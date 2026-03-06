Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

मालवाहतूक करणाऱ्या छोट्या टग बोटीची एम-टू-एम रो-रो बोटीला धडक लागल्याने बोटीला चार ठिकाणी होल पडले.

Updated On: Mar 06, 2026 | 07:20 PM

मालवाहतूक करणाऱ्या छोट्या टग बोटीची एम-टू-एम रो-रो बोटीला धडक लागल्याने बोटीला चार ठिकाणी होल पडले. त्यामुळे गुरुवारी मुंबईच्या दिशेने मार्गक्रमण करणार असलेली ही प्रवासी बोट विजयदुर्ग बंदरातच दुरुस्तीच्या कामासाठी थांबवण्यात आली. मुंबई प्रवासासाठी सुमारे २० प्रवासी आणि ७ वाहनांची बुकिंग झाली होती. मात्र सेवा बंद राहिल्याने प्रवाशांना माघारी फिरावे लागले. १ मार्चपासून सुरू झालेल्या या सेवेवर कोकणवासीयांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असतानाच ही घटना घडल्याने काही काळासाठी सेवा विस्कळीत झाली आहे. तर संध्याकाळी उशिरा ही रो-रो बोट मुंबईकडे रवाना झाली.

मालवाहतूक करणाऱ्या छोट्या टग बोटीची एम-टू-एम रो-रो बोटीला धडक लागल्याने बोटीला चार ठिकाणी होल पडले. त्यामुळे गुरुवारी मुंबईच्या दिशेने मार्गक्रमण करणार असलेली ही प्रवासी बोट विजयदुर्ग बंदरातच दुरुस्तीच्या कामासाठी थांबवण्यात आली. मुंबई प्रवासासाठी सुमारे २० प्रवासी आणि ७ वाहनांची बुकिंग झाली होती. मात्र सेवा बंद राहिल्याने प्रवाशांना माघारी फिरावे लागले. १ मार्चपासून सुरू झालेल्या या सेवेवर कोकणवासीयांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असतानाच ही घटना घडल्याने काही काळासाठी सेवा विस्कळीत झाली आहे. तर संध्याकाळी उशिरा ही रो-रो बोट मुंबईकडे रवाना झाली.

Mar 06, 2026 | 07:20 PM

