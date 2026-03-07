संध्याकाळच्या नाश्त्यात बनवा सफरचंद दही पॅनकेक्स, हेल्दी पदार्थाच्या सेवनामुळे पोट राहील दीर्घकाळ भरलेले

दिवसभर काम करून थकल्यानंतर संध्याकाळच्या वेळी शरीराला आरामाची आवश्यकता असते. दुपारच्या जेवणानंतर थेट काहींना संध्याकाळचा नाश्ता करण्याची सवय असते. पण संध्याकाळच्या नाश्त्यात नेमकं काय खावं? हा प्रश्न सगळ्यांचं कायम पडतो. नाश्त्यात कांदापोहे, उपमा, शिरा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन आणि टेस्टी पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये सफरचंद दही पॅनकेक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. पॅनकेक हा लहान मुलांचा अतिशय आवडता पदार्थ आहे. हळूहळू मोठ्यांमध्ये सुद्धा पॅनकेक खूप जास्त फेमस झाले आहे. पॅनकेक खाल्ल्यानंतर पोट सुद्धा जास्त वेळ भरलेले राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होणारा पदार्थ सकाळच्या नाश्त्यात किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यात सुद्धा बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया चविष्ट सफरचंद दही पॅनकेक बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
