Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांचे प्लेन कसे झाले क्रॅश, कुठे घडली घडना? NCP नेत्याची हेल्थ अपडेट

सुरुवातीच्या वृत्तानुसार, लँडिंग दरम्यान अजित पवार यांच्या विमानाचे नियंत्रण सुटले आणि त्यांना क्रॅश लँडिंग करावे लागले. या अपघातात अजित पवार सध्या गंभीर जखमी आहेत. इतर अनेक जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. तथापि, अजित पवार यांच्या प्रकृतीबाबत अधिकृत माहितीची वाट पाहत आहे.
Breaking: बारामतीत अजित पवारांच्या विमानाला मोठा अपघात, लँडिंगदरम्यान जमिनीवर कोसळले
अपघात कुठे झाला?
अजित पवार यांचा गृहजिल्हा असलेल्या महाराष्ट्रातील बारामती भागात हा अपघात झाला. बारामती पुणे जिल्ह्यात आहे आणि येथील विमानतळ लहान विमानांसाठी वापरला जातो. अजित पवार यांचे विमान मुंबईहून बारामतीला जात होते. हा अपघात मुसळधार पावसामुळे किंवा लँडिंग दरम्यान तांत्रिक बिघाडामुळे झाला असावा, परंतु अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. घटनास्थळी बचाव पथके पोहोचली आहेत आणि जखमींना रुग्णालयात नेण्यात आले आहे. प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणा घटनास्थळी पोहोचल्या आहेत आणि परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत.
अजित पवार बारामतीला का जात होते?
आता प्रश्न असा आहे की अजित पवार बारामतीला का जात होते? जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या संदर्भात बुधवारी बारामतीत अजित पवारांच्या अनेक बैठका नियोजित असल्याचे वृत्त आहे. या घटनेनंतर या कार्यक्रमांबाबत स्पष्टीकरणाची वाट पाहिली जात आहे.
अजित पवार कोण आहेत?
अजित पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्र सरकारमधील उपमुख्यमंत्री आहेत. ते शरद पवार यांचे पुतणे आहेत आणि पक्षात अलिकडेच झालेल्या फुटीनंतर ते स्वतःच्या गटाचे नेतृत्व करत आहेत. या अपघातामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. अजित पवार गंभीर जखमी झाले आहेत आणि त्यांच्यावर डॉक्टरांचे निरीक्षण आहे. विमान अपघातानंतर धुराचे लोट दिसले.
Baramati, Maharashtra: A plane crashed in Maharashtra's Baramati. It is being reported that Deputy Chief Minister Ajit Pawar was on board the aircraft. Rescue operations are currently underway at the crash site.