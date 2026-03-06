Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख राजाभाई केणी व शिवनेरीग्रुप सेवा भावी संस्था हेमनगर यांच्या विद्यमाने 27वा छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सव सोहळा साजरा करण्यात आला.

Mar 06, 2026

शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख राजाभाई केणी व शिवनेरीग्रुप सेवा भावी संस्था हेमनगर यांच्या विद्यमाने 27वा छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सव सोहळा साजरा करण्यात आला. राजाभाई केणी व जिल्हापरिषद सदस्या रसिकाताई केणी यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्राची महागाथा या इतिहास व परंपरा जोपासणाऱ्या कार्यक्रमाचे आयोजन आज करण्यात आले आहे.

Mar 06, 2026

