Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Bigg Boss Marathi 6: ‘बिग बॉस मराठी’त खेळाला नवं वळण! प्यादे कोण, वजीर कोण? प्रोमोंमधून उलगडतोय डाव

बिग बॉस मराठीच्या घरात घरात रोशन आणि ओमकार एकमेकांना भिडले आहेत आता या सगळ्यात कोण ठरणार सरस??

Updated On: Jan 28, 2026 | 12:57 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

कलर्स मराठीवरील ‘बिग बॉस मराठी’च्या घरात आता खेळ फक्त टास्कपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर प्रत्येक हालचाल रणनीतीने आखलेली दिसतेय. नुकत्याच समोर आलेल्या दोन्ही प्रोमोंमध्ये घरातील चार सदस्य गेममध्ये प्यादे बनून खेळणार कीयातील कोण वजीर होऊन गेम पालटणार?? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. बिग बॉसच्या घरात सध्या बुद्धी, धैर्य आणि डावपेच यांची कसोटी लागणार असल्याचं स्पष्ट दिसतंय.

याचदरम्यान दुसऱ्या प्रोमोमध्ये घरातील वातावरण अधिकच तापलेलं पाहायला मिळतं. रोशन आणि ओमकार यांच्यात थेट भिडंत होताना दिसत असून, दोघांमधील वाद आता उघडपणे समोर येतोय. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप, तीव्र शब्दयुद्ध आणि आपली बाजू ठामपणे मांडण्याचा प्रयत्न—या सगळ्यात नेमका कोण सरस ठरणार? हा प्रश्न प्रेक्षकांच्या मनात घर करून बसला आहे.

या टप्प्यावर प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक शब्द आणि प्रत्येक चाल महत्त्वाची ठरणार आहे. मित्र शत्रू बनणार की शत्रूच मित्र होणार? कोणाचा मुखवटा उतरणार आणि कोण खेळाचा खरा मास्टरमाइंड ठरणार, हे पाहणं आता कमालीचं रंजक ठरणार आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Colors Marathi (@colorsmarathi)


अरिजीत सिंगच्या निवृत्तीदरम्यान, झाकीर खानचे नवीन विधान व्हायरल; स्टँड-अपमधून ब्रेक घेण्याचे खरे कारण उघड

ओमकार: “तू तर आता बिळातून बाहेर आला आहेस.” त्यावर रोशन त्याला उत्तर देतो, “बिळात मी नाही लपत, बिळात तुझ्यासारखे लपतात. मी समोर आमनेसामने भिडतो म्हटलं.” यावर ओमकार म्हणतो, “तू विशालच्या हाताखाली लपलेला माणूस आहेस, तुला काय भिऊ मी?”. रोशन पुढे म्हणाला, “माझ्या टोळीतल्या माणसांशी बोलू शकतो, त्यात हिम्मत आहे का राकेशबद्दल बोलायची? तू भिडतो का असा?”

Arijit Singh Retirement: आता हृदयाचे घाव भरणार कोण? अरिजीत सिंगचा पार्श्वगायनाला रामराम; धक्कादायक कारण आलं समोर

Web Title: Bigg boss marathi the game takes a new turn promos reveal the strategy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 12:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bigg Boss Marathi Season 6: घरातल्या टोळीमध्येच वाद! रुचिता विशालवर भडकली, तन्वीची केली तरफदारी
1

Bigg Boss Marathi Season 6: घरातल्या टोळीमध्येच वाद! रुचिता विशालवर भडकली, तन्वीची केली तरफदारी

सूड, सत्ता आणि कर्मांचा हिशोब! ‘अब होगा हिसाब’ची अधिकृत घोषणा, संजय कपूर, शाहीर, मौनी रॉय प्रमुख भूमिकेत
2

सूड, सत्ता आणि कर्मांचा हिशोब! ‘अब होगा हिसाब’ची अधिकृत घोषणा, संजय कपूर, शाहीर, मौनी रॉय प्रमुख भूमिकेत

Bigg Boss Marathi 6 : ‘बिग बॉस’च्या घरात पुन्हा नवीन राडा, कॅप्टन आयुषवर विशालचा चढला पारा !
3

Bigg Boss Marathi 6 : ‘बिग बॉस’च्या घरात पुन्हा नवीन राडा, कॅप्टन आयुषवर विशालचा चढला पारा !

Bigg Boss Marathi 6: तिसऱ्याच आठवड्यात ‘बिग बॉस’च्या घरात येणार वाइल्ड कार्ड? प्रोमोमुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता
4

Bigg Boss Marathi 6: तिसऱ्याच आठवड्यात ‘बिग बॉस’च्या घरात येणार वाइल्ड कार्ड? प्रोमोमुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bigg Boss Marathi 6: ‘बिग बॉस मराठी’त खेळाला नवं वळण! प्यादे कोण, वजीर कोण? प्रोमोंमधून उलगडतोय डाव

Bigg Boss Marathi 6: ‘बिग बॉस मराठी’त खेळाला नवं वळण! प्यादे कोण, वजीर कोण? प्रोमोंमधून उलगडतोय डाव

Jan 28, 2026 | 12:57 PM
Ajit Pawar Passed Away : कल्पक आणि एकमेव निर्भीड राजकीय…’दादामाणूस’ गेल्याची भावना; अमित देशमुख यांनी व्यक्त केला शोक

Ajit Pawar Passed Away : कल्पक आणि एकमेव निर्भीड राजकीय…’दादामाणूस’ गेल्याची भावना; अमित देशमुख यांनी व्यक्त केला शोक

Jan 28, 2026 | 12:55 PM
Ajit Pawar Plane Crash: खराब हवामान प्राणघातक ठरले? जर या ५ गोष्टी घडल्या नसत्या तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वाचले असते प्राण

Ajit Pawar Plane Crash: खराब हवामान प्राणघातक ठरले? जर या ५ गोष्टी घडल्या नसत्या तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वाचले असते प्राण

Jan 28, 2026 | 12:50 PM
चेहऱ्यावर वाढलेले पिगमेंटेशन होईल कायमचे गायब! स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा वापर करून घरीच बनवा फेस क्रीम

चेहऱ्यावर वाढलेले पिगमेंटेशन होईल कायमचे गायब! स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा वापर करून घरीच बनवा फेस क्रीम

Jan 28, 2026 | 12:45 PM
Ajit Pawar Plane Crash : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले विमान अपघाताच्या चौकशीचे आदेश

Ajit Pawar Plane Crash : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले विमान अपघाताच्या चौकशीचे आदेश

Jan 28, 2026 | 12:44 PM
Nagpur Crime: नागपुरात अल्पवयीन मुलीवर लग्नाचं आमिष दाखवून अत्याचार; बाळाच्या जन्मानंतर प्रकार उघड, 20 वर्षीय आरोपी अटकेत

Nagpur Crime: नागपुरात अल्पवयीन मुलीवर लग्नाचं आमिष दाखवून अत्याचार; बाळाच्या जन्मानंतर प्रकार उघड, 20 वर्षीय आरोपी अटकेत

Jan 28, 2026 | 12:43 PM
Ajit Pawar Death: पहाटेचा शपथविधी ते पक्षफूट… अजित पवारांच्या आयुष्यातील 5 निर्णायक क्षण

Ajit Pawar Death: पहाटेचा शपथविधी ते पक्षफूट… अजित पवारांच्या आयुष्यातील 5 निर्णायक क्षण

Jan 28, 2026 | 12:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM
Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Jan 27, 2026 | 06:37 PM
Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Jan 27, 2026 | 06:30 PM
Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Jan 27, 2026 | 06:23 PM
Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Jan 27, 2026 | 06:17 PM
Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Jan 27, 2026 | 03:35 PM