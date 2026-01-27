Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Astro Tips No Matter How Many Troubles You Face You Will Not Get Discouraged According To Astrology Which Zodiac Signs Are Strong Minded

Astro Tips : किती संकटं आली तरी खचत नाही; ज्योतिषशास्त्रानुसार मनाने खंबीर असलेल्या राशी कोणत्या?

ज्योतिषशास्त्रानुसार माणसाच्या स्वभावाचा अंदाज हा त्याच्या राशीवरुन देखील बांधता येतो.

Updated On: Jan 27, 2026 | 04:42 PM
Astro Tips : किती संकटं आली तरी खचत नाही; ज्योतिषशास्त्रानुसार मनाने खंबीर असलेल्या राशी कोणत्या?
Follow Us:
Follow Us:
  • किती संकटं आली तरी खचत नाही
  • ज्योतिषशास्त्रानुसार मनाने खंबीर असलेल्या राशी कोणत्या?
ज्योतिषशास्त्रानुसार माणसाच्या स्वभावाचा अंदाज हा त्याच्या राशीवरुन देखील बांधता येतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार अशा काही राशी आहेत. ज्या मनाने खंबीर आहेत. या राशींच्या आयुष्यात कितीही आव्हानं आली तरी सगळं पचवण्याची मानसिक तयारी असते त्यांची. ही माणसं जितकी मनाने हळवी असतात त्याहून जास्त ती खमकी असतात. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊयात.

मकर
मकर राशीचे लोक अत्यंत शिस्तप्रिय, संयमी आणि व्यवहारिक असतात. संकटसमयी भावना बाजूला ठेवून परिस्थितीचा शांतपणे विचार करणं ही त्यांची मोठी ताकद आहे. अपयश आलं तरी ते हार मानत नाहीत; उलट पुन्हा नव्या जोमाने प्रयत्न करतात. त्यामुळे मानसिकदृष्ट्या ते खूप मजबूत असतात.

Chandra Shani Yog: 27 जानेवारीला चंद्र शनि योगामुळे या राशीच्या लोकांना राहावे लागेल सावध

वृश्चिक

वृश्चिक राशीचे लोक मनाने खूप खंबीर असतात. ते आपलं दुःख किंवा वेदना सहज व्यक्त करत नाहीत, पण परिस्थितीशी झुंज देण्याची क्षमता त्यांच्यात असते. कठीण काळातून सावरून ते पुन्हा नव्याने जगतात त्यांची खासियत आहे. त्यामुळे कोणतंही संकट आलं तरी ही माणसं कोलमडून जात नाहीत.

सिंह
सिंह राशीचे लोक आत्मविश्वासाने भरलेले असतात. स्वतःवर असलेला विश्वासच त्यांचा मोठा मानसिक आधार असतो. टीका, अपयश किंवा अडचणी आल्या तरी त्यांचा आत्मसन्मान ढळत नाही. त्यामुळे ते मानसिक दबावाला सहज तोंड देऊ शकतात.

कुंभ
कुंभ राशीचे लोक स्वतंत्र विचारांचे आणि भावनिकदृष्ट्या संतुलित असतात. तणावपूर्ण परिस्थितीतही शांत राहण्याचा प्रयत्न करणं ही त्यांची ओळख आहे. समस्यांकडे वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहण्यामुळे ते मानसिक ताण कमी ठेवू शकतात.

धनु

धनु राशीचे लोक आशावादी आणि सकारात्मक स्वभावाचे असतात. आयुष्यातील अडचणींनाही ते शिकण्याची संधी मानतात. सकारात्मक दृष्टिकोनामुळे ते लवकर खचत नाहीत आणि मानसिकदृष्ट्या मजबूत राहतात.

तूळ

तूळ राशीची मंडळी हळव्या स्वभावाची असतात. ही माणसं नात्यांना खूप महत्व देतात. अनेकदा ही मंडळी स्वत:ला डावलून प्रिय व्यक्तींना प्राधान्य देतात. कधी कधी त्यांचा हाच स्वभाव त्यांचा घात करतो. ही मंडळी करिअरमधील चढ उतार सहन करतात पण नातेसंबंधातील चढ उतार यांना झेपत नाही. कोणत्याही नात्यात यांना खरेपणा यांना जास्त महत्वाचा वाटतो. जेव्हा सगळं सहन करण्याच्या पलिकडे जातं तेव्हा स्वाभिमान गहाण नव ठेवता ही माणसं आत्मसन्मासाठी नातं सोडून देण्याची धमक देखील ठेवतात. त्यामुळे ही मनाने हळवी असली तरी कणखर असतात.

Palmistry: तळहातावरील ही चिन्हे व्यक्तीला बनवतात नशीबवान, या चिन्हांचा काय आहे अर्थ जाणून घ्या

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

 

Web Title: Astro tips no matter how many troubles you face you will not get discouraged according to astrology which zodiac signs are strong minded

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 04:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शब्दांशिवाय नात्यांची गोष्ट उलगडणाऱ्या ‘माया’चा टीझर प्रदर्शित; मुक्ता बर्वे दिसणार अनोख्या भूमिकेत
1

शब्दांशिवाय नात्यांची गोष्ट उलगडणाऱ्या ‘माया’चा टीझर प्रदर्शित; मुक्ता बर्वे दिसणार अनोख्या भूमिकेत

‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?’ बॉक्स ऑफिसवर सुस्साट; केदार शिंदेंच्या चित्रपटाचीही कोट्यवधींची कमाई
2

‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?’ बॉक्स ऑफिसवर सुस्साट; केदार शिंदेंच्या चित्रपटाचीही कोट्यवधींची कमाई

Bigg Boss Marathi 6 : ‘बिग बॉस’च्या घरात पुन्हा नवीन राडा, कॅप्टन आयुषवर विशालचा चढला पारा !
3

Bigg Boss Marathi 6 : ‘बिग बॉस’च्या घरात पुन्हा नवीन राडा, कॅप्टन आयुषवर विशालचा चढला पारा !

‘मन आतले मनातले’ चित्रपटाचा ॲक्शनपॅक्ड टीझर लाँच, उपेंद्र लिमये साकारणार खलनायकाची भूमिका
4

‘मन आतले मनातले’ चित्रपटाचा ॲक्शनपॅक्ड टीझर लाँच, उपेंद्र लिमये साकारणार खलनायकाची भूमिका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
History of Union Budget in India: ‘बजेट’ शब्दाचा इतिहास काय? जाणून घ्या भारतातील पहिल्या अर्थसंकल्पाची कथा

History of Union Budget in India: ‘बजेट’ शब्दाचा इतिहास काय? जाणून घ्या भारतातील पहिल्या अर्थसंकल्पाची कथा

Jan 27, 2026 | 04:42 PM
Astro Tips : किती संकटं आली तरी खचत नाही; ज्योतिषशास्त्रानुसार मनाने खंबीर असलेल्या राशी कोणत्या?

Astro Tips : किती संकटं आली तरी खचत नाही; ज्योतिषशास्त्रानुसार मनाने खंबीर असलेल्या राशी कोणत्या?

Jan 27, 2026 | 04:41 PM
प्रेमाचं रक्तरंजित शेवट! प्रियकराचा प्रेयसीच्या घरात घुसून चाकूने हल्ला; बहिणीला वाचवताना भावाचा मृत्यू अन्…

प्रेमाचं रक्तरंजित शेवट! प्रियकराचा प्रेयसीच्या घरात घुसून चाकूने हल्ला; बहिणीला वाचवताना भावाचा मृत्यू अन्…

Jan 27, 2026 | 04:36 PM
कडे-कपारी, डोंगर माथा… हाणून काढेल टाटा! ही Ultimate 90° Drop Test विश्वास ठेवण्यासाठी पुरेशी

कडे-कपारी, डोंगर माथा… हाणून काढेल टाटा! ही Ultimate 90° Drop Test विश्वास ठेवण्यासाठी पुरेशी

Jan 27, 2026 | 04:26 PM
Sangali News: निवडणुकीपूर्वी  बड्या नेत्याच्या घरासमोर करणी- जादुटोण्याचा प्रकार;  पुरोगामी महाराष्ट्राला गालबोट 

Sangali News: निवडणुकीपूर्वी  बड्या नेत्याच्या घरासमोर करणी- जादुटोण्याचा प्रकार;  पुरोगामी महाराष्ट्राला गालबोट 

Jan 27, 2026 | 04:20 PM
पुण्यात बँक कर्मचारी आक्रमक, जोरदार निदर्शने; नेमकं मागण्या काय?

पुण्यात बँक कर्मचारी आक्रमक, जोरदार निदर्शने; नेमकं मागण्या काय?

Jan 27, 2026 | 04:13 PM
India France Relations : पॅरीसमध्ये उभारले जाणार पहिले हिंदू मंदिर; कोरलेल्या दगडांचे शिलापूजन पडले पार

India France Relations : पॅरीसमध्ये उभारले जाणार पहिले हिंदू मंदिर; कोरलेल्या दगडांचे शिलापूजन पडले पार

Jan 27, 2026 | 04:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Jan 27, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Jan 27, 2026 | 03:30 PM
Navi Mumbai: ठाणे महापालिकेत भाजपला हवे हे पद?

Navi Mumbai: ठाणे महापालिकेत भाजपला हवे हे पद?

Jan 27, 2026 | 03:27 PM
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM