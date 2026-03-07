Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Raigad »
  • Controversy In Matheran Etoilet Placed On Forest Land Near Railway Station Raises Questions On Administration

Raigad News: माथेरानमध्ये ई-टॉयलेटवरून वाद! वन विभागाच्या जमिनीवर ठेवले नगरपालिकेचे स्वच्छतागृह, संभ्रम वाढला

रस्ता नाही, पाणी नाही; तरीही बसवले ई-टॉयलेट! माथेरान पालिकेवर नाराजी व्यक्त केली जात आहे. वन जमिनीमध्ये नगरपालिकेचे ई-स्वच्छतागृह ठेवण्यात आल्याने माथेरानमधील वनविभाग सुस्त आहे का, असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 11:50 AM
Raigad News: माथेरानमध्ये ई-टॉयलेटवरून वाद! वन विभागाच्या जमिनीवर ठेवले नगरपालिकेचे स्वच्छतागृह, संभ्रम वाढला

Raigad News: माथेरानमध्ये ई-टॉयलेटवरून वाद! वन विभागाच्या जमिनीवर ठेवले नगरपालिकेचे स्वच्छतागृह, संभ्रम वाढला

Follow Us:
Follow Us:
  • पर्यावरणपूरक स्वच्छतागृह की गैरव्यवहार? माथेरानमध्ये ई-टॉयलेट प्रकरण गाजतंय
  • वनजमिनीवर ई-टॉयलेट ठेवण्याचा प्रकार उघड! माथेरान पालिकेच्या कारभारावर टीका
  • पर्यटकांसाठी सुविधा की अतिक्रमण? माथेरानमधील ई-टॉयलेट प्रकरण चर्चेत
माथेरान शहरात पर्यावरण स्नेही स्वच्छतागृह बसवले जात आहेत. माथेरान नगरपरिषदेने खरेदी केलेल्या स्वच्छतागृह यांचा गैरव्यवहार झाला असल्याचा विषय सध्या गाजत आहे. ही सर्व चर्चा सुरु असतानाच त्यातील नगरपालिकेचे एक स्वच्छतागृह हे शहरातील स्टेशन परिसरात वन विभागाच्या जमिनीवर आणून ठेवण्यात आले आहे. त्या ई-स्वच्छतागृहबद्दल सर्वत्र चर्चा वाढत असून वनविभागाने आपल्या जमिनीवर नगरपालिकेचे स्वच्छतागृह ठेवून दिल्याने माथेरानमध्ये वनविभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न निर्माण झाले आहे.

Harshwardhan Sapkal News:’शाब्बास… परंपरा जपली!’ हर्षवर्धन सपकाळ यांनी शेअर केलेला मोदी-सावरकरांचा ‘तो’ फोटो इंटरनेटवर व्हायरल

माथेरान शहर वन जमिनीवर वसले असून काही भूखंड वन विभागाने महसूल विभाग आणि नगरपरिषद यांना दिले आहेत. मात्र असे असताना देखील माथेरान शहरातील रेल्वे स्टेशन परिसरातील बोहरी समाज हॉलच्या मागे असलेल्या वन जमिनीवर कचरा आणि बांधकाम साहित्य टाकले जात आहे. वनविभाग एक झाड तोडले तर त्या सर्वसामान्य व्यक्तीवर गुन्हे दाखल करायला मागेपुढे पाहत नाही, मात्र धनाढ्य लोकांनी काही प्रकार केले तर मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून आले आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

पाण्याची व्यवस्था करूनच कार्यान्वित करावे

वन जमिनीमध्ये नगरपालिकेचे ई-स्वच्छतागृह ठेवण्यात आल्याने माथेरानमधील वनविभाग सुस्त आहे का, असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे. याबद्दल वन अधिका-यांशी संपर्क साधला असता तेथे त्या भूखंडावर माथेरान पालिकेचे स्वच्छतागृह होते आणि त्याच ठिकाणी नवीन स्वच्छतागृह बसवण्याची परवानगी आहे, परंतु नवीन स्वच्छतागृह कोणत्या ठिकाणी ठेवले आहे हे पाहिले जाईल आणि कोणत्याही स्थितीत नवीन जागा दिली जाणार नाही, अशी माहिती वनपाल राजवर्धन आडे यांनी दिली आहे.

तर ज्या ठिकाणी आता नव्याने स्वछतागृह ठेवले आहे तेथे जाण्यासाठी जागादेखील उपलब्ध नाही आणि त्यामुळे नगरपरिषदेने वनविभागाला एक जागा निश्चित करून द्यावी आणि माथेरान पालिकेने देखील पर्यटनासाठी बसवण्यात येणाऱ्या त्या नवीन ई-स्वच्छतागृहाकडे जाण्यासाठी रस्ता आणि पाण्याची व्यवस्था आधी करून द्यावी, मगच ते नगरपालिकेचे स्वच्छतागृह कार्यान्वित करावे, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख कुलदीप जाधव यांनी केली आहे.

Maharashtra Politics: “अजितदादांच्या अपघाताचा अहवाल तीन वर्षांनी…” रोहित पवारांचा सवाल

माथेरान पालिकेच्या कारभाराबद्दल नाराजी

आता तर माथेरान नगरपरिषदेकडून तेथे अतिक्रमण केले असून माथेरान पालिकेने आणलेली आणि गैरव्यवहाराच्या गर्तेत सापडलेले नगरपालिकेचे ई-स्वच्छतागृह तेथे आणून बसवण्यात आली आहेत. त्यावेळी कोणत्याही प्रकारची नागरिक आणि पर्यटक यांची गैरसोय होणार हे न पाहता एका कोपऱ्यात आणि तेथे जाण्यासाठी रस्ता आहे किंवा नाही? याची कोणतीही खात्री न करता तेथे स्वच्छतागृह ठेवण्यात आले आहे. माथेरान पालिकेच्या या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली जात असून वनविभाग आपल्या जमिनीमध्ये अतिक्रमण करू देत असल्याने सर्वत्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Controversy in matheran etoilet placed on forest land near railway station raises questions on administration

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 11:50 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारताची अणुक्षेत्रात मोठी झेप! ‘Isomed 2.0’ प्रकल्पामुळे निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया झाली अधिक वेगवान, वाचा सविस्तर
1

भारताची अणुक्षेत्रात मोठी झेप! ‘Isomed 2.0’ प्रकल्पामुळे निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया झाली अधिक वेगवान, वाचा सविस्तर

आता पोलिसांच्या प्रत्येक हालचालीवर नजर; मुंबई पोलिसांना मिळणार अमेरिकन स्टाईल बॉडी-वॉर्न कॅमेरे
2

आता पोलिसांच्या प्रत्येक हालचालीवर नजर; मुंबई पोलिसांना मिळणार अमेरिकन स्टाईल बॉडी-वॉर्न कॅमेरे

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन
3

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात
4

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
US military bases: जगाचा नकाशा की अमेरिकेची युद्धछावणी? 80 देशांत पसरलेल्या 800 US लष्करी तळांच्या चक्रव्यूहाचे रहस्य आले समोर

US military bases: जगाचा नकाशा की अमेरिकेची युद्धछावणी? 80 देशांत पसरलेल्या 800 US लष्करी तळांच्या चक्रव्यूहाचे रहस्य आले समोर

Mar 07, 2026 | 01:00 PM
ये नया हिंदुस्तान है! Dhurandhar 2 च्या ट्रेलरमध्ये रणवीर सिंहचा रौद्र अवतार, सगळ्याचा बदला घेणार हमजा अली

ये नया हिंदुस्तान है! Dhurandhar 2 च्या ट्रेलरमध्ये रणवीर सिंहचा रौद्र अवतार, सगळ्याचा बदला घेणार हमजा अली

Mar 07, 2026 | 12:51 PM
Keshav Prasad Maurya: केशव प्रसाद मौर्य यांचे हेलिकॉप्टरचे लखनऊमध्ये आपत्कालीन लँडिंग

Keshav Prasad Maurya: केशव प्रसाद मौर्य यांचे हेलिकॉप्टरचे लखनऊमध्ये आपत्कालीन लँडिंग

Mar 07, 2026 | 12:50 PM
Nashik News : दुष्काळग्रस्त गावांना मिळणार दिलासा; दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी-देव नदीजोडसाठी शासनाकडू निधी मंजूर

Nashik News : दुष्काळग्रस्त गावांना मिळणार दिलासा; दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी-देव नदीजोडसाठी शासनाकडू निधी मंजूर

Mar 07, 2026 | 12:41 PM
Khamenei Death Plan : गद्दारी पडली महागात! इराणच्या टॉप जनरलला मृत्यूदंड? मोसादसोबत खामेनेईंच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप

Khamenei Death Plan : गद्दारी पडली महागात! इराणच्या टॉप जनरलला मृत्यूदंड? मोसादसोबत खामेनेईंच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप

Mar 07, 2026 | 12:39 PM
Parenting Tips: वाढत्या स्क्रीन टाइमचा होतोय मुलांच्या वर्तणुकीवर परिणाम; तज्ज्ञांनी दिला पालकांना सतर्कतेचा इशारा

Parenting Tips: वाढत्या स्क्रीन टाइमचा होतोय मुलांच्या वर्तणुकीवर परिणाम; तज्ज्ञांनी दिला पालकांना सतर्कतेचा इशारा

Mar 07, 2026 | 12:33 PM
World War 3: खामेनींच्या मृत्यूनंतर इराण पोरका! संधी साधून सौदी-पाक आघाडीचा ‘Iran’ला संपवण्याचा प्लॅन; वाचा नेमकं प्रकरण काय?

World War 3: खामेनींच्या मृत्यूनंतर इराण पोरका! संधी साधून सौदी-पाक आघाडीचा ‘Iran’ला संपवण्याचा प्लॅन; वाचा नेमकं प्रकरण काय?

Mar 07, 2026 | 12:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM