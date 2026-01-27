राजकीय घडामोडींना वेग, महापौर पदासाठी टोकाची स्पर्धा; कोल्हापूरकरांचे लक्ष मुंबईकडे

कोल्हापूर महापालिकेतील सत्तासंघर्ष आता केवळ स्थानिक राजकारणापुरता मर्यादित न राहता, थेट राज्यस्तरीय समीकरणांशी जोडला गेला आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर पदाचा निर्णय भाजप की शिंदेसेना यांच्यापैकी कोणाच्या वाट्याला जाणार, यावरच कोल्हापूरच्या महापौर पदाचा तिढा सुटणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. त्यामुळे कोल्हापूरकरांचे लक्षही मुंबईकडे लागले आहे.
भाजपकडून महापौर पदावर दावा करण्यात येत असून, महायुतीतील मोठा पक्ष म्हणून भाजपला हे पद मिळावे, अशी भूमिका स्थानिक नेते मांडत आहेत. महापालिकेतील भाजपचे संख्याबळ, संघटनात्मक ताकद आणि शहरातील विकासकामांवरील पकड लक्षात घेता, भाजपने महापौरपदावर आपला हक्क सांगितला आहे. “कोल्हापूरसारख्या महत्त्वाच्या शहराचे नेतृत्व भाजपकडेच असावे,” असा सूर भाजपच्या गोटातून उमटत आहे.
दुसरीकडे, शिंदेसेनेनेही महापौर पदासाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राज्यात सत्तेत असलेल्या शिंदे गटाला महापालिकेतही प्रतिष्ठा जपायची आहे. “महायुतीतील भागीदार म्हणून आम्हालाही सन्मान मिळायला हवा,” असा दावा शिंदेसेनेकडून केला जात आहे. विशेषतः कोल्हापूरमध्ये शिंदेसेनेची ताकद वाढत असल्याचा दावा करत, महापौर पदावर आपलीच वर्णी लागावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील अंतर्गत समीकरणे पुन्हा चर्चेत आली आहेत. महापौर पदासाठी थेट दोन मित्रपक्ष आमने-सामने आल्याने, समन्वय कसा साधला जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. जर मुंबईचे महापौर पद भाजपला मिळाले, तर कोल्हापूर शिंदेसेनेला देण्यात येईल, किंवा उलटसुलट तडजोड होईल, अशा शक्यताही राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत.
कोल्हापूर महापालिकेचे महापौर पद केवळ मानाचे नसून, शहराच्या विकासदिशा ठरवणारे महत्त्वाचे स्थान मानले जाते. त्यामुळे या पदासाठी चाललेली रस्सीखेच शहराच्या भवितव्याशी जोडली गेली आहे. नागरिकांमध्येही “महापौर कोण?” याची चर्चा चहा चौकांपासून ते सोशल मीडियापर्यंत सुरू आहे.
एकूणच, महापौर पदासाठीची ही टोकाची स्पर्धा कोल्हापूरच्या राजकारणाला नवे वळण देणारी ठरत असून, अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मुंबईचा निकाल जाहीर होताच कोल्हापूरच्या महापौर पदाचा तिढा सुटेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तोपर्यंत मात्र कोल्हापूरच्या राजकीय रणांगणात उत्सुकतेचे वातावरण कायम राहणार आहे.