अजित पवारांचे विमान ‘मृत्यूचा सापळा’, याच Chartered Plane ने जगभरात झालेत 200 अपघात; तरीही वापर सुरूच

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बुधवारी सकाळी विमान अपघातात निधन झाले. पुण्यातील बारामती जिल्ह्यात पवार हे एका चार्टर्ड विमानातून प्रवास करत होते. हे चार्टर्ड विमान असल्याने त्यात फक्त ६ ते ८ लोक बसू शकतील अशी आसन क्षमता आहे. या अपघातात सहभागी झालेले विमान कोसळण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. जगभरात अशा विमानांचे जवळपास २०० अपघात झाले आहेत. तरीही हे विमान आणखी सुरूच आहे, आता आपण या चार्टर्ड विमान बनवणाऱ्या कंपनीबद्दल आणि त्याच्या खास वैशिष्ट्यांबद्दल जाणून घेणार आहोत.
अजित पवार हे ज्या चार्टर्ड विमानातून प्रवास करत होते ते लिअरजेट बिझनेस जेट आहे. या कंपनीची स्थापना १९६० मध्ये कॅनेडियन उद्योगपती विल्यम पॉवेल लिअर यांनी केली होती. हे विमान बॉम्बार्डियर एरोस्पेस (कॅनडा) यांच्या मालकीचे आहे. २०२१ मध्ये कंपनीने उत्पादन बंद केले असले तरी, विद्यमान विमानांची सेवा आणि त्यांनी देखरेख सुरूच आहे. लिअरजेट ही जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध चार्टर्ड विमान कंपनी आहे. अजित पवार ज्या विमानातून प्रवास करत होते ते लिअरजेट ४५ मॉडेलचे आहे.
या विमानाचे वैशिष्ट्ये काय आहे?
लिअरजेट ४५ मॉडेलचा टॉप स्पीड ८६० किलोमीटर प्रति तास आहे, तर त्याचा क्रूझ स्पीड अंदाजे सारखाच आहे. त्याची रेंज १,९०० ते २,२०० नॉटिकल मैल किंवा अंदाजे ३,५०० ते ४,००० किलोमीटर आहे. याचा अर्थ ते एकाच उड्डाणात अंदाजे ४,००० किलोमीटर प्रवास करू शकते. शिवाय, त्याचा जमिनीवरून हवेत जाणारा वेगही बराच जास्त आहे. हे चार्टर्ड विमान फक्त १८ ते २० मिनिटांत ४१,००० फूट उंचीवर पोहोचू शकते.
केबिन सुविधा काय आहेत?
या लिअरजेट ४५ मॉडेलच्या चार्टर्ड विमानात ६ ते ८ लोक बसू शकतात. विमानाची उंची अंदाजे ६ फूट आहे आणि सोयीसाठी फोल्डिंग टेबल आणि खुर्च्या दिल्या आहेत. बॅग स्टोरेज, वायफाय आणि सॅटेलाइट फोनची सुविधा आहे. मनोरंजनासाठी डीव्हीडी आणि टीव्ही देखील प्रदान केले आहेत. हे विमान एक आलिशान अनुभव देते आणि गोपनीयता देखील सुनिश्चित करते.
लहान धावपट्ट्यांवर उतरण्यास सक्षम
हे विमान लहान धावपट्ट्यांवर उतरण्यासाठी आणि उड्डाण करण्यासाठी परिपूर्ण मानले जाते. हे विमान कॅनडाच्या प्रॅट अँड व्हिटनीमधील ट्विन टर्बोफॅन इंजिनद्वारे चालवले जाते, ज्यामुळे ते इंधन-कार्यक्षम बनते. डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल्स नेव्हिगेशन आणि सुरक्षितता सुधारतात. हे अत्यंत वेगवान आणि आरामदायी आहे, म्हणूनच या विमानाला देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इतकी लोकप्रियता मिळाली आहे.