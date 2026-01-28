Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Maharashtra Dcm Ajit Pawar Plane Crash In Baramati Reason Ncp Leader Health Update

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांचे प्लेन कसे झाले क्रॅश, कुठे घडली घडना? NCP नेत्याची हेल्थ अपडेट

महाराष्ट्रात एक मोठी राजकीय दुर्घटना घडली आहे. उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांचे विमान बुधवारी सकाळी कोसळले. बारामती येथे लँडिंग दरम्यान ही घटना घडली आहे

Updated On: Jan 28, 2026 | 09:50 AM
अजित पवारांच्या विमानाचे क्रॅश लँडिंग (फोटो सौजन्य - X.com)

अजित पवारांच्या विमानाचे क्रॅश लँडिंग (फोटो सौजन्य - X.com)

Follow Us:
Follow Us:
  • अजित पवारांच्या विमानाला अपघात 
  • बारामती येथे कोसळले विमान
  • कशी आहे अजित पवारांची तब्बेत 
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान बुधवारी सकाळी महाराष्ट्रातील बारामती येथे कोसळले. लँडिंग दरम्यान हा अपघात झाला. सध्या तीन ते चार जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. अजित पवार यांच्या प्रकृतीबाबत कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. अजित पवार विमानात होते आणि बारामतीला जात होते, अशी पुष्टी करण्यात आली आहे.

सुरुवातीच्या वृत्तानुसार, लँडिंग दरम्यान अजित पवार यांच्या विमानाचे नियंत्रण सुटले आणि त्यांना क्रॅश लँडिंग करावे लागले. या अपघातात अजित पवार सध्या गंभीर जखमी आहेत. इतर अनेक जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. तथापि, अजित पवार यांच्या प्रकृतीबाबत अधिकृत माहितीची वाट पाहत आहे.

Breaking: बारामतीत अजित पवारांच्या विमानाला मोठा अपघात, लँडिंगदरम्यान जमिनीवर कोसळले

अपघात कुठे झाला?

अजित पवार यांचा गृहजिल्हा असलेल्या महाराष्ट्रातील बारामती भागात हा अपघात झाला. बारामती पुणे जिल्ह्यात आहे आणि येथील विमानतळ लहान विमानांसाठी वापरला जातो. अजित पवार यांचे विमान मुंबईहून बारामतीला जात होते. हा अपघात मुसळधार पावसामुळे किंवा लँडिंग दरम्यान तांत्रिक बिघाडामुळे झाला असावा, परंतु अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. घटनास्थळी बचाव पथके पोहोचली आहेत आणि जखमींना रुग्णालयात नेण्यात आले आहे. प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणा घटनास्थळी पोहोचल्या आहेत आणि परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत.

अजित पवार बारामतीला का जात होते?

आता प्रश्न असा आहे की अजित पवार बारामतीला का जात होते? जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या संदर्भात बुधवारी बारामतीत अजित पवारांच्या अनेक बैठका नियोजित असल्याचे वृत्त आहे. या घटनेनंतर या कार्यक्रमांबाबत स्पष्टीकरणाची वाट पाहिली जात आहे.

अजित पवार कोण आहेत?

अजित पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्र सरकारमधील उपमुख्यमंत्री आहेत. ते शरद पवार यांचे पुतणे आहेत आणि पक्षात अलिकडेच झालेल्या फुटीनंतर ते स्वतःच्या गटाचे नेतृत्व करत आहेत. या अपघातामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. अजित पवार गंभीर जखमी झाले आहेत आणि त्यांच्यावर डॉक्टरांचे निरीक्षण आहे. विमान अपघातानंतर धुराचे लोट दिसले.

Maharashtra Politics : ‘अजित पवार लवकरच महाविकास आघाडीत येतील’; ‘या’ बड्या नेत्याचा दावा

पहा व्हिडिओ

 

Web Title: Maharashtra dcm ajit pawar plane crash in baramati reason ncp leader health update

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 09:48 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ajit Pawar Passes: महाराष्ट्राचे लाडके ‘दादा’, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामतीत विमान अपघातात निधन, PTI ची माहिती
1

Ajit Pawar Passes: महाराष्ट्राचे लाडके ‘दादा’, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामतीत विमान अपघातात निधन, PTI ची माहिती

Breaking: बारामतीत अजित पवारांच्या विमानाला मोठा अपघात, लँडिंगदरम्यान जमिनीवर कोसळले विमान
2

Breaking: बारामतीत अजित पवारांच्या विमानाला मोठा अपघात, लँडिंगदरम्यान जमिनीवर कोसळले विमान

कऱ्हा- नीरा उपसा सिंचन योजना लवकरच मार्गी लावणार, या प्रकल्पामुळे…; अजित पवार यांनी दिली माहिती
3

कऱ्हा- नीरा उपसा सिंचन योजना लवकरच मार्गी लावणार, या प्रकल्पामुळे…; अजित पवार यांनी दिली माहिती

Maharashtra Politics : ‘अजित पवार लवकरच महाविकास आघाडीत येतील’; ‘या’ बड्या नेत्याचा दावा
4

Maharashtra Politics : ‘अजित पवार लवकरच महाविकास आघाडीत येतील’; ‘या’ बड्या नेत्याचा दावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dream Science: स्वप्नामध्ये सिंह दिसण्याचा अर्थ काय? जाणून घ्या शुभ अशुभ संकेत

Dream Science: स्वप्नामध्ये सिंह दिसण्याचा अर्थ काय? जाणून घ्या शुभ अशुभ संकेत

Jan 28, 2026 | 10:06 AM
अभिनेता KRK ला गोळीबार प्रकरणात अटक; मुंबई न्यायालयाने जामीन नाकारला, वडिलांचा धक्कादायक दावा

अभिनेता KRK ला गोळीबार प्रकरणात अटक; मुंबई न्यायालयाने जामीन नाकारला, वडिलांचा धक्कादायक दावा

Jan 28, 2026 | 09:56 AM
Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांचे प्लेन कसे झाले क्रॅश, कुठे घडली घडना? NCP नेत्याची हेल्थ अपडेट

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांचे प्लेन कसे झाले क्रॅश, कुठे घडली घडना? NCP नेत्याची हेल्थ अपडेट

Jan 28, 2026 | 09:48 AM
नॉनव्हेज भाजीलाही मागे टाकेल ही भाजी, घरी बनवा रेस्टॉरंट स्टाईल ‘मसाला मशरूम’

नॉनव्हेज भाजीलाही मागे टाकेल ही भाजी, घरी बनवा रेस्टॉरंट स्टाईल ‘मसाला मशरूम’

Jan 28, 2026 | 09:45 AM
Jalgaon Crime: भुसावळमध्ये काळीज हादरवणारी घटना! नववीतील दोन मैत्रिणींना विहिरीत ढकलून संपवलं, दोन अल्पवयीन ताब्यात

Jalgaon Crime: भुसावळमध्ये काळीज हादरवणारी घटना! नववीतील दोन मैत्रिणींना विहिरीत ढकलून संपवलं, दोन अल्पवयीन ताब्यात

Jan 28, 2026 | 09:42 AM
Vastu Tips: करिअरमध्ये अडथळे येत असल्यास घरामध्ये या दिशेला ठेवा उंटाची मूर्ती

Vastu Tips: करिअरमध्ये अडथळे येत असल्यास घरामध्ये या दिशेला ठेवा उंटाची मूर्ती

Jan 28, 2026 | 09:30 AM
NASA Plane Crash : लॅंडिग गियर फेल झाले अन्…; नासाच्या विमानाचा भयंकर अपघात; अंगावर काटा आणणार VIDEO

NASA Plane Crash : लॅंडिग गियर फेल झाले अन्…; नासाच्या विमानाचा भयंकर अपघात; अंगावर काटा आणणार VIDEO

Jan 28, 2026 | 09:29 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM
Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Jan 27, 2026 | 06:37 PM
Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Jan 27, 2026 | 06:30 PM
Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Jan 27, 2026 | 06:23 PM
Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Jan 27, 2026 | 06:17 PM
Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Jan 27, 2026 | 03:35 PM