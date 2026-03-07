Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Flipkart Big Saving Days Sale Started Last Date Is 10 March Customers Will Get Huge Discount Tech News Marathi

Flipkart वर सुरु झाला Big Saving Days Sale! मोबाईल, लॅपटॉपसह अनेक वस्तूंवर 75% पर्यंत डिस्काऊंट, ऑफर मिस करू नका

Flipkart Big Saving Days Sale 2026: इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी फ्लिपकार्ट तुमच्यासाठी घेऊन आला आहे. फ्लिपकार्ट सेलमध्ये ग्राहक मोठ्या डिस्काऊंटसह स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि इत्यादी वस्तू खरेदी करू शकतात.

Updated On: Mar 07, 2026 | 02:50 PM
Flipkart वर सुरु झाला Big Saving Days Sale! मोबाईल, लॅपटॉपसह अनेक वस्तूंवर 75% पर्यंत डिस्काऊंट, ऑफर मिस करू नका

Flipkart वर सुरु झाला Big Saving Days Sale! मोबाईल, लॅपटॉपसह अनेक वस्तूंवर 75% पर्यंत डिस्काऊंट, ऑफर मिस करू नका

Follow Us:
Follow Us:
  • फ्लिपकार्टवर बिग सेविंग डेज सेल सुरु
  • अत्यंत कमी किंमतीत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स खरेदी करण्याची संधी
  • इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या खरेदीवर सुमारे 70 टक्क्यापर्यंत डिस्काऊंट
ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म फ्लिपकार्ट पुन्हा एकदा त्यांच्या ग्राहकांसाठी एक खास सरप्राईज घेऊन आला आहे. फ्लिपकार्टवर बिग सेविंग डेज सेल सुरु झाला आहे. या सेलमध्ये ग्राहकांना ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसह अत्यंत कमी किंमतीत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. तुम्ही टिव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन अशा इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू खरेदी करण्याचे प्लॅनिंग करत असाल तर तुम्ही या सेलचा विचार करू शकता.

युनिक लुक आणि पॉवरफुल फीचर्स! लाँच होताच सुरु झाली Nubia स्मार्टफोनची चर्चा, 80W चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज

ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म फ्लिपकार्टवर सुरु असलेल्या सेलमध्ये ग्राहकांना मोबाईल फोन, स्मार्ट टीवी, एसी, फ्रिज, लॅपटॉपसह इत्यादी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या खरेदीवर सुमारे 70 टक्क्यापर्यंत डिस्काऊंट ऑफर केलं जाणार आहे. फ्लिपकार्टवर बिग सेविंग डेज सेल 6 मार्चपासून सुरु झाला आहे. या सेलची शेवटची तारीख 10 मार्च आहे. या सेलमध्ये ग्राहक अनेक वस्तू अत्यंत कमी किंमतीत खरेदी करू शकणार आहेत. स्मार्टफोनच्या खरेदीवर देखील ग्राहकांना मोठ्या ऑफर्स मिळणार आहेत.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

स्मार्टफोनच्या खरेदीवर जबरदस्त ऑफर्स उपलब्ध

फ्लिपकार्टवर बिग सेविंग डेज सेलमध्ये स्मार्टफोनच्या खरेदीवर ग्राहकांना मोठ्या ऑफर्स मिळणार आहेत. तसेच सेलमध्ये स्मार्टफोन करेदी करणाऱ्या ग्राहकांना नो-कॉस्ट ईएमआय आणि एक्सचेंज ऑफरचा लाभ देखील मिळणार आहे. फ्लिपकार्टवर सुरु असलेल्या या धमाकेदार सेलमध्ये ग्राहक महागडा आयफोन 17 केवळ 74,900 रुपयांत खरेदी करू शकणार आहेत. खरं तर भारतात आयफोन 17 82,900 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आला होता. मात्र आता या डिव्हाईसच्या खरेदीवर फ्लिपकार्टवर 8,000 रुपयांचे डिस्काऊंट ऑफर केले जात आहे.

Vivo T4x स्मार्टफोन त्याच्या लाँच किंमतीपेक्षा 1 हजार रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. हा स्मार्टफोन भारतात 17,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच करण्यात आला होता. मात्र आता सेलमध्ये ग्राहक हा स्मार्टफोन केवळ 16,999 रुपयांत खरेदी करू शकणार आहेत. याशिवाय सॅमसंग गॅलेक्सी एस25+, नथिंग फोन 3ए प्रो, रिअलमी 14 5जी, मोटोरोला जी96 5जी सह अनेक ब्रँड्सच्या प्रिमियम आणि मिड रेंज किंमतीतील स्मार्टफोनच्या खरेदीवर ग्राहकांना मोठं डिस्काऊंट मिळणार आहे.

स्मार्ट टिव्ही आणि अप्लायंसेजवर ऑफर्स उपलब्ध

फ्लिपकार्टवर सुरु असलेल्या सेलमध्ये केवळ स्मार्टफोनच नाही तर स्मार्टटिव्ही, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आणि इत्यादी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या खरेदीवर ग्राहकांना सुमारे 75 टक्के डिस्काऊंट ऑफर केलं जाणार आहे. सेलमध्ये अनेक लोकप्रिय ब्रँड्सचे स्मार्ट टिव्ही ग्राहकांना अर्ध्या किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. तुम्ही 5,599 रुपयांपासून सुरू होणारा स्मार्ट टीव्ही घरी आणू शकता, तर 1.5 टनाचा स्प्लिट एसी 25,000 रुपयांपासून सुरू होणारा खरेदी करता येईल.

7000mAh बॅटरीसह नव्या Motorola स्मार्टफोनने भारतात केली एंट्री! प्रोसेसर आणि कॅमेरा आहे जबरदस्त, वाचा किंमत

लॅपटॉपवर जबरदस्त ऑफर्स उपलब्ध

ई-कॉमर्स वेबसाईट फ्लिपकार्टवर सुरु असलेल्या सेलमध्ये ग्राहक लॅपटॉप्स, ईयरबड्स, हेडफोन इत्यादी वस्तूंच्या खरेदीवर 50 टक्क्यापर्यंत डिस्काऊंट मिळवू शकतात. याशिवाय, तुम्ही अ‍ॅक्शन कॅमेरे, स्मार्टवॉच, गेमिंग कन्सोल इत्यादी सर्वात कमी किंमतीत घरी आणू शकता.

Web Title: Flipkart big saving days sale started last date is 10 march customers will get huge discount tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 02:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

युनिक लुक आणि पॉवरफुल फीचर्स! लाँच होताच सुरु झाली Nubia स्मार्टफोनची चर्चा, 80W चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज
1

युनिक लुक आणि पॉवरफुल फीचर्स! लाँच होताच सुरु झाली Nubia स्मार्टफोनची चर्चा, 80W चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज

AI आता शिक्षकांच्या मदतीला! CK-12 आणि Airtel Foundation चा ऐतिहासिक उपक्रम सुरू
2

AI आता शिक्षकांच्या मदतीला! CK-12 आणि Airtel Foundation चा ऐतिहासिक उपक्रम सुरू

नवा Galaxy S26 Ultra खरेदी करताय? थांबा… प्रायव्हसी डिस्प्ले यूजर्ससाठी ठरलाय डोकेदुखी, नेमकं काय आहे प्रकरण?
3

नवा Galaxy S26 Ultra खरेदी करताय? थांबा… प्रायव्हसी डिस्प्ले यूजर्ससाठी ठरलाय डोकेदुखी, नेमकं काय आहे प्रकरण?

Free Fire Max: गेममध्ये पुन्हा झाली नव्या होळी इव्हेंटची एंट्री, प्लेयर्सना Free मिळणार गुलाल गार्ड ग्लू वॉल स्किन
4

Free Fire Max: गेममध्ये पुन्हा झाली नव्या होळी इव्हेंटची एंट्री, प्लेयर्सना Free मिळणार गुलाल गार्ड ग्लू वॉल स्किन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Flipkart वर सुरु झाला Big Saving Days Sale! मोबाईल, लॅपटॉपसह अनेक वस्तूंवर 75% पर्यंत डिस्काऊंट, ऑफर मिस करू नका

Flipkart वर सुरु झाला Big Saving Days Sale! मोबाईल, लॅपटॉपसह अनेक वस्तूंवर 75% पर्यंत डिस्काऊंट, ऑफर मिस करू नका

Mar 07, 2026 | 02:50 PM
खेडमधील ३३ गावे, ५० वाड्यांमध्ये टंचाईचा दाह; पाणीसाठा झपाट्याने कमी

खेडमधील ३३ गावे, ५० वाड्यांमध्ये टंचाईचा दाह; पाणीसाठा झपाट्याने कमी

Mar 07, 2026 | 02:49 PM
Horror Story : चिंदर गावाची अनोळखी प्रथा! भूतांसाठी गाव केले जाते मोकळे; रवळनाथाने केला होती ‘भूत-मानवां’मध्ये मध्यस्थी

Horror Story : चिंदर गावाची अनोळखी प्रथा! भूतांसाठी गाव केले जाते मोकळे; रवळनाथाने केला होती ‘भूत-मानवां’मध्ये मध्यस्थी

Mar 07, 2026 | 02:45 PM
IND W vs AUS W : Ellyse Perry ने रचला इतिहास, ही कामगिरी करणारी ती एकमेव महिला क्रिकेटपटू

IND W vs AUS W : Ellyse Perry ने रचला इतिहास, ही कामगिरी करणारी ती एकमेव महिला क्रिकेटपटू

Mar 07, 2026 | 02:43 PM
“मुंगळा की डोंगळा?”, संकेत-तन्वीची बिग बॉसच्या घरात मजेशीर मस्ती, राखी-राकेशने वाढवली रंगत

“मुंगळा की डोंगळा?”, संकेत-तन्वीची बिग बॉसच्या घरात मजेशीर मस्ती, राखी-राकेशने वाढवली रंगत

Mar 07, 2026 | 02:40 PM
Chaitra Amavasya 2026: 17 की 18 मार्च कधी आहे चैत्र अमावस्या, जाणून घ्या पूजेची वेळ आणि महत्त्व

Chaitra Amavasya 2026: 17 की 18 मार्च कधी आहे चैत्र अमावस्या, जाणून घ्या पूजेची वेळ आणि महत्त्व

Mar 07, 2026 | 02:40 PM
हाय गर्मी! यंदा उन्हाळा म्हणजे जाळ अन् धूरच…; ‘या’ जिल्ह्यात पारा 37 अंशाच्या पुढे, मे महिन्यात तर…

हाय गर्मी! यंदा उन्हाळा म्हणजे जाळ अन् धूरच…; ‘या’ जिल्ह्यात पारा 37 अंशाच्या पुढे, मे महिन्यात तर…

Mar 07, 2026 | 02:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM