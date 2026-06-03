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काँग्रेसमध्ये अंतर्गत धुसफूस! प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या ‘कार्यपद्धतीवर नेते नाराज; हायकमांडकडे धाव घेणार?

Updated On: Jun 03, 2026 | 03:40 PM IST
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सारांश

काँग्रेसमध्ये प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. ६९ जिल्हाध्यक्ष बदलल्यानंतर आता हा अंतर्गत वाद दिल्ली हायकमांडपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

काँग्रेसमध्ये अंतर्गत धुसफूस! प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या 'कार्यपद्धतीवर नेते नाराज (Photo Credit- X)

काँग्रेसमध्ये अंतर्गत धुसफूस! प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या 'कार्यपद्धतीवर नेते नाराज (Photo Credit- X)

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विस्तार

 

  • काँग्रेसमध्ये अंतर्गत धुसफूस!
  • प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या ‘कार्यपद्धतीवर नेते नाराज
  • हायकमांडकडे धाव घेणार?
मुंबई: महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या कार्यपद्धतीवर काही नेते नाराज आहेत. या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी या नेत्यांनी पक्षाच्या ‘हायकमांड’ची (केंद्रीय नेतृत्वाची) भेट घेण्याचे ठरवले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही ज्येष्ठ नेत्यांना असे वाटते की, पक्षाचे महत्त्वाचे निर्णय घेताना आणि रणनीती आखताना त्यांचे मत विचारात घेतले जात नाही.

परिणामी, आपल्याला डावलले जात असल्याची भावना त्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. वास्तविक पाहता, प्रदेशाध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासूनच हर्षवर्धन सपकाळ आपली नवी टीम (कार्यकारी मंडळ) उभारण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. याच उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, ‘संघटन सृजन अभियाना’अंतर्गत (संघटन बांधणी मोहिमेअंतर्गत) नुकतेच संपूर्ण महाराष्ट्रातील ६९ जिल्हाध्यक्षांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

गेली अनेक वर्षे काँग्रेसचे अनेक नेते विविध पदांवर कार्यरत होते; मात्र, तळागाळातील पातळीवर त्यांचा सक्रिय सहभाग दिसून येत नव्हता. अशा नेत्यांवर सपकाळ यांनी कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांची ही कठोर भूमिका काही सदस्यांना रुचलेली नाही.

सपकाळ यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, केवळ आपल्या दालनात (केबिनमध्ये) बसून प्रसारमाध्यमांना निवेदने देणारे नेते पक्षाचा अजेंडा प्रभावीपणे पुढे नेऊ शकत नाहीत. जर त्यांना पक्षात आपले महत्त्व टिकवून ठेवायचे असेल, तर त्यांनी रस्त्यावर उतरून सामान्य जनता आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी लढा दिला पाहिजे.

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नव्या नेत्यांसाठी संधी

सपकाळ आता जुन्या-जाणत्या नेत्यांपेक्षा तरुण नेत्यांना अधिक प्राधान्य देत आहेत. विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांची निवड करतानाही याच सूत्रचा अवलंब करण्यात आला आहे. शिवाय, पक्षाच्या विविध पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करतानाही तरुण नेत्यांनाच पसंती दिली जात आहे. सपकाळ यांची ही कृती काही नेत्यांच्या नाराजीचे कारण ठरली आहे.

सर्वांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे अशक्य

महाराष्ट्र काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने असे निरीक्षण नोंदवले की, कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रत्येक नेत्याची इच्छा पूर्ण करणे अशक्य असते. साहजिकच, आपल्या पक्षाचे प्रदेशाध्यक्षही तसे करू शकत नाहीत. परिणामी, काही नेत्यांच्या मनात त्यांच्याविषयी नाराजी असू शकते. तथापि, परस्पर संवादातून आणि सामंजस्याने हा प्रश्न नक्कीच सोडवला जाईल. आमचा असा विश्वास आहे की, अंतर्गत कलहात वेळ घालवण्यापेक्षा, सध्या आपण आपली सर्व शक्ती भाजप सरकारविरोधात आवाज उठवण्यावर केंद्रित केली पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी लढा देण्यासाठी हर्षवर्धन सपकाळ सातत्याने रस्त्यावर उतरत आहेत; अशा परिस्थितीत, इतर नेत्यांनीही त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे.

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Web Title: Leaders unhappy with regional president harshvardhan sapkals working style

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Published On: Jun 03, 2026 | 03:40 PM

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