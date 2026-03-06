Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Karjat News : शिवजयंतीचा उत्साह शिगेला ; 70 किलोमीटर प्रवास करून शिवज्योतीचं आगमन

नेरळ शिवजयंती उत्सव समितीच्या वतीने दरवर्षी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त शिवज्योत दौड आयोजित केली जाते.यावर्षी पुणे जिल्ह्यातील कोरीगड येथून शिवज्योत नेरळ येथे आणण्यात आली.

Updated On: Mar 06, 2026 | 03:48 PM
Karjat News : शिवजयंतीचा उत्साह शिगेला ; 70 किलोमीटर प्रवास करून शिवज्योतीचं आगमन
Follow Us:
Follow Us:
  • शिवजयंतीचा उत्साह शिगेला
  • 70 किलोमीटर प्रवास करून शिवज्योतीचं आगमन
कर्जत/ संतोष पेरणे : नेरळ शिवजयंती उत्सव समितीच्या वतीने दरवर्षी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त शिवज्योत दौड आयोजित केली जाते. यावर्षी पुणे जिल्ह्यातील कोरीगड येथून शिवज्योत नेरळ येथे आणण्यात आली. नेरळ शिवज्योत दौड समितिचे हे यावर्षीचे 12 वे वर्षे आहे. कर्जत तालुक्यातून नेरळ येथे तिथीप्रमाणे सार्वजनिक शिवजयंती साजरी केली जाते. त्यानिमित्ताने शिवज्योत दौड समिती कडून दरवर्षी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या गडकिल्ले येथून शिवज्योत आणली जाते. यावर्षी पुणे जिल्ह्यातील कोरीगड येथून शिवज्योत नेरळ येथे आणण्यात आली. शिवज्योत दौडीत प्रथमेश कर्णिक, शुभम कडू, दुर्वांकुर पवार, चिराग कडू, तन्मय दिसले, राहुल साळुंके, तुषार भोईर, भावेश भोईर, कुणाल कांबरी, विनायक भोईर, वेदांत शिंदे, केतन भोईर, कामेश कांबरी, आदित्य भोईर, वैभव कांबरी, जीवन भोईर, श्याम कडव, संतोष राठोड, निखिल धुळे, भूषण भोईर, सुदर्शन भोईर, प्रथमेश देशमुख, राजेश हाबळे, शिरीष भोईर आणि निखिल खडे या शिवभक्तांनी उत्साहाने सहभाग नोंदवला.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित शिवजन्मोत्सव 2026 निमित्त शिवजयंती उत्सव समिती नेरळ 2026-27 च्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही भव्य शिवज्योत दौडीचे आयोजन करण्यात आले. महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक किल्ल्यांवरून शिवज्योत आणण्याची परंपरा समितीने यंदाही उत्साहात आणि भक्तिभावाने जपली.

यावर्षी पुणे जिल्ह्यातील कोरीगड किल्ल्यावरून नेरळपर्यंत शिवज्योत दौड काढण्यात आली. सुमारे ७० किमी अंतराचा हा प्रेरणादायी प्रवास नेरळ परिसरातील अनेक शिवभक्तांनी एकत्रितपणे पूर्ण केला. शिवभक्तांच्या जयघोषात आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात ही पवित्र शिवज्योत नेरळमध्ये आणण्यात आली. यापूर्वीही समितीच्या वतीने रायगड किल्ला, शिवनेरी किल्ला, प्रतापगड किल्ला, रामशेज किल्ला, सिंहगड किल्ला, अजिंक्यतारा किल्ला, सज्जनगड, लोहगड किल्ला, कुलाबा किल्ला आणि संग्रामदुर्ग अशा विविध ऐतिहासिक किल्ल्यांवरून यशस्वी शिवज्योत दौडी काढण्यात आल्या आहेत. यंदा कोरीगड किल्ल्यास शिवपुष्प अर्पण करून शिवभक्तांनी ही प्रेरणादायी दौड यशस्वीरित्या नेरळपर्यंत पूर्ण केली.

आदिवासी वाडीची तहान भागली! स्वातंत्र्याच्या ७९ वर्षांनंतर कोरळवाडीत पाणी; आमरण उपोषण अखेर यशस्वी

या शिवज्योत दौडचे नेरळ गावात आज सकाळी आगमन झाले.त्यानंतर या शिवज्योत दौडमध्ये सहभागी झालेले तरुण यांची आपली दौड नेरळ गावातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे विसर्जित केली. त्यावेळी शिवज्योत दौड मध्ये सहभागी झालेल्या सर्व तरुणांचे नेरळ सार्वजनिक शिवजयंती उत्सव समितीचे अध्यक्ष बंडू क्षीरसागर यांचे हस्ते स्वागत करण्यात आले. खरे पाहता शिवज्योत दौड हा केवळ धावण्याचा उपक्रम नसून, एका हातातून दुसऱ्या हातात शिवज्योत हस्तांतरित करताना छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पराक्रम, विचार आणि स्वराज्याची प्रेरणा एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे पोहोचवण्याचे प्रतीक आहे. त्यामुळे तरुण पिढी मोठ्या संख्येने या उपक्रमात सहभागी होत असल्याने समाजात इतिहासाची जाणीव आणि स्वराज्याची प्रेरणा जिवंत ठेवण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य घडत आहे, अशी भावना नागरिकांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत.

Karjat News : ठेकेदारांची मुजोरी; रस्त्याच्या कामाकडे प्रशासानाचं जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष, संतप्त नागरिकांचा आरोप

Web Title: Karjat news shiv jayanti excitement at its peak shiv jyoti arrives after traveling 70 kilometers

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 03:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला
1

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा
2

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला
3

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Karjat News : ठेकेदारांची मुजोरी; रस्त्याच्या कामाकडे प्रशासानाचं जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष, संतप्त नागरिकांचा आरोप
4

Karjat News : ठेकेदारांची मुजोरी; रस्त्याच्या कामाकडे प्रशासानाचं जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष, संतप्त नागरिकांचा आरोप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आता नळांना बसणार ‘मीटर’; राज्य सरकारकडून प्रस्तावाला मंजुरी

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आता नळांना बसणार ‘मीटर’; राज्य सरकारकडून प्रस्तावाला मंजुरी

Mar 06, 2026 | 04:55 PM
Iran-US War: इराणी ड्रोनचा अमेरिकेला मोठा दणका? सेना अधिकाऱ्यांनी गुप्त बैठकीत सांगितलं सत्य…

Iran-US War: इराणी ड्रोनचा अमेरिकेला मोठा दणका? सेना अधिकाऱ्यांनी गुप्त बैठकीत सांगितलं सत्य…

Mar 06, 2026 | 04:55 PM
Navi Mumbai: पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘खाजगी माणसांची’ परंपरा कधी थांबणार? नागरिकांकडून प्रश्नचिन्ह

Navi Mumbai: पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘खाजगी माणसांची’ परंपरा कधी थांबणार? नागरिकांकडून प्रश्नचिन्ह

Mar 06, 2026 | 04:47 PM
Maharashtra Budget 2026 : गुलाबी जॅकेटचा जलवा कायम! अजित पवारांच्या आठवणीत CM देवेंद्र फडणवीसांचा खास लूक

Maharashtra Budget 2026 : गुलाबी जॅकेटचा जलवा कायम! अजित पवारांच्या आठवणीत CM देवेंद्र फडणवीसांचा खास लूक

Mar 06, 2026 | 04:46 PM
Kokan Road News: फोंडाघाट: ‘ब्लॅक स्पॉट’ की पर्यटन केंद्र?

Kokan Road News: फोंडाघाट: ‘ब्लॅक स्पॉट’ की पर्यटन केंद्र?

Mar 06, 2026 | 04:44 PM
Crime News: भिवंडी हादरली! खाडीकिनारी कुजलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह; मृत्यूचे गूढ उकलण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान

Crime News: भिवंडी हादरली! खाडीकिनारी कुजलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह; मृत्यूचे गूढ उकलण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान

Mar 06, 2026 | 04:42 PM
Rashida Wapiwala यांचे LabelBlind स्टार्टअप! ब्रँड्ससाठी कंप्लायन्स सुलभ

Rashida Wapiwala यांचे LabelBlind स्टार्टअप! ब्रँड्ससाठी कंप्लायन्स सुलभ

Mar 06, 2026 | 04:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM
Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Mar 05, 2026 | 03:15 PM
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM