Chhatrapati Sambhajinagar crime: मानवतेला काळिमा! 80 वर्षीय वृद्धेवर लैंगिक अत्याचार, आरोपी अटकेत

पोलिसांनी काय दिली माहिती?
या प्रकरणातील पीडित महिला रात्री आपल्या घरात एकटी झोपलेली असतांना आरोपी शेख रमजान याने घरात प्रवेश केला. त्यांनतर पीडित महिलेवर लैंगिक अत्याचार केला. हा प्रकार शुक्रवार सकाळी सुमारे नऊ वाजण्याच्या सुमारास उघडकीस आला. घटनेची माहिती मिळताच पीडितेच्या नातीने सोयगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यानंतर पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल करून आरोपीचा शोध सुरु केला.
पोलिसांनी आपले तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत तातडीने कारवाई करत आरोपीची शेख रमजान याला शुक्रवारी सायंकाळी सुमारे आठ वाजण्याच्या सुमारास अटक केली. या घटनेची गंभीरता लक्षात घेत रात्री उशिरा छत्रपती संभाजीनगर येथील न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या पथकाने घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत असून या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.
वाढते शहरीकरण अन् ऐशोआरामाचे जीवन धुंदीत जगण्याचे वेड आता वाढत आहे. हीच बाब हेरत नशेच्या साहित्याचा पुरवठा करणाऱ्या टोळीने सहजपणे आपले जाळे महाविद्यालय अन् उच्चभ्रू तरुणांवर टाकून आजच्या पिढीला हेरले आहे. शहरातील उच्चभ्रू वस्त्या, आणि महाविद्यालयीन परिसरांपर्यंत एमडी (मेफेड्रोन) या सिंथेटिक इगचा पोहोचलेला विळखा हा केवळ गुन्हेगारी कारवाईचा विषय राहिलेला नाही, तो समाजाच्या एकूणच मूल्यव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा मुद्दा ठरत आहे.
गुन्हे शाखेने अर्धा किलोहून अधिक एमडीसह सुमारे ९६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करत मोठी कारवाई केली असली, तरी या घटनेने शहरात वाढत चाललेल्या नशेच्या मागणीचे वास्तव उघड केले आहे. असे असले तरी याचे म्होरके आजही पोलिसांना हुलकावणी देण्यात यशस्वी होत असल्याने पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. एमडी जप्तीची कारवाई केवळ दाखवण्यापुरती ठेवता कामा नये. तरुणांना नशेच्या आहारी लावून पेडलर जे साध्य करुन घेण्यात यशस्वी होत असले तरी पोलिसांना अप्रत्यक्षपणे आव्हान दिले आहे.
Ans: सोयगाव तालुक्यातील एका गावात ही घटना घडली.
Ans: शेख रमजान शेख महमूद (वय 54) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे.
Ans: पीडितेच्या नातीच्या तक्रारीनंतर सोयगाव पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.