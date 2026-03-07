Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
संध्याकाळच्या नाश्त्यात बनवा सफरचंद दही पॅनकेक्स, हेल्दी पदार्थाच्या सेवनामुळे पोट राहील दीर्घकाळ भरलेले

संध्याकाळचये वेळी भूक लागल्यानंतर काय बनवावं, बऱ्याचदा सुचत नाही. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये सफरचंद दही पॅनकेक बनवू शकता. हा पदार्थ लहान मुलांना खूप जास्त आवडेल.

Updated On: Mar 07, 2026 | 03:00 PM
संध्याकाळच्या नाश्त्यात बनवा सफरचंद दही पॅनकेक्स, निरोगी पदार्थांच्या सेवनामुळे शरीराला होतील फायदे

दिवसभर काम करून थकल्यानंतर संध्याकाळच्या वेळी शरीराला आरामाची आवश्यकता असते. दुपारच्या जेवणानंतर थेट काहींना संध्याकाळचा नाश्ता करण्याची सवय असते. पण संध्याकाळच्या नाश्त्यात नेमकं काय खावं? हा प्रश्न सगळ्यांचं कायम पडतो. नाश्त्यात कांदापोहे, उपमा, शिरा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन आणि टेस्टी पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये सफरचंद दही पॅनकेक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. पॅनकेक हा लहान मुलांचा अतिशय आवडता पदार्थ आहे. हळूहळू मोठ्यांमध्ये सुद्धा पॅनकेक खूप जास्त फेमस झाले आहे. पॅनकेक खाल्ल्यानंतर पोट सुद्धा जास्त वेळ भरलेले राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होणारा पदार्थ सकाळच्या नाश्त्यात किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यात सुद्धा बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया चविष्ट सफरचंद दही पॅनकेक बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • गव्हाचं पीठ
  • सफरचंद
  • दही
  • गुळाची पावडर
  • दालचिनी पावडर
  • मध
  • बेकिंग पावडर
  • दूध
  • तूप
कृती:

  • सफरचंद दही पॅनकेक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, सफरचंद स्वच्छ धुवून त्याच्या वरील साल काढून घ्या आणि बारीक किसा.
  • मोठ्या वाटीमध्ये किसून घेतलेले सफरचंद, गव्हाचे पीठ, बेकिंग पावडर आणि दालचिनी पावडर पावडर टाकून व्यवस्थित मिक्स करा .
  • त्यांनतर त्यात दही, गुळाची पावडर, थोडस मध आणि आवश्यकतेनुसार दूध मिक्स करून पॅनकेकचे मिश्रण घट्ट करा.
  • पीठ बनवताना ते जास्त जड किंवा जास्त पातळ करू नये. यामुळे पॅनकेक चांगले लागत नाही.
  • नॉनस्टिक पॅन गॅसवर गरम करण्यासाठी ठेवा. पॅन कडक गरम झाल्यानंतर वरून बटर लावून घ्या. त्यानंतर त्यावर छोटे छोटे
  • पॅनकेक टाकून लहान बुडबुडे दिसू लागल्यानंतर दुसऱ्या बाजूने शिजवा.
  • दोन्ही बाजूने पॅनकेक व्यवस्थित शिजल्यानंतर लहान मुलांसह मोठ्यांना खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले सफरचंद दही पॅनकेक.

Web Title: Make apple curd pancakes for evening breakfast healthy food will keep your stomach full for a long time

Published On: Mar 07, 2026 | 03:00 PM

