Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

मालवाहतूक करणाऱ्या छोट्या टग बोटीची एम-टू-एम रो-रो बोटीला धडक लागल्याने बोटीला चार ठिकाणी होल पडले. त्यामुळे गुरुवारी मुंबईच्या दिशेने मार्गक्रमण करणार असलेली ही प्रवासी बोट विजयदुर्ग बंदरातच दुरुस्तीच्या कामासाठी थांबवण्यात आली. मुंबई प्रवासासाठी सुमारे २० प्रवासी आणि ७ वाहनांची बुकिंग झाली होती. मात्र सेवा बंद राहिल्याने प्रवाशांना माघारी फिरावे लागले. १ मार्चपासून सुरू झालेल्या या सेवेवर कोकणवासीयांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असतानाच ही घटना घडल्याने काही काळासाठी सेवा विस्कळीत झाली आहे. तर संध्याकाळी उशिरा ही रो-रो बोट मुंबईकडे रवाना झाली.
