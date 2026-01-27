Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Latur Zp Election 2026 After Dramatic Developments The Congress Woman Candidate Withdraws From The Zilla Parishad Election A Setback For Congress

Latur ZP Election 2026: काँग्रेस उमेदवाराचे ‘अपहरण’ की राजकीय खेळी? २० गाड्यांच्या ताफ्यासह माघार, काँग्रेसला धक्का

उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी नेमके काय होणार, याबाबत मोठी उत्सुकता होती. मात्र, सकाळी साडेअकराच्या सुमारास २० ते २५ गाड्यांच्या ताफ्यासह येत अंजना चौधरी यांनी स्वतःचा अर्ज मागे घेतला.

Updated On: Jan 27, 2026 | 03:03 PM
Latur ZP Election 2026:

Latur ZP Election 2026: लातूरमध्ये लोकशाहीचा थरार: उमेदवाराचे 'अपहरण' की राजकीय खेळी? २० गाड्यांच्या ताफ्यासह माघार

Follow Us:
Follow Us:
  • जिल्हा परिषद गटातील काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवार अंजना चौधरी यांचे अपहरण
  • २० गाड्यांच्या ताफ्यांसह पोलीस बंदोबस्तात दाखल होत त्यांनी उमेदवारी अर्ज मागे
  • काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्येही नाराजी आणि संतापाची वातावरण
Latur ZP Election 2026: लातूर जिल्ह्यातील निलंगा तालुक्यातील तांबळा जिल्हा परिषद गटातील काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवार अंजना चौधरी यांचे अपहरण झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात होता. प्रचारासाठी हळदी-कुंकवाचा कार्यक्रम आटोपून बाहेर पडल्यानंतर त्या घरी परतल्या नाहीत. यामुळे त्यांचे कुटुंबीय आणि पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये चिंता वाटू लागली होती.

याप्रकरणी काँग्रेस जिल्हाध्यक्षांनी पोलीस अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन अपहरणाबाबत लेखी निवेदन दिले आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचे अर्ज मागे घेण्यास केवळ दोन दिवस शिल्लक असताना ही घटना घडल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून विविध तर्कवितर्क लावले जात होते. अशातच एक महत्त्वाची अपडेट मोर आली आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी त्या अचानक परतल्या. धक्कादायक बाब म्हणजे २० गाड्यांच्या ताफ्यांसह पोलीस बंदोबस्तात दाखल होत त्यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. त्यामुळे काँग्रेसच्या वर्तुळातच एकच खळबळ उडाली आहे.

Pune Crime: मन सुन्न करणारी घटना! वाघोलीत आईकडून ११ वर्षीय मुलाची हत्या; मुलीवरही जीवघेणा हल्ला

अंजना चौधरी यांनी माघार घेतल्यानंतर त्या प्रवर्गातून भाजप भाजपचे पर्यायी दोन उमेदवार शिल्लक राहिले आहेत. पर्यायी उमेदवारही सध्या गायब असल्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध होणार की लढत होणार, हे दुपारनंतर स्पष्ट होईल. अंजना चौधरी या अनुसूचित जमातील महिला गटासाठी राखीव जागेसाठी अर्ज भरला होता. पण त्यांचे अपहरण झाल्याची तक्रार जिल्हाध्यक्ष अभय साळुंखे यांनी पोलिसांत तक्रार दिली होती. या घटनेमागे काही राजकारण आहे की अन्य काही कारण याचा पोलिस तपास घेत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन दिवसांपूर्वी शनिवारी (२४ जानेवारी) सायंकाळी ५ वाजता अंजना चौधरी अंजना चौधरी उदगीर येथील बिदर रोडवर एका मैत्रिणीच्या घरी हळदीकुंकवाच्या कार्यक्रमासाठी गेल्या होत्या. कार्यक्रमानंतर त्या काँग्रेसचे स्थानिक नेते रणजीत कोकणे यांच्यासोबत प्रचारासाठी जाणार होत्या. कोकणे त्यांना घेण्यासाठी तेथे पोहोचलेही होते.

मात्र, हळदीकुंकवाचा कार्यक्रम आटोपल्यानंतर काही वेळासाठी बाहेर गेलेले कोकणे जेव्हा परतले, तेव्हा अंजना चौधरी तेथे नव्हत्या. उपस्थित नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही अज्ञात गुंडांनी त्यांना जबरदस्तीने एका वाहनातून पळवून नेले. या घटनेनंतर कोकणे, पक्षाचे कार्यकर्ते आणि कुटुंबीयांनी त्यांचा सर्वत्र शोध घेतला, परंतु त्यांचा कोणताही ठावठिकाणा लागलेला नाही.

BMC Election 2026: मुंबई महापौरपदावरून महायुतीत धुसफूस वाढली; एकनाथ शिंदे पुन्हा ‘दरे’ मुक्कामी

अंजना चौधरी यांच्या निवासस्थानी चौकशी करता त्यांचे पतीही त्यावेळी घरी नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे त्यांचेही अपहरण झाल्याची शंका वाढली. यासंदर्भात काँग्रेस नेत्यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. लातूर जिल्ह्यात अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी हा एकमेव राखीव विधानसभा मतदारसंघ असून, जातपडताळणी पूर्ण झालेले उमेदवार मिळवणे सर्वच पक्षांसाठी आव्हानात्मक असते. अशा स्थितीत अधिकृत उमेदवाराचे अपहरण होणे हे लोकशाहीसाठी घातक असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी दिली. याप्रकरणी काँग्रेस नेते अभय साळुंके व ॲड. किरण जाधव यांनी पोलीस अधीक्षक, मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांकडे निवेदन देऊन अंजना चौधरी यांचा तात्काळ शोध घेण्याची मागणी केली होती.

उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी नेमके काय होणार, याबाबत मोठी उत्सुकता होती. मात्र, सकाळी साडेअकराच्या सुमारास २० ते २५ गाड्यांच्या ताफ्यासह येत अंजना चौधरी यांनी स्वतःचा अर्ज मागे घेतला. त्यांच्या या निर्णयामुळे आता त्या ठिकाणी भाजपकडून महानंदा तुमकुटे आणि पर्यायी उमेदवार मीरा तुबाकले हे रिंगणात उरले आहेत.

या सगळ्या घडामोडींनंतर अंजना चौधरी यांनी अचानक माघार घेतल्याने याठिकाणी बिनविरोध निवडणूक होम्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. लक्षणीय बाब म्हणजे या निवडणुकीच्या रिंगणातील आणखी एक उमेदवार गायब असल्याची चर्चा आहे. ज्यावेळी अंजना चौधरी यांनी अर्ज मागे घेतला त्यावेळी गावातील काँग्रेसचे अनेक कार्यकर्ते त्याठिकाणी उपस्थित होते. पण चौधरी मोठा ताफा घेऊन आल्या आणि अर्ज मागे घेतला. त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्येही नाराजी आणि संतापाची वातावरण होते.

 

Web Title: Latur zp election 2026 after dramatic developments the congress woman candidate withdraws from the zilla parishad election a setback for congress

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 03:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महिलांना साड्या वाटून तालुक्याचा विकास करणार का? सुरेखा ढवळे यांचा विरोधकांना सवाल
1

महिलांना साड्या वाटून तालुक्याचा विकास करणार का? सुरेखा ढवळे यांचा विरोधकांना सवाल

Sangli ZP Election : राजकीय घडामोडींना वेग, जिल्हा परिषदेत सर्वपक्षीय घराणेशाही; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?
2

Sangli ZP Election : राजकीय घडामोडींना वेग, जिल्हा परिषदेत सर्वपक्षीय घराणेशाही; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?

हातकणंगलेत असेही एक देवेंद्र; ‘या’ हेतूने एकही सोडली नाही निवडणूक
3

हातकणंगलेत असेही एक देवेंद्र; ‘या’ हेतूने एकही सोडली नाही निवडणूक

कोल्हापुरात पाच लाखांच्या साड्या जप्त; ZP निवडणुकीत महिला मतदारांना आमिष?
4

कोल्हापुरात पाच लाखांच्या साड्या जप्त; ZP निवडणुकीत महिला मतदारांना आमिष?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bhopal AIIMS Snatching: भोपाळ AIIMS रुग्णालयात महिला डॉक्टरची लूट; लिफ्टमध्ये आला अन् मंगळसूत्र …

Bhopal AIIMS Snatching: भोपाळ AIIMS रुग्णालयात महिला डॉक्टरची लूट; लिफ्टमध्ये आला अन् मंगळसूत्र …

Jan 27, 2026 | 06:02 PM
फेब्रुवारीत राहू सूर्य आणि मंगळाच्या युतीने होणार ग्रहण आणि अंगारक योग, सिंह राशीसह 5 राशींनी व्हा सावध

फेब्रुवारीत राहू सूर्य आणि मंगळाच्या युतीने होणार ग्रहण आणि अंगारक योग, सिंह राशीसह 5 राशींनी व्हा सावध

Jan 27, 2026 | 06:00 PM
नागपूरची गृहिणी बनली अ‍ॅक्टिव्ह क्रिप्टो ट्रेडर… भारतातील बदलत्या आर्थिक विचारसरणीचे प्रतिबिंब

नागपूरची गृहिणी बनली अ‍ॅक्टिव्ह क्रिप्टो ट्रेडर… भारतातील बदलत्या आर्थिक विचारसरणीचे प्रतिबिंब

Jan 27, 2026 | 05:58 PM
IND vs ZIM Live score, U19 World Cup : विहान मल्होत्राचा नाबाद शतकी तडाखा! भारताचा झिम्बाब्वेसमोर 353 धावांचा डोंगर

IND vs ZIM Live score, U19 World Cup : विहान मल्होत्राचा नाबाद शतकी तडाखा! भारताचा झिम्बाब्वेसमोर 353 धावांचा डोंगर

Jan 27, 2026 | 05:56 PM
सूड, सत्ता आणि कर्मांचा हिशेब! ‘अब होगा हिसाब’ची अधिकृत घोषणा, संजय कपूर, शाहीर, मौनी रॉय प्रमुख भूमिकेत

सूड, सत्ता आणि कर्मांचा हिशेब! ‘अब होगा हिसाब’ची अधिकृत घोषणा, संजय कपूर, शाहीर, मौनी रॉय प्रमुख भूमिकेत

Jan 27, 2026 | 05:49 PM
India EU Trade : भारतासोबत मुक्त व्यापार करार पूर्ण होताच EU अध्यक्षांचे ट्रम्प यांना चोख प्रत्युत्तर; टॅरिफवर हल्लाबोल

India EU Trade : भारतासोबत मुक्त व्यापार करार पूर्ण होताच EU अध्यक्षांचे ट्रम्प यांना चोख प्रत्युत्तर; टॅरिफवर हल्लाबोल

Jan 27, 2026 | 05:43 PM
UGC Bill Row : “मी तुम्हाला खात्री देतो की कोणाबरोबरही भेदभाव केला जाणार नाही,” UGC वादावर शिक्षण मंत्र्‍यांची पहिली प्रतिक्रिया

UGC Bill Row : “मी तुम्हाला खात्री देतो की कोणाबरोबरही भेदभाव केला जाणार नाही,” UGC वादावर शिक्षण मंत्र्‍यांची पहिली प्रतिक्रिया

Jan 27, 2026 | 05:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Jan 27, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Jan 27, 2026 | 03:30 PM
Navi Mumbai: ठाणे महापालिकेत भाजपला हवे हे पद?

Navi Mumbai: ठाणे महापालिकेत भाजपला हवे हे पद?

Jan 27, 2026 | 03:27 PM
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM