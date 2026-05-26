Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Eknath Shinde Delivers A Scathing Reply To Harshvardhan Sapkal Over Criticism Of Prime Minister Modi

Eknath Shinde: “हा सूर्यावर थुंकण्याचा प्रकार!” पंतप्रधान मोदींवरील टीकेवर एकनाथ शिंदेंचा हर्षवर्धन सपकाळानां सडेतोड उत्तर

Updated On: May 26, 2026 | 06:31 PM IST
जाहिरात
सारांश

बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंहने कर्नाटक हायकोर्टाच्या आदेशानुसार म्हैसूरच्या चामुंडेश्वरी मंदिरात जाऊन पूजा केली. 'कांतारा' चित्रपटातील दृश्याची मिमिक्री केल्यामुळे तो वादात सापडला होता. तसेच 'डॉन ३' वरूनही त्याचा नवा वाद सुरू आहे.

पंतप्रधान मोदींवरील टीकेवर एकनाथ शिंदेंचा हर्षवर्धन सपकाळानां सडेतोड उत्तर (Photo Credit- X)

पंतप्रधान मोदींवरील टीकेवर एकनाथ शिंदेंचा हर्षवर्धन सपकाळानां सडेतोड उत्तर (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

  • “हा सूर्यावर थुंकण्याचा प्रकार!”
  • पंतप्रधान मोदींवरील टीकेवर एकनाथ शिंदेंचा हर्षवर्धन सपकाळानां सडेतोड उत्तर
  • चांदवड कांदा आंदोलनावरून राजकारण पेटले
नाशिक: नाशिकच्या चांदवड येथील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ (Harshwardhan Sapkal) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केलेल्या आक्षेपार्ह टीकेवरून राज्यातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी काँग्रेस नेत्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला असून त्यांना सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे. “हा प्रकार म्हणजे सूर्यावर थुंकण्यासारखा आहे,” अशा घणाघाती शब्दांत शिंदेंनी सपकाळ यांच्या विधानाचा समाचार घेतला.

नेमके काय म्हणाले एकनाथ शिंदे?

हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या विधानाचा तीव्र निषेध करत एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना त्यांची कानउघाडणी केली. शिंदे म्हणाले,”हर्षवर्धन सपकाळ हे जेमतेम एक-दीड वर्ष झाले काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष झाले आहेत. ज्यांच्यावर त्यांनी अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन आरोप केला, ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशाचे आणि विकासाचे धुरंधर नेते आहेत. ज्यांनी हा आरोप केला, त्यांची ….? हा प्रकार म्हणजे थेट सूर्यावर थुंकण्यासारखा आहे. कुठे राजा भोज आणि कुठे गंगू तेली! त्यामुळे या विधानाचा करावा तेवढा निषेध कमीच आहे. देशातील १४० कोटी जनता काँग्रेसला या कृत्याबद्दल योग्य धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही.”

Eknath Shinde Amit Shah meeting: अमित शाह-एकनाथ शिंदेंची गुप्त भेटीमागचे नेमके कारण काय?

पंतप्रधान मोदी यांचे वर्णन “भांडकुदळ” –  हर्षवर्धन सपकाळ

आपल्या भाषणादरम्यान, सपकाळ यांनी केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावरही जोरदार टीका केली. त्यांनी असा दावा केला की, जेव्हा बांगलादेशच्या तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांनी भारताकडे कांद्याची मागणी केली होती, तेव्हा केंद्र सरकारने अचानक कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली. परिणामी, बांगलादेश, श्रीलंका आणि इराण यांसारख्या देशांनी भारताकडून कांदा खरेदी करणे थांबवले आणि त्याऐवजी इतर देशांकडे आपला मोर्चा वळवला. पंतप्रधान मोदी यांचे वर्णन “भांडकुदळ” असे करत त्यांनी ठामपणे सांगितले की, जोपर्यंत हे सरकार केंद्रात सत्तेवर आहे, तोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणताही देश भारतीय शेतकऱ्यांकडून कांदा आयात करण्यास तयार होणार नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही टीका

आपल्या भाषणात हर्षवर्धन सपकाळ यांनी नमूद केले की, २०१४ मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात कांद्याचे दर ३,००० रुपये प्रति क्विंटल होते; मात्र, सध्याच्या प्रशासनाच्या सदोष धोरणांमुळे हे दर आता पूर्णपणे कोसळले आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही “गद्दार” आणि “फसवणूक करणारे” असे संबोधले. कांद्याला प्रति क्विंटल २,४०० रुपये देण्याचे आश्वासन सरकारने सुरुवातीला दिले होते, मात्र आता त्या आश्वासनावरून सरकारने माघार घेतली असून केवळ १,२०० रुपये देऊ करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

Pune Floods: पहिल्याच पावसात पुणे तुंबले; हजारो कोटींचा मलिदा कोणी खाल्ला? प्रमोद भानगिरेंचा थेट सवाल

Web Title: Eknath shinde delivers a scathing reply to harshvardhan sapkal over criticism of prime minister modi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 26, 2026 | 06:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Eknath Shinde Amit Shah meeting: अमित शाह-एकनाथ शिंदेंची गुप्त भेटीमागचे नेमके कारण काय?
1

Eknath Shinde Amit Shah meeting: अमित शाह-एकनाथ शिंदेंची गुप्त भेटीमागचे नेमके कारण काय?

राजकारण तापणार! काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांची जीभ घसरली; पंतप्रधान मोदी आणि देवेंद्र फडणवीसांबद्दल वापरले अपशब्द
2

राजकारण तापणार! काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांची जीभ घसरली; पंतप्रधान मोदी आणि देवेंद्र फडणवीसांबद्दल वापरले अपशब्द

Pune Floods: पहिल्याच पावसात पुणे तुंबले; हजारो कोटींचा मलिदा कोणी खाल्ला? प्रमोद भानगिरेंचा थेट सवाल
3

Pune Floods: पहिल्याच पावसात पुणे तुंबले; हजारो कोटींचा मलिदा कोणी खाल्ला? प्रमोद भानगिरेंचा थेट सवाल

Vidhan Parishad Election 2026: एकनाथ शिंदेंचे मोठे ‘राजकीय धक्कातंत्र’; आणखी एक पक्ष थेट शिंदेसेनेत विलीन होणार?
4

Vidhan Parishad Election 2026: एकनाथ शिंदेंचे मोठे ‘राजकीय धक्कातंत्र’; आणखी एक पक्ष थेट शिंदेसेनेत विलीन होणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maruti Suzuki चा मोठा निर्णय! कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा लागू केले ‘वर्क फ्रॉम होम’, पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर उचलले पाऊल

Maruti Suzuki चा मोठा निर्णय! कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा लागू केले ‘वर्क फ्रॉम होम’, पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर उचलले पाऊल

May 26, 2026 | 07:05 PM
RCB Vs GT Live scorecard: गुजरात टायटन्सने टॉस जिंकला; घेतला गोलंदाजी करण्याचा निर्णय

RCB Vs GT Live scorecard: गुजरात टायटन्सने टॉस जिंकला; घेतला गोलंदाजी करण्याचा निर्णय

May 26, 2026 | 07:02 PM
Baramati News: शासकीय नोकरीच्या आमिषाने कोट्यवधींचा गंडा! बनावट नियुक्तीपत्र देत 1.36 कोटींची फसवणूक

Baramati News: शासकीय नोकरीच्या आमिषाने कोट्यवधींचा गंडा! बनावट नियुक्तीपत्र देत 1.36 कोटींची फसवणूक

May 26, 2026 | 06:50 PM
Fanaa ला २० वर्षे पूर्ण! आजही कायम चित्रपटाची जादू; झूनीच्या भूमिकेसाठी काजोलचं नाव स्वतः Aamir Khan यांनी सुचवलं

Fanaa ला २० वर्षे पूर्ण! आजही कायम चित्रपटाची जादू; झूनीच्या भूमिकेसाठी काजोलचं नाव स्वतः Aamir Khan यांनी सुचवलं

May 26, 2026 | 06:46 PM
Karjat News : ऐन उन्हाळ्यात पाणी संकट ; कर्जत तालुक्यातील गावकऱ्य़ांचे होतायत हाल

Karjat News : ऐन उन्हाळ्यात पाणी संकट ; कर्जत तालुक्यातील गावकऱ्य़ांचे होतायत हाल

May 26, 2026 | 06:41 PM
Petrol-Diesel च्या महागाईचं नो टेन्शन! आता थेट पाण्यावर धावणार कार; काय आहे नवी टेक्नॉलॉजी?

Petrol-Diesel च्या महागाईचं नो टेन्शन! आता थेट पाण्यावर धावणार कार; काय आहे नवी टेक्नॉलॉजी?

May 26, 2026 | 06:33 PM
Eknath Shinde: “हा सूर्यावर थुंकण्याचा प्रकार!” पंतप्रधान मोदींवरील टीकेवर एकनाथ शिंदेंचा हर्षवर्धन सपकाळानां सडेतोड उत्तर

Eknath Shinde: “हा सूर्यावर थुंकण्याचा प्रकार!” पंतप्रधान मोदींवरील टीकेवर एकनाथ शिंदेंचा हर्षवर्धन सपकाळानां सडेतोड उत्तर

May 26, 2026 | 06:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

May 25, 2026 | 09:15 PM
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

May 25, 2026 | 09:01 PM