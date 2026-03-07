Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Chhatrapati Sambhajinagar crime: मानवतेला काळिमा! 80 वर्षीय वृद्धेवर लैंगिक अत्याचार, आरोपी अटकेत

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यात घरात एकटी झोपलेल्या 80 वर्षीय वृद्धेवर 54 वर्षीय व्यक्तीने लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना घडली. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.

Mar 07, 2026 | 03:00 PM
  • संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यात धक्कादायक घटना
  • घरात एकटी झोपलेल्या 80 वर्षीय वृद्धेवर अत्याचार
  • पीडितेच्या नातीच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर येथून एक माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. एका ८० वर्षीय वृद्धेवर एका ५४ वर्षीय व्यक्तीने लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. पीडितेच्या नातीने याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. शेख रमजान शेख महमूद (५०) असे आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. ही घटना सोयगाव तालुक्यातील एका गावात घडली.

पोलिसांनी काय दिली माहिती?

या प्रकरणातील पीडित महिला रात्री आपल्या घरात एकटी झोपलेली असतांना आरोपी शेख रमजान याने घरात प्रवेश केला. त्यांनतर पीडित महिलेवर लैंगिक अत्याचार केला. हा प्रकार शुक्रवार सकाळी सुमारे नऊ वाजण्याच्या सुमारास उघडकीस आला. घटनेची माहिती मिळताच पीडितेच्या नातीने सोयगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यानंतर पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल करून आरोपीचा शोध सुरु केला.

Latur Crime: भीषण अपघात! भरधाव BMW कारची ट्रक-कंटेनरला धडक, चौघांचा मृत्यू तर…

पोलिसांनी आपले तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत तातडीने कारवाई करत आरोपीची शेख रमजान याला शुक्रवारी सायंकाळी सुमारे आठ वाजण्याच्या सुमारास अटक केली. या घटनेची गंभीरता लक्षात घेत रात्री उशिरा छत्रपती संभाजीनगर येथील न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या पथकाने घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत असून या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ‘एमडी’चा विळखा! ९६ लाखांचे ड्रग्ज जप्त; महाविद्यालयीन विद्यार्थी टार्गेटवर

वाढते शहरीकरण अन् ऐशोआरामाचे जीवन धुंदीत जगण्याचे वेड आता वाढत आहे. हीच बाब हेरत नशेच्या साहित्याचा पुरवठा करणाऱ्या टोळीने सहजपणे आपले जाळे महाविद्यालय अन् उच्चभ्रू तरुणांवर टाकून आजच्या पिढीला हेरले आहे. शहरातील उच्चभ्रू वस्त्या, आणि महाविद्यालयीन परिसरांपर्यंत एमडी (मेफेड्रोन) या सिंथेटिक इगचा पोहोचलेला विळखा हा केवळ गुन्हेगारी कारवाईचा विषय राहिलेला नाही, तो समाजाच्या एकूणच मूल्यव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा मुद्दा ठरत आहे.

गुन्हे शाखेने अर्धा किलोहून अधिक एमडीसह सुमारे ९६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करत मोठी कारवाई केली असली, तरी या घटनेने शहरात वाढत चाललेल्या नशेच्या मागणीचे वास्तव उघड केले आहे. असे असले तरी याचे म्होरके आजही पोलिसांना हुलकावणी देण्यात यशस्वी होत असल्याने पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. एमडी जप्तीची कारवाई केवळ दाखवण्यापुरती ठेवता कामा नये. तरुणांना नशेच्या आहारी लावून पेडलर जे साध्य करुन घेण्यात यशस्वी होत असले तरी पोलिसांना अप्रत्यक्षपणे आव्हान दिले आहे.

Pune Crime: जबरदस्तीच्या प्रयत्नाला महिलेचा विरोध; संतापात गळा दाबून खून, दिवेघाट पायथ्याशी महिलेचा अर्धनग्न मृतदेह आढळला

