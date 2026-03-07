Raigad News: माथेरानमध्ये ई-टॉयलेटवरून वाद! वन विभागाच्या जमिनीवर ठेवले नगरपालिकेचे स्वच्छतागृह, संभ्रम वाढला

Harshwardhan Sapkal News:’शाब्बास… परंपरा जपली!’ हर्षवर्धन सपकाळ यांनी शेअर केलेला मोदी-सावरकरांचा ‘तो’ फोटो इंटरनेटवर व्हायरल
माथेरान शहर वन जमिनीवर वसले असून काही भूखंड वन विभागाने महसूल विभाग आणि नगरपरिषद यांना दिले आहेत. मात्र असे असताना देखील माथेरान शहरातील रेल्वे स्टेशन परिसरातील बोहरी समाज हॉलच्या मागे असलेल्या वन जमिनीवर कचरा आणि बांधकाम साहित्य टाकले जात आहे. वनविभाग एक झाड तोडले तर त्या सर्वसामान्य व्यक्तीवर गुन्हे दाखल करायला मागेपुढे पाहत नाही, मात्र धनाढ्य लोकांनी काही प्रकार केले तर मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून आले आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
वन जमिनीमध्ये नगरपालिकेचे ई-स्वच्छतागृह ठेवण्यात आल्याने माथेरानमधील वनविभाग सुस्त आहे का, असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे. याबद्दल वन अधिका-यांशी संपर्क साधला असता तेथे त्या भूखंडावर माथेरान पालिकेचे स्वच्छतागृह होते आणि त्याच ठिकाणी नवीन स्वच्छतागृह बसवण्याची परवानगी आहे, परंतु नवीन स्वच्छतागृह कोणत्या ठिकाणी ठेवले आहे हे पाहिले जाईल आणि कोणत्याही स्थितीत नवीन जागा दिली जाणार नाही, अशी माहिती वनपाल राजवर्धन आडे यांनी दिली आहे.
तर ज्या ठिकाणी आता नव्याने स्वछतागृह ठेवले आहे तेथे जाण्यासाठी जागादेखील उपलब्ध नाही आणि त्यामुळे नगरपरिषदेने वनविभागाला एक जागा निश्चित करून द्यावी आणि माथेरान पालिकेने देखील पर्यटनासाठी बसवण्यात येणाऱ्या त्या नवीन ई-स्वच्छतागृहाकडे जाण्यासाठी रस्ता आणि पाण्याची व्यवस्था आधी करून द्यावी, मगच ते नगरपालिकेचे स्वच्छतागृह कार्यान्वित करावे, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख कुलदीप जाधव यांनी केली आहे.
आता तर माथेरान नगरपरिषदेकडून तेथे अतिक्रमण केले असून माथेरान पालिकेने आणलेली आणि गैरव्यवहाराच्या गर्तेत सापडलेले नगरपालिकेचे ई-स्वच्छतागृह तेथे आणून बसवण्यात आली आहेत. त्यावेळी कोणत्याही प्रकारची नागरिक आणि पर्यटक यांची गैरसोय होणार हे न पाहता एका कोपऱ्यात आणि तेथे जाण्यासाठी रस्ता आहे किंवा नाही? याची कोणतीही खात्री न करता तेथे स्वच्छतागृह ठेवण्यात आले आहे. माथेरान पालिकेच्या या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली जात असून वनविभाग आपल्या जमिनीमध्ये अतिक्रमण करू देत असल्याने सर्वत्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.