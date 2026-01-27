Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Mother Kills Her 11 Year Old Son In Wagholi Also Launches A Deadly Attack On Her Daughter

Pune Crime: मन सुन्न करणारी घटना! वाघोलीत आईकडून ११ वर्षीय मुलाची हत्या; मुलीवरही जीवघेणा हल्ला

पुण्याच्या वाघोली परिसरात आईनेच 11 वर्षांच्या मुलाचा गळा चिरून खून केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. याच घटनेत 13 वर्षांच्या मुलीवरही प्राणघातक हल्ला झाला असून ती गंभीर जखमी आहे. आरोपी आई पोलिसांच्या ताब्यात आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 12:52 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • वाघोलीत आईकडून 11 वर्षांच्या मुलाची निर्घृण हत्या
  • 13 वर्षांची मुलगी गंभीर जखमी, रुग्णालयात उपचार सुरू
  • आरोपी महिलेला पोलिसांनी ताब्यात घेऊन तपास सुरू
पुणे: एक अशी घटना समोर आली आहे, ज्याने पुणे हादरून गेला आहे. एका आईने आपल्याच पोटच्या ११ वर्षीय मुलावर गळा चिरून हत्या केल्याची घटना घडली आहे. येवढेच नाही तर १३ वर्षांच्या मुलीवरही प्राणघातक हल्ला करण्यात आला आहे. सुदैवाने मुलगी बचावली. ही घटना वाघोली येथील बाईफ रोड परिसरात घडली. आरोपी महिलेचे नाव सोनी संतोष जायभाय (मूळ रहिवासी कंधार, जिल्हा नांदेड) असे आहे. या घटनेने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Nashik Accident: नाशिकमध्ये सरकारी अधिकाऱ्याच्या अल्पवयीनाचा ‘हिट अँड रन’चा थरार; दुचाकीला भरधाव कारची धडक, CCTVत प्रकार कैद

काय घडलं नेमकं?

सोनी संतोष जायभाय ही मूळची नांदेडची असून ती वाघोली येथे बायफ रोडवर वास्तव्यास होती. ही घटना सकाळी सुमारे 9.10 ते 9.15 वाजण्याच्या दरम्यान महाराष्ट्र बँकेजवळील बाईक रोड परिसरातील एका भाड्याच्या घरात घडली. आरोपीने आपल्या साईराज संतोष जायभाय (वय 11) या मुलाचा राहत्या घरात गळा चिरून निर्घृण खून केला. त्यानंतर तिने धनश्री संतोष जायभाय (वय 13) या मुलीवरही हल्ला करून तिचा गळा कापण्याचा प्रयत्न केला.

हल्ल्यानंतर गंभीर जखमी अवस्थेत धनश्रीने आरडाओरडा सुरू केला. तिचा आवाज ऐकून शेजाऱ्यांनी घराकडे धाव घेतली. रक्तबंबाळ अवस्थेत धनश्रीने दरवाजा उघडताच शेजाऱ्यांनी तिला तातडीने वाघोली येथील लाईफ केअर रुग्णालयात दाखल केले. तिची प्रकृती सध्या गंभीर असून डॉक्टरांकडून उपचार सुरू आहेत.

पोलीस तपास सुरु

पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिस घरातील दृश्य पाहून घाबरले. आरोपी महिला हत्या केल्यानंतर त्या मुलाच्या शेजारी बसली होती. हात पाय रक्ताने माखलेले होते. घरात सगळीकडे रक्ताच्या खुणा होत्या. पोलिसांनी आरोपी सोनीला अटक केली आहे. तिने हत्या का केली? या हत्येमागचं कारण काय? कौटुंबिक वादाने केली मानसिक तणाव? या मागचे कारण पोलीस तपासात आहे. आता या हादरवणाऱ्या घटनेनंतर पोलीस तपासातून नेमकी कोणती बाब आणि गुपितं उघडकीस येतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

Rajasthan Crime: माणुसकीला काळीमा! निर्दयी आईने नवजात बाळ झुडपात टाकलं; भटक्या जनावरांच्या हल्ल्यात मृत्यू

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: पुण्यातील वाघोली परिसरात, बाईफ रोड भागात.

  • Que: या घटनेत नेमकं काय घडलं?

    Ans: आईने 11 वर्षांच्या मुलाचा गळा चिरून खून केला आणि मुलीवरही जीवघेणा हल्ला केला.

  • Que: पोलिसांची कारवाई काय आहे?

    Ans: आरोपी आईला ताब्यात घेण्यात आले असून हत्येमागचं कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू आहे.

Web Title: Mother kills her 11 year old son in wagholi also launches a deadly attack on her daughter

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 12:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik Accident: नाशिकमध्ये सरकारी अधिकाऱ्याच्या अल्पवयीनाचा ‘हिट अँड रन’चा थरार; दुचाकीला भरधाव कारची धडक, CCTVत प्रकार कैद
1

Nashik Accident: नाशिकमध्ये सरकारी अधिकाऱ्याच्या अल्पवयीनाचा ‘हिट अँड रन’चा थरार; दुचाकीला भरधाव कारची धडक, CCTVत प्रकार कैद

Rajasthan Crime: माणुसकीला काळीमा! निर्दयी आईने नवजात बाळ झुडपात टाकलं; भटक्या जनावरांच्या हल्ल्यात मृत्यू
2

Rajasthan Crime: माणुसकीला काळीमा! निर्दयी आईने नवजात बाळ झुडपात टाकलं; भटक्या जनावरांच्या हल्ल्यात मृत्यू

Sangli Crime: मावा मागणं बेतलं जीवावर! सांगलीत 28 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून निर्घृण हत्या
3

Sangli Crime: मावा मागणं बेतलं जीवावर! सांगलीत 28 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून निर्घृण हत्या

Nashik: प्रजासत्ताक दिनी मालेगावमध्ये दुर्घटना! तिरंगी फुगे घेताना नायट्रोजन सिलेंडरचा स्फोट; 5 जण गंभीर जखमी
4

Nashik: प्रजासत्ताक दिनी मालेगावमध्ये दुर्घटना! तिरंगी फुगे घेताना नायट्रोजन सिलेंडरचा स्फोट; 5 जण गंभीर जखमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime: मन सुन्न करणारी घटना! वाघोलीत आईकडून ११ वर्षीय मुलाची हत्या; मुलीवरही जीवघेणा हल्ला

Pune Crime: मन सुन्न करणारी घटना! वाघोलीत आईकडून ११ वर्षीय मुलाची हत्या; मुलीवरही जीवघेणा हल्ला

Jan 27, 2026 | 12:52 PM
Vadh 2 Trailer: मानवी भावनांचा गडद प्रवास दाखवणाऱ्या ‘वध 2’चा ट्रेलर प्रदर्शित,संजय मिश्रा–नीना गुप्ता पुन्हा एकदा दमदार भूमिकेत

Vadh 2 Trailer: मानवी भावनांचा गडद प्रवास दाखवणाऱ्या ‘वध 2’चा ट्रेलर प्रदर्शित,संजय मिश्रा–नीना गुप्ता पुन्हा एकदा दमदार भूमिकेत

Jan 27, 2026 | 12:50 PM
IND vs NZ : भारताविरुद्ध मालिका गमावल्यानंतर न्यूझीलंडच्या संघाने दोन खेळाडूंना दाखवला बाहेरचा रस्ता! बार्डाने केली घोषणा

IND vs NZ : भारताविरुद्ध मालिका गमावल्यानंतर न्यूझीलंडच्या संघाने दोन खेळाडूंना दाखवला बाहेरचा रस्ता! बार्डाने केली घोषणा

Jan 27, 2026 | 12:37 PM
Middle East War : अमेरिकेची हल्ल्याची जंगी तयारी! महाकाय घातक जहाज हिंद समुद्रात दाखल; इराणही प्रत्युत्तर देण्यास सज्ज

Middle East War : अमेरिकेची हल्ल्याची जंगी तयारी! महाकाय घातक जहाज हिंद समुद्रात दाखल; इराणही प्रत्युत्तर देण्यास सज्ज

Jan 27, 2026 | 12:31 PM
सातारा ड्रग्ज प्रकरणावरुन हर्षवर्धन सपकाळांची टीका; बड्या नेत्यांवर गेले गंभीर आरोप

सातारा ड्रग्ज प्रकरणावरुन हर्षवर्धन सपकाळांची टीका; बड्या नेत्यांवर गेले गंभीर आरोप

Jan 27, 2026 | 12:27 PM
बजेट जाहीर होण्यापूर्वी हलवा का वाटला जातो? कधीपासून सुरु झाली ही परंपरा? जाणून घ्या

बजेट जाहीर होण्यापूर्वी हलवा का वाटला जातो? कधीपासून सुरु झाली ही परंपरा? जाणून घ्या

Jan 27, 2026 | 12:21 PM
शब्दांशिवाय नात्यांची गोष्ट उलगडणाऱ्या ‘माया’चा टीझर प्रदर्शित; मुक्ता बर्वे दिसणार अनोख्या भूमिकेत

शब्दांशिवाय नात्यांची गोष्ट उलगडणाऱ्या ‘माया’चा टीझर प्रदर्शित; मुक्ता बर्वे दिसणार अनोख्या भूमिकेत

Jan 27, 2026 | 12:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM