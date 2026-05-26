राजकारण तापणार! काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांची जीभ घसरली; पंतप्रधान मोदी आणि देवेंद्र फडणवीसांबद्दल वापरले अपशब्द

महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री अत्यंत खोटारडा! मा. श्री. हर्षवर्धन सपकाळ
@INCHarshsapkal — Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) May 26, 2026
आपल्या भाषणात हर्षवर्धन सपकाळ यांनी नमूद केले की, २०१४ मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात कांद्याचे दर ३,००० रुपये प्रति क्विंटल होते; मात्र, सध्याच्या प्रशासनाच्या सदोष धोरणांमुळे हे दर आता पूर्णपणे कोसळले आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही “गद्दार” आणि “फसवणूक करणारे” असे संबोधले. कांद्याला प्रति क्विंटल २,४०० रुपये देण्याचे आश्वासन सरकारने सुरुवातीला दिले होते, मात्र आता त्या आश्वासनावरून सरकारने माघार घेतली असून केवळ १,२०० रुपये देऊ करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आपल्या भाषणादरम्यान, सपकाळ यांनी केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावरही जोरदार टीका केली. त्यांनी असा दावा केला की, जेव्हा बांगलादेशच्या तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांनी भारताकडे कांद्याची मागणी केली होती, तेव्हा केंद्र सरकारने अचानक कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली. परिणामी, बांगलादेश, श्रीलंका आणि इराण यांसारख्या देशांनी भारताकडून कांदा खरेदी करणे थांबवले आणि त्याऐवजी इतर देशांकडे आपला मोर्चा वळवला. पंतप्रधान मोदी यांचे वर्णन “भांडकुदळ” असे करत त्यांनी ठामपणे सांगितले की, जोपर्यंत हे सरकार केंद्रात सत्तेवर आहे, तोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणताही देश भारतीय शेतकऱ्यांकडून कांदा आयात करण्यास तयार होणार नाही.
एकीकडे व्यासपीठावरून प्रक्षोभक भाषणे दिली जात असताना, दुसरीकडे महामार्गावर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा संताप नियंत्रणाबाहेर गेला. शेकडो शेतकरी रस्त्यावर उभ्या असलेल्या वाहनांकडे धावून गेले आणि अनेक वाहनांच्या टायरमधील हवा काढून टाकण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. बिघडत चाललेली परिस्थिती पाहून, जेव्हा स्थानिक पोलीस प्रशासनाने आंदोलकांना रोखण्याचा आणि महामार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा दोन्ही बाजूंमध्ये जोरदार झटापट आणि संघर्ष उफाळून आला. जवळपास दोन तासांच्या तीव्र तणावानंतर, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला.
देशाचे पंतप्रधान आणि राज्याचे मुख्यमंत्री यांसारखी घटनात्मक पदे भूषवणाऱ्या व्यक्तींबद्दल अत्यंत अनुचित भाषेचा वापर केल्याप्रकरणी, महायुती (ज्यामध्ये भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा समावेश आहे) च्या नेत्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर काँग्रेस पक्ष आणि महाविकास आघाडीवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. भाजपच्या प्रवक्त्यांनी या घटनेचे वर्णन काँग्रेस पक्षाचा हताशपणा आणि “निकोप राजकारणाचा” नमुना असे केले आहे. कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणे आणि महामार्ग रोखणे या आरोपांखाली, पोलिसांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) चे नेते अंबादास दानवे आणि ती वादग्रस्त विधाने करणारे हर्षवर्धन सपकाळ यांना ताब्यात घेतले असून, त्यांच्याविरुद्ध पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे.
