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Satara News : कास पठारावरील बांधकामांवरून नवा वाद; सिमेंट वापराच्या आरोपांमुळे जागतिक वारसा दर्जावर प्रश्नचिन्ह?

Updated On: Jun 29, 2026 | 12:25 PM IST
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सारांश

जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या कास पठारावरील सुरू असलेल्या बांधकामांमध्ये सिमेंटचा वापर केल्याचा आरोप स्थानिक ग्रामस्थांनी केला आहे. मात्र उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांनी सिमेंटचा वापर झालेला नसून या कामांमुळे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा दर्जावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

कास पठारावरील बांधकामांवरून नवा वाद; सिमेंट वापराच्या आरोपांमुळे जागतिक वारसा दर्जावर प्रश्नचिन्ह?

कास पठारावरील बांधकामांवरून नवा वाद; सिमेंट वापराच्या आरोपांमुळे जागतिक वारसा दर्जावर प्रश्नचिन्ह?

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विस्तार
  • युनेस्कोच्या जागतिक वारसा दर्जाला धोका?
  • कास पठारावरील बांधकामांवर ग्रामस्थांचे गंभीर आरोप
  • ‘सिमेंटचा वापर नाही’ वन विभागाचा दावा
कास पठार: सातारा जिल्ह्यातील जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या कास पठारावरील विकासकामांवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. कास पठारावरील फुलांच्या क्षेत्रात सुरू असलेल्या बांधकामांमध्ये सिमेंटचा वापर होत असल्याचा आरोप स्थानिक ग्रामस्थ आणि पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. मात्र, सातारा जिल्ह्याचे उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांनी हे आरोप फेटाळून लावत, या कामांमध्ये सिमेंटचा वापर केलेला नसून युनेस्कोने दिलेल्या जागतिक वारसा स्थळाच्या दर्जावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

२०१२ मध्ये मिळाला जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा

कास पठाराला २०१२ साली युनेस्कोकडून जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळाला. हा दर्जा मिळविण्यामागे स्थानिक ग्रामस्थ, पर्यावरणप्रेमी आणि विविध संस्थांचे मोठे योगदान असल्याचे मानले जाते. त्यानंतर कास पठार परिसरातील स्थानिक वन समित्यांकडे व्यवस्थापनाची जबाबदारी देण्यात आली.

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पर्यटक सुविधांसाठी कायमस्वरूपी कामांची मागणी

२०१२ ते २०२५ या कालावधीत स्थानिक वन समित्यांनी पर्यटकांच्या सोयीसाठी काही कायमस्वरूपी सुविधा उभारण्याची मागणी वन विभागाकडे सातत्याने केली होती. मात्र, युनेस्कोच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार फुलांच्या क्षेत्रात सिमेंटचा वापर करून कोणतेही कायमस्वरूपी बांधकाम करता येणार नाही, असे वन विभागाचे अधिकारी यापूर्वी स्पष्ट करत होते.

संवर्धन आराखड्यानुसार कामांना सुरुवात

दोन-तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते यांच्या कार्यकाळात कास पठार संवर्धन आणि पर्यटक व्यवस्थापनासाठी आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. त्याअंतर्गत सध्या विविध विकासकामे सुरू आहेत. वन विभागाच्या मते ही सर्व कामे पर्यावरणपूरक पद्धतीने केली जात असून त्यासाठी सिमेंटचा वापर केलेला नाही.

ग्रामस्थांचा गंभीर आरोप

मात्र स्थानिक ग्रामस्थांचा दावा वेगळाच आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कास पठारावर सिमेंटच्या पोत्यांचे ढीग दिसून येत आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात बांधकामांमध्ये सिमेंटचा वापर होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मंजूर आराखड्यात पर्यावरणपूरक कामांना परवानगी असताना सिमेंटचा वापर होत असेल, तर भविष्यात फुलांच्या अधिवासावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.

फुलांच्या संवर्धनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर

ग्रामस्थांनी यापूर्वीही कास पठारावर उभारण्यात आलेल्या लोखंडी जाळ्यांमुळे फुलांच्या वाढीवर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर तत्कालीन सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही ठिकाणच्या जाळ्या हटविण्याचे निर्देश दिल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली.

अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न

कास पठाराबाबत अधिकारी बदलतात तसे नियमही बदलत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. या संवेदनशील जागतिक वारसा स्थळावर सुरू असलेल्या कामांची स्वतंत्र चौकशी करून पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे, तसेच लोकप्रतिनिधी आणि पर्यावरणप्रेमींनी या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. सध्या वन विभाग सिमेंट वापराच्या आरोपांचे खंडन करत असला, तरी स्थानिक ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे कास पठारावरील विकासकामे आणि पर्यावरण संवर्धन यांच्यात समतोल राखण्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

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Web Title: Kas pathar construction cement controversy unesco world heritage satara

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Published On: Jun 29, 2026 | 12:25 PM

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