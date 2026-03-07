Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Karjat News Numerous Tap Connections But No Record Of Any Funds Misappropriation In Neral Gram Panchayat

Karjat News : ग्रामपंचायतमध्ये अंदाधुंद कारभार; नळजोड प्रकल्पातील गैरव्यवहार उघड

नेरळ ग्रामपंचायतमध्ये पाणी वितरण व्यवस्था करताना आर्थिक गैरव्यवहार झाला असल्याचे दिसून येत आहेत.ममदापूर ग्रामपंचायतीची स्वतंत्र नळपाणी योजना असताना तेथे नळजोडण्या देण्यात आल्या आहेत.

Updated On: Mar 07, 2026 | 01:16 PM
Karjat News : ग्रामपंचायतमध्ये अंदाधुंद कारभार; नळजोड प्रकल्पातील गैरव्यवहार उघड
Follow Us:
Follow Us:
  • ग्रामपंचायतमध्ये अंदाधुंद कारभार
  • नळजोड प्रकल्पातील गैरव्यवहार उघड
कर्जत/संतोष पेरणे : तालुक्यातील सर्वात मोठ्या समजल्या जाणाऱ्या नेरळ ग्रामपंचायतमध्ये पाणी वितरण व्यवस्था करताना आर्थिक गैरव्यवहार झाला असल्याचे दिसून येत आहेत.ममदापूर ग्रामपंचायतीची स्वतंत्र नळपाणी योजना असताना तेथे नळजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. अनेक बांधकाम व्यावसायिक यांना नळजोडण्या देऊन पाण्याचे वितरण केले जात आहे. मात्र त्याची कोणतीही नोंद नेरळ ग्रामपंचायत मध्ये दिसून येत नाही. दरम्यान या गैरव्यवहार बाबत नेरळ ग्रामपंचायतचे माजी सरपंच आणि कर्जत पंचायत समितीचे नवनिर्वाचित सदस्य भगवान चंचे आणि ग्रामपंचायत माजी सदस्य प्रथमेश मोरे यांनी हा गैरव्यवहार उघडकीस आणला असून ग्रामपंचायत प्रशासक आणि ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

कर्जत तालुक्यातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत असलेली नेरळ ग्रामपंचायत पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली असल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामपंचायतीचा पाणी परस्पर बिल्डरांना दिला जात असल्याचा आरोप नवनिर्वाचित पंचायत समिती सदस्य भगवान चंचे व नेरळ ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य प्रथमेश मोरे यांनी आरोप केला आहे.नेरळ ग्रामपंचायत हद्दीतील पाणी प्रश्न मागील काही दिवसांपासून तापला आहे. गावातील सामान्य नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असताना, दुसरीकडे बिल्डरांना बेकायदेशीरपणे आणि देणगी किंवा विनापावती पाणी जोडणी देऊन लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा खळबळजनक आरोप स्थानिक नेत्यांनी केला आहे. ममदापूर ही स्वतंत्र ग्रामपंचायत असून या ग्रामपंचायतीचे स्वतंत्र नळपाणी वीज आहे.असे असताना ममदापूर हद्दीतील काही बिल्डरांना नियमबाह्य पद्धतीने चार पाणी कनेक्शन देण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, या कनेक्शनसाठी ग्रामपंचायतीकडे कोणतीही अधिकृत पावती किंवा पाणी जोडणी दिली असल्याची नोंद नाही.संबंधित बिल्डरांनी काही लाख रुपये घेतले असल्याचे बोलले जात असून ग्रामपंचायत मध्ये त्या नळजोडण्या यांची कोणतीही नोंद नाही.त्या नळजोडणी बाबत अद्याप कोणत्याही प्रकारचे निधी किंवा देणगी यांच्या खात्यात नोंद झालेली नाही.हा गैरव्यवहार करणाऱ्या ग्रामपंचायत मधील अधिकारी वर्गावर आणि संबंधित बिल्डर यांच्याकडून कशाआधारे पाणी जोडणी घेतली याची माहिती कर्जत पंचायत समितीचे सदस्य भगवान चंचे यांनी उपस्थित केला.

Raigad News: माथेरानमध्ये ई-टॉयलेटवरून वाद! वन विभागाच्या जमिनीवर ठेवले नगरपालिकेचे स्वच्छतागृह, संभ्रम वाढला

तुलसी बिल्डर्ससारख्या मोठ्या प्रकल्पांना 25 पाणी जोडण्या देण्यात आल्या आहेत.नेरळ गावातील अनेक भागांत, मोहाचीवाडी आणि खांडा पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय आहे.मात्र हेच ग्रामपंचायत प्रशासन पाणी जोडण्या देऊन स्थानिक लोकांच्या हक्काचे पाणी पळवत असल्याचे दिसून आले आहे.त्याचवेळी बिल्डर लॉबी कडून पाणी उचलण्यासाठी चक्क विजेच्या मोटार लावल्याचे आढळून आले आहे.या सर्व बाबतीत कर्जत पंचायत समितीचे सदस्य भगवान चंचे आणि ग्रामपंचायत माजी सदस्य प्रथमेश मोरे यांनी नेरळ ग्रामपंचायतीमध्ये जाऊन प्रशासक सुजित धनगर आणि ग्रामपंचायत अधिकारी अरुण कार्ले यांची भेट घेऊन अनधिकृतपणे दिलेल्या नळजोडण्या यांची माहिती घेतली.त्यावेळी मागील काही महिन्यात अनेक नळजोडण्या देण्यात आल्या असून त्यांची कोणतीही नोंद ग्रामपंचायत कडे नाही.त्याचवेळी ग्रामपंचायत कडे पूर्वी अनेक वर्षांपासून असलेले देणगी पावती पुस्तक यांत कोणत्याही प्रकारचे देणगी यांच्या नोंदी नाहीत.त्यावेळी अधिकृत पुस्तकांव्यतिरिक्त इतर खासगी पावती पुस्तके छापून वसुली केली जात असल्याचा संशय यावेळी व्यक्त करण्यात आला.एकीकडे नेरळ ग्रामपंचायत मध्ये भ्रष्टाचार सुरू असताना दुसरीकडे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी पैसे नसल्याचे कारण सांगितले जात आहे याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी भगवान चंचे यांनी केला.

या सर्व गोंधळानंतर ग्रामपंचायत प्रशासनाने संबंधित बेकायदेशीर मोटारी जप्त करण्याचे आणि दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, नेरळमधील हा पाणी घोटाळा आता तालुक्यात चर्चेचा विषय ठरत असून, वरिष्ठ स्तरावरून याची चौकशी करण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.हा घोटाळा करणारे आणि स्वतःची तुंबडी भरणारे नामानिराळे राहणार नाहीत ना? असा प्रश्न उपस्थित होत असून नेरळ ग्रामपंचायत मध्ये आणखी कोणता घोटाळा बाहेर निघतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.मात्र बेकायदा नळजोडणी घेणाऱ्या बिल्डर लॉबीवर कारवाई होणार काय?याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Karjat News : शिवजयंतीचा उत्साह शिगेला ; 70 किलोमीटर प्रवास करून शिवज्योतीचं आगमन

Web Title: Karjat news numerous tap connections but no record of any funds misappropriation in neral gram panchayat

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 01:16 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
थॅलेसेमियाग्रस्तांच्या स्वप्नांना मिळणार बळ! ‘चाइल्ड हेल्प फाऊंडेशन’कडून विशेष केंद्राची स्थापना

थॅलेसेमियाग्रस्तांच्या स्वप्नांना मिळणार बळ! ‘चाइल्ड हेल्प फाऊंडेशन’कडून विशेष केंद्राची स्थापना

Mar 07, 2026 | 02:20 PM
Latur Crime: भीषण अपघात! भरधाव BMW कारची ट्रक-कंटेनरला धडक, चौघांचा मृत्यू तर…

Latur Crime: भीषण अपघात! भरधाव BMW कारची ट्रक-कंटेनरला धडक, चौघांचा मृत्यू तर…

Mar 07, 2026 | 02:18 PM
IND vs NZ : सावधान संजू सॅमसन…आकाश चोप्राने केली आकाशवाणी! हा किवी वेगवान गोलंदाज त्याच्यासाठी “मोठा धोका”

IND vs NZ : सावधान संजू सॅमसन…आकाश चोप्राने केली आकाशवाणी! हा किवी वेगवान गोलंदाज त्याच्यासाठी “मोठा धोका”

Mar 07, 2026 | 02:15 PM
‘काळ आला होता पण…’; खेडमध्ये खाजगी बस पलटली अन्…, भाविकांसोबत नेमके घडले काय?

‘काळ आला होता पण…’; खेडमध्ये खाजगी बस पलटली अन्…, भाविकांसोबत नेमके घडले काय?

Mar 07, 2026 | 02:13 PM
US Iran war Impact: केळी, द्राक्षे, डाळिंब, भाज्या… दुबईत 1000 कंटेनर अडकले, भारताचं कोट्यवधींचं नुकसान!

US Iran war Impact: केळी, द्राक्षे, डाळिंब, भाज्या… दुबईत 1000 कंटेनर अडकले, भारताचं कोट्यवधींचं नुकसान!

Mar 07, 2026 | 02:04 PM
vijay -Rashmika च्या लग्नाच्या व्हिडिओने तोडला ग्लोबल रेकॉर्ड; मेसी-रोनाल्डोला टाकलं मागे, इंस्टाग्रामवर रचला नवीन इतिहास

vijay -Rashmika च्या लग्नाच्या व्हिडिओने तोडला ग्लोबल रेकॉर्ड; मेसी-रोनाल्डोला टाकलं मागे, इंस्टाग्रामवर रचला नवीन इतिहास

Mar 07, 2026 | 02:01 PM
Pune Crime: जबरदस्तीच्या प्रयत्नाला महिलेचा विरोध; संतापात गळा दाबून खून, दिवेघाट पायथ्याशी महिलेचा अर्धनग्न मृतदेह आढळला

Pune Crime: जबरदस्तीच्या प्रयत्नाला महिलेचा विरोध; संतापात गळा दाबून खून, दिवेघाट पायथ्याशी महिलेचा अर्धनग्न मृतदेह आढळला

Mar 07, 2026 | 01:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM