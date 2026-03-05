Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांनी खळबळजनक आरोप केले आहेत.महादेव मुंडे यांच्या हत्या प्रकरणाचा तपास धनंजय मुंडे यांच्या बंगल्यावरून फोन आल्याने थांबला गेला होता. आता या प्रकरणातील संशयित असलेल्या लोकांच्या ब्रेन मॅपिंग व नार्को टेस्ट झाल्या आहेत त्यामध्ये जे काही समोर आले आहे ते जाहीर करावे तसेच या प्रकरणात धनंजय मुंडे यांना 120 ब कलमाप्रमाणे आरोपी करावे अशी मागणी फड यांनी केली आहे… धनंजय मुंडे यांनी आजवर परळीतील दहा लोकांना संपवले आहे त्यांची नावे देखील आमच्याकडे आहेत… आजवर हे कुठल्याही खून प्रकरणाचा तपास होऊ देत नव्हते.. महादेव मुंडे यांच्या खून प्रकरणाचा तपास योग्य पद्धतीने झाला असता तर बापू आंधळे व संतोष देशमुख हत्या प्रकर घडलेच नसते असा दावा देखील फड यांनी केला आहे.
