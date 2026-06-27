संजय दिना पाटील यांच्या कथित धमकीप्रकरणी पत्रकार संघ आक्रमक; कोरेगावात निषेध, पोलिसांकडे कारवाईची मागणी

कोरेगाव, प्रतिनिधी : पत्रकारांना कथित धमकी दिल्याप्रकरणी खासदार संजय दिना पाटील यांच्या विरोधात उत्तर कोरेगाव तालुका मराठी पत्रकार संघाने तीव्र निषेध व्यक्त केला. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, या मागणीसाठी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी वाठार स्टेशन पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक गहिनीनाथ सातव यांना निवेदन सादर केले.
पत्रकार हे लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचे प्रतिनिधी असून समाजापर्यंत सत्य आणि वस्तुनिष्ठ माहिती पोहोचविण्याचे कार्य करतात. अशा परिस्थितीत पत्रकारांना कथित धमक्या देणे किंवा दबाव आणण्याचा कोणताही प्रकार हा लोकशाही मूल्यांना बाधा पोहोचविणारा असून, अशा घटनांचा उत्तर कोरेगाव तालुका मराठी पत्रकार संघ व महाराष्ट्र राज्य साप्ताहिक संपादक पत्रकार संघा मार्फत तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, पत्रकारांना निर्भय वातावरणात काम करता यावे यासाठी प्रशासनाने कठोर भूमिका घ्यावी. पत्रकारांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यात याव्यात.
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यावेळी उत्तर कोरेगाव तालुका मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष प्रकाश कुंभार, उपाध्यक्ष शैलेश धुमाळ, राज्य साप्ताहिक संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संजय कदम, मुकुंदराज काकडे, रणजीत लेंभे, रेवणसिद्ध महाजन, जलाल खान पठाण, विजयकुमार दोरके, संतोष धुमाळ, आदिनाथ धुमाळ, शुभम गुरव, अरुण जायकर आणि अतुल वाघ उपस्थित होते.
पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे ही शासन आणि प्रशासनाची जबाबदारी असून, पत्रकारांवरील दबाव किंवा धमकीच्या कोणत्याही प्रकाराला थारा दिला जाणार नाही, अशी अपेक्षा यावेळी पत्रकार संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
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