Karjat News : शिवजयंतीचा उत्साह शिगेला ; 70 किलोमीटर प्रवास करून शिवज्योतीचं आगमन

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित शिवजन्मोत्सव 2026 निमित्त शिवजयंती उत्सव समिती नेरळ 2026-27 च्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही भव्य शिवज्योत दौडीचे आयोजन करण्यात आले. महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक किल्ल्यांवरून शिवज्योत आणण्याची परंपरा समितीने यंदाही उत्साहात आणि भक्तिभावाने जपली.
यावर्षी पुणे जिल्ह्यातील कोरीगड किल्ल्यावरून नेरळपर्यंत शिवज्योत दौड काढण्यात आली. सुमारे ७० किमी अंतराचा हा प्रेरणादायी प्रवास नेरळ परिसरातील अनेक शिवभक्तांनी एकत्रितपणे पूर्ण केला. शिवभक्तांच्या जयघोषात आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात ही पवित्र शिवज्योत नेरळमध्ये आणण्यात आली. यापूर्वीही समितीच्या वतीने रायगड किल्ला, शिवनेरी किल्ला, प्रतापगड किल्ला, रामशेज किल्ला, सिंहगड किल्ला, अजिंक्यतारा किल्ला, सज्जनगड, लोहगड किल्ला, कुलाबा किल्ला आणि संग्रामदुर्ग अशा विविध ऐतिहासिक किल्ल्यांवरून यशस्वी शिवज्योत दौडी काढण्यात आल्या आहेत. यंदा कोरीगड किल्ल्यास शिवपुष्प अर्पण करून शिवभक्तांनी ही प्रेरणादायी दौड यशस्वीरित्या नेरळपर्यंत पूर्ण केली.
या शिवज्योत दौडचे नेरळ गावात आज सकाळी आगमन झाले.त्यानंतर या शिवज्योत दौडमध्ये सहभागी झालेले तरुण यांची आपली दौड नेरळ गावातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे विसर्जित केली. त्यावेळी शिवज्योत दौड मध्ये सहभागी झालेल्या सर्व तरुणांचे नेरळ सार्वजनिक शिवजयंती उत्सव समितीचे अध्यक्ष बंडू क्षीरसागर यांचे हस्ते स्वागत करण्यात आले. खरे पाहता शिवज्योत दौड हा केवळ धावण्याचा उपक्रम नसून, एका हातातून दुसऱ्या हातात शिवज्योत हस्तांतरित करताना छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पराक्रम, विचार आणि स्वराज्याची प्रेरणा एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे पोहोचवण्याचे प्रतीक आहे. त्यामुळे तरुण पिढी मोठ्या संख्येने या उपक्रमात सहभागी होत असल्याने समाजात इतिहासाची जाणीव आणि स्वराज्याची प्रेरणा जिवंत ठेवण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य घडत आहे, अशी भावना नागरिकांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत.