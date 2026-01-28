Ajit Pawar Plane Crash: खराब हवामान प्राणघातक ठरले? जर या ५ गोष्टी घडल्या नसत्या तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वाचले असते प्राण

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्रातील बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे दुःखद निधन झाले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना बारामतीला घेऊन जाणाऱ्या विमानाचा नोंदणी क्रमांक VT-SSK आहे. हे विमान सध्या VSR एव्हिएशन चालवत होते. अपघातग्रस्त विमान Learjet 45XR होते. या विमान अपघातानंतर, चूक कुठे झाली असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. तथापि, सध्या विमान वाहतूक तज्ञांचा असा विश्वास आहे की टेकऑफ आणि लँडिंग हे दोन क्षण आहेत जेव्हा पायलटवर सर्वात जास्त दबाव असतो. वाऱ्याचा वेग, धावपट्टीची स्थिती, विमानाचा वेग, उंची आणि नियंत्रण हे सर्व दर सेकंदाला बदलते. अशा परिस्थितीत, अगदी थोडीशी चूक देखील अपघातास कारणीभूत ठरू शकते.
खराब हवामान: पाऊस, धुके आणि जोरदार वारे हे सर्व लँडिंग दरम्यान महत्त्वपूर्ण आव्हाने निर्माण करतात. शिवाय, जोरदार क्रॉसविंड विमानाचे संतुलन बिघडू शकतात. पावसामुळे धावपट्टी निसरडी होऊ शकते, ज्यामुळे ब्रेकिंग अंतर वाढते. जर हवामान अचानक बिघडले आणि सक्तीने लँडिंग करण्याचा प्रयत्न केला तर जोखीम लक्षणीयरीत्या वाढतात.
धावपट्टीची दृश्यमानता: लँडिंग दरम्यान, पायलटला धावपट्टीचे दिवे आणि खुणा स्पष्टपणे दिसणे आवश्यक आहे. जर धुके असेल, पावसामुळे विंडशील्डवर पाणी साचले असेल किंवा विमानतळाच्या प्रकाश व्यवस्थेत समस्या असेल, तर पायलट योग्य संरेखन गमावू शकतो, ज्यामुळे विमान धावपट्टीवरून वळू शकते आणि अगदी अपघात देखील होऊ शकतो.
कठीण लँडिंग: सामान्य लँडिंग दरम्यान, विमान जमिनीला हळूवारपणे स्पर्श करते. तथापि, जर वेग खूप जास्त असेल, कोन चुकीचा असेल किंवा पायलटचा फ्लेअर उशीर झाला असेल तर विमान जोराने उतरते. यामुळे लँडिंग गियर तुटू शकतो किंवा विमान उडी मारू शकते. यामुळे अपघाताचा धोका वाढतो.
पायलटची चूक: तज्ञांच्या मते, विमानचालनात एक नियम आहे: “जर शंका असेल तर, फिरा.” याचा अर्थ असा की जर लँडिंगची परिस्थिती योग्य वाटत नसेल, तर विमान उचलले पाहिजे आणि पुन्हा लँड करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
तांत्रिक बिघाड: तज्ञांच्या मते, लँडिंग दरम्यान अनेक सिस्टीम एकत्र काम करतात. लँडिंग गियर, फ्लॅप्स, ब्रेक, रिव्हर्स थ्रस्ट… जर यापैकी कोणतीही सिस्टीम बिघडली तर सुरक्षितपणे लँडिंग करणे अत्यंत कठीण होते. शिवाय, विमान क्रॅश होऊ शकते.