटातून उमेदवार केले आहे, त्यामुळे विस्थापितांचे नेते असणारे गोपीचंद पडळकर स्वत: प्रस्थापित झाले, मात्र आता ते घराणेशाहीवर बोलणार कसे असा सवाल लोक विचारू लागले आहेत.

कदम घरण्यातून तीन उमेदवार

सांगली जिल्ह्यात वसंतदादा घरण्यानंतर प्रस्थापित घराणे म्हणजे दिवंगत पतंगराव कदम, याच कदम घराण्यात यावेळी पहिल्यांदा तीन उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत, यामध्ये डॉ. विश्वजीत कदम यांचे पुतणे भाचे ऋषिकेश लाड हे पारंपारिक कुंडल गटातून उमेदवार आहेत, माजी आमदार मोहनराव कदम यांचे नातू दिग्विजय कदम हे चिंचणी जिल्हा परिषद गटातून उभे आहेत. तर डॉ. विश्वजीत कदम यांचे पलूस आणि कडेगाव मधील कामे बघणारे जितेश कदम हे हिगणगावमधून निवडणूक लढत आहेत. असे एकूण तीन उमेदवार एका कदम घरातून या निवडणुकीत आहेत.

अध्यक्षपदासाठी रणनीती

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पद सर्वसाधारण महिला गटासाठी आरक्षित असल्याने प्रस्थापित राजकीय घराण्यातील नेत्यांना अध्यक्षपदाची आस लागली आहे. कोणत्याही स्थितीत पहिली अडीच वर्षे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद आपल्याच घरातील महिलेला मिळायला हवे यासाठी निवडणुकीत रणनीती आखली जात आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाला राज्यमंत्री पदाचा दर्जा आणि ग्रामीण भागातील विकास कामासाठी अधिकार असल्याने यातूनच विधानसभेचा मार्ग खुला होतो असा समज असल्याने अनेक राजकीय कार्यकर्ते विधानसभेसाठी पहिली पायरी म्हणून जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची तयारी सुरू आहे, त्यात काही वर्षात राजकीय क्षेत्रात पन्नास टक्के महिला आरक्षणाचा निर्णय होण्याची शक्यता असल्याने सर्वच राजकीय घराणे कामाला लागली आहेत.

Web Title: It is becoming apparent that all party dynastic rule will prevail in sangli zilla parishad

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 02:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महिलांना साड्या वाटून तालुक्याचा विकास करणार का? सुरेखा ढवळे यांचा विरोधकांना सवाल
1

महिलांना साड्या वाटून तालुक्याचा विकास करणार का? सुरेखा ढवळे यांचा विरोधकांना सवाल

Latur ZP Election 2026: काँग्रेस उमेदवाराचे ‘अपहरण’ की राजकीय खेळी? २० गाड्यांच्या ताफ्यासह माघार, काँग्रेसला धक्का
2

Latur ZP Election 2026: काँग्रेस उमेदवाराचे ‘अपहरण’ की राजकीय खेळी? २० गाड्यांच्या ताफ्यासह माघार, काँग्रेसला धक्का

हातकणंगलेत असेही एक देवेंद्र; ‘या’ हेतूने एकही सोडली नाही निवडणूक
3

हातकणंगलेत असेही एक देवेंद्र; ‘या’ हेतूने एकही सोडली नाही निवडणूक

कोल्हापुरात पाच लाखांच्या साड्या जप्त; ZP निवडणुकीत महिला मतदारांना आमिष?
4

कोल्हापुरात पाच लाखांच्या साड्या जप्त; ZP निवडणुकीत महिला मतदारांना आमिष?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bhopal AIIMS Snatching: भोपाळ AIIMS रुग्णालयात महिला डॉक्टरची लूट; लिफ्टमध्ये आला अन् मंगळसूत्र …

Bhopal AIIMS Snatching: भोपाळ AIIMS रुग्णालयात महिला डॉक्टरची लूट; लिफ्टमध्ये आला अन् मंगळसूत्र …

Jan 27, 2026 | 06:02 PM
फेब्रुवारीत राहू सूर्य आणि मंगळाच्या युतीने होणार ग्रहण आणि अंगारक योग, सिंह राशीसह 5 राशींनी व्हा सावध

फेब्रुवारीत राहू सूर्य आणि मंगळाच्या युतीने होणार ग्रहण आणि अंगारक योग, सिंह राशीसह 5 राशींनी व्हा सावध

Jan 27, 2026 | 06:00 PM
नागपूरची गृहिणी बनली अ‍ॅक्टिव्ह क्रिप्टो ट्रेडर… भारतातील बदलत्या आर्थिक विचारसरणीचे प्रतिबिंब

नागपूरची गृहिणी बनली अ‍ॅक्टिव्ह क्रिप्टो ट्रेडर… भारतातील बदलत्या आर्थिक विचारसरणीचे प्रतिबिंब

Jan 27, 2026 | 05:58 PM
IND vs ZIM Live score, U19 World Cup : विहान मल्होत्राचा नाबाद शतकी तडाखा! भारताचा झिम्बाब्वेसमोर 353 धावांचा डोंगर

IND vs ZIM Live score, U19 World Cup : विहान मल्होत्राचा नाबाद शतकी तडाखा! भारताचा झिम्बाब्वेसमोर 353 धावांचा डोंगर

Jan 27, 2026 | 05:56 PM
सूड, सत्ता आणि कर्मांचा हिशेब! ‘अब होगा हिसाब’ची अधिकृत घोषणा, संजय कपूर, शाहीर, मौनी रॉय प्रमुख भूमिकेत

सूड, सत्ता आणि कर्मांचा हिशेब! ‘अब होगा हिसाब’ची अधिकृत घोषणा, संजय कपूर, शाहीर, मौनी रॉय प्रमुख भूमिकेत

Jan 27, 2026 | 05:49 PM
India EU Trade : भारतासोबत मुक्त व्यापार करार पूर्ण होताच EU अध्यक्षांचे ट्रम्प यांना चोख प्रत्युत्तर; टॅरिफवर हल्लाबोल

India EU Trade : भारतासोबत मुक्त व्यापार करार पूर्ण होताच EU अध्यक्षांचे ट्रम्प यांना चोख प्रत्युत्तर; टॅरिफवर हल्लाबोल

Jan 27, 2026 | 05:43 PM
UGC Bill Row : “मी तुम्हाला खात्री देतो की कोणाबरोबरही भेदभाव केला जाणार नाही,” UGC वादावर शिक्षण मंत्र्‍यांची पहिली प्रतिक्रिया

UGC Bill Row : “मी तुम्हाला खात्री देतो की कोणाबरोबरही भेदभाव केला जाणार नाही,” UGC वादावर शिक्षण मंत्र्‍यांची पहिली प्रतिक्रिया

Jan 27, 2026 | 05:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Jan 27, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Jan 27, 2026 | 03:30 PM
Navi Mumbai: ठाणे महापालिकेत भाजपला हवे हे पद?

Navi Mumbai: ठाणे महापालिकेत भाजपला हवे हे पद?

Jan 27, 2026 | 03:27 PM
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM