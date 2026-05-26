Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Nashik »
  • Congress Leader Harshvardhan Sapkal Suffers A Slip Of The Tongue Uses Abusive Language Against Prime Minister Modi And Devendra Fadnavis

राजकारण तापणार! काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांची जीभ घसरली; पंतप्रधान मोदी आणि देवेंद्र फडणवीसांबद्दल वापरले अपशब्द

Updated On: May 26, 2026 | 04:01 PM IST
जाहिरात
सारांश

नाशिकच्या चांदवड येथे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान मोठा राडा झाला आहे. पंतप्रधान मोदींवर आक्षेपार्ह टीका केल्याप्रकरणी काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ, आमदार रोहित पवार आणि अंबादास दानवे यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

राजकारण तापणार! काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांची जीभ घसरली (Photo Credit- X)

राजकारण तापणार! काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांची जीभ घसरली (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

  • कांदा आंदोलनादरम्यान काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांची जीभ घसरली
  • पंतप्रधान मोदी आणि देवेंद्र फडणवीसांबद्दल वापरले अपशब्द!
  • जाणून घ्या काय म्हणाले….
नाशिक: कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था आणि त्यांच्या किमान आधारभूत किमतीच्या (MSP) मागणीवरून राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे, शेतकऱ्यांनी महामार्ग रोखून धरत आपल्या प्रमुख मागण्या लावून धरल्या. कांद्याला प्रति किलो किमान २४ रुपये हमीभाव मिळावा आणि विक्री होणाऱ्या प्रत्येक किलोमागे १५ रुपये अनुदान मिळावे. या आंदोलनाला बळ देण्यासाठी घटनास्थळी दाखल झालेले काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ (Harshwardhn Sapkal) यांनी व्यासपीठावरून बोलताना सभ्यतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या उद्देशाने अत्यंत आक्रमक आणि आक्षेपार्ह भाषेचा वापर करत, त्यांनी मोदींसाठी “बेईमान” आणि “निरुपयोगी” यांसारख्या अपमानकारक शब्दांचा वापर केला.


आपल्या भाषणात हर्षवर्धन सपकाळ यांनी नमूद केले की, २०१४ मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात कांद्याचे दर ३,००० रुपये प्रति क्विंटल होते; मात्र, सध्याच्या प्रशासनाच्या सदोष धोरणांमुळे हे दर आता पूर्णपणे कोसळले आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही “गद्दार” आणि “फसवणूक करणारे” असे संबोधले. कांद्याला प्रति क्विंटल २,४०० रुपये देण्याचे आश्वासन सरकारने सुरुवातीला दिले होते, मात्र आता त्या आश्वासनावरून सरकारने माघार घेतली असून केवळ १,२०० रुपये देऊ करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

आंतरराष्ट्रीय धोरण आणि शेजारील देशांशी असलेल्या संबंधांवर निशाणा

आपल्या भाषणादरम्यान, सपकाळ यांनी केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावरही जोरदार टीका केली. त्यांनी असा दावा केला की, जेव्हा बांगलादेशच्या तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांनी भारताकडे कांद्याची मागणी केली होती, तेव्हा केंद्र सरकारने अचानक कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली. परिणामी, बांगलादेश, श्रीलंका आणि इराण यांसारख्या देशांनी भारताकडून कांदा खरेदी करणे थांबवले आणि त्याऐवजी इतर देशांकडे आपला मोर्चा वळवला. पंतप्रधान मोदी यांचे वर्णन “भांडकुदळ” असे करत त्यांनी ठामपणे सांगितले की, जोपर्यंत हे सरकार केंद्रात सत्तेवर आहे, तोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणताही देश भारतीय शेतकऱ्यांकडून कांदा आयात करण्यास तयार होणार नाही.

शेतकऱ्यांच्या कांद्याला भरीव हमीभाव द्या, नाहीतर आम्ही…; हर्षवर्धन सपकाळांचा सरकारला इशारा

चांदवड महामार्गावर पोलीस आणि शेतकरी यांच्यात जोरदार झटापट

एकीकडे व्यासपीठावरून प्रक्षोभक भाषणे दिली जात असताना, दुसरीकडे महामार्गावर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा संताप नियंत्रणाबाहेर गेला. शेकडो शेतकरी रस्त्यावर उभ्या असलेल्या वाहनांकडे धावून गेले आणि अनेक वाहनांच्या टायरमधील हवा काढून टाकण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. बिघडत चाललेली परिस्थिती पाहून, जेव्हा स्थानिक पोलीस प्रशासनाने आंदोलकांना रोखण्याचा आणि महामार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा दोन्ही बाजूंमध्ये जोरदार झटापट आणि संघर्ष उफाळून आला. जवळपास दोन तासांच्या तीव्र तणावानंतर, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला.

महायुतीचा तीव्र आक्षेप; अनेक प्रमुख नेत्यांना पोलीस कोठडीत

देशाचे पंतप्रधान आणि राज्याचे मुख्यमंत्री यांसारखी घटनात्मक पदे भूषवणाऱ्या व्यक्तींबद्दल अत्यंत अनुचित भाषेचा वापर केल्याप्रकरणी, महायुती (ज्यामध्ये भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा समावेश आहे) च्या नेत्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर काँग्रेस पक्ष आणि महाविकास आघाडीवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. भाजपच्या प्रवक्त्यांनी या घटनेचे वर्णन काँग्रेस पक्षाचा हताशपणा आणि “निकोप राजकारणाचा” नमुना असे केले आहे. कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणे आणि महामार्ग रोखणे या आरोपांखाली, पोलिसांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) चे नेते अंबादास दानवे आणि ती वादग्रस्त विधाने करणारे हर्षवर्धन सपकाळ यांना ताब्यात घेतले असून, त्यांच्याविरुद्ध पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे.

‘कांद्याला हमीभाव मिळालाच पाहिजे,’ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी महाविकास आघाडीकडून क्रांती महामोर्चा

Web Title: Congress leader harshvardhan sapkal suffers a slip of the tongue uses abusive language against prime minister modi and devendra fadnavis

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 26, 2026 | 04:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शेतकऱ्यांच्या कांद्याला भरीव हमीभाव द्या, नाहीतर आम्ही…; हर्षवर्धन सपकाळांचा सरकारला इशारा
1

शेतकऱ्यांच्या कांद्याला भरीव हमीभाव द्या, नाहीतर आम्ही…; हर्षवर्धन सपकाळांचा सरकारला इशारा

शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था कोलमडली, आधारभूत किमतींसाठी कठोर कायदा करा; जुन्नर तालुक्यातून सरकारला आर्त हाक
2

शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था कोलमडली, आधारभूत किमतींसाठी कठोर कायदा करा; जुन्नर तालुक्यातून सरकारला आर्त हाक

मोदी सरकारचा जनतेच्या खिशावर दरोडा, पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ तात्काळ मागे घ्या, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा
3

मोदी सरकारचा जनतेच्या खिशावर दरोडा, पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ तात्काळ मागे घ्या, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा

Tuljapur News : तुळजापुरात तणाव, नगराध्यक्ष विनोद गंगणे यांच्यावर हल्ला; नेमकं काय घडलं?
4

Tuljapur News : तुळजापुरात तणाव, नगराध्यक्ष विनोद गंगणे यांच्यावर हल्ला; नेमकं काय घडलं?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
West Bengal Government : महिलांच्या खात्यात दरमहा ₹3000, फक्त 5 रुपयांत मासे-भात; ‘या’ सरकारची मोठी घोषणा

West Bengal Government : महिलांच्या खात्यात दरमहा ₹3000, फक्त 5 रुपयांत मासे-भात; ‘या’ सरकारची मोठी घोषणा

May 26, 2026 | 04:03 PM
राजकारण तापणार! काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांची जीभ घसरली; पंतप्रधान मोदी आणि देवेंद्र फडणवीसांबद्दल वापरले अपशब्द

राजकारण तापणार! काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांची जीभ घसरली; पंतप्रधान मोदी आणि देवेंद्र फडणवीसांबद्दल वापरले अपशब्द

May 26, 2026 | 04:01 PM
जमिनीत पुरून पुन्हा जन्म? अनोख्या परंपरेचा VIDEO पाहून युजर्स हैराण; म्हणाले, “हे नेमकं काय चाललंय?”

जमिनीत पुरून पुन्हा जन्म? अनोख्या परंपरेचा VIDEO पाहून युजर्स हैराण; म्हणाले, “हे नेमकं काय चाललंय?”

May 26, 2026 | 03:58 PM
तिसऱ्या मजल्यावरुन खाली पडला आणि हवेतच अडकला बकऱ्याचा जीव, प्राण्याचा आक्रोश अन् Rescue Video Viral

तिसऱ्या मजल्यावरुन खाली पडला आणि हवेतच अडकला बकऱ्याचा जीव, प्राण्याचा आक्रोश अन् Rescue Video Viral

May 26, 2026 | 03:57 PM
” कांदा उत्पादक आंदोलनात पोलिसी बळाचा वापर, लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न,” रोहित पवार यांची राज्य सरकारवर टीका

” कांदा उत्पादक आंदोलनात पोलिसी बळाचा वापर, लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न,” रोहित पवार यांची राज्य सरकारवर टीका

May 26, 2026 | 03:57 PM
RCB Vs GT Qualifier 1: ‘किंग’ विरुद्ध ‘प्रिन्स’; कोण पडणार भारी? क्वालिफायर 1 आधी पहा दोघांची कामगिरी

RCB Vs GT Qualifier 1: ‘किंग’ विरुद्ध ‘प्रिन्स’; कोण पडणार भारी? क्वालिफायर 1 आधी पहा दोघांची कामगिरी

May 26, 2026 | 03:56 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

May 25, 2026 | 09:15 PM
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

May 25, 2026 | 09:01 PM
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM