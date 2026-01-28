Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Ajit Pawar Death: शिक्षण कमी पण करिअर दांडगा! किती शिकलेत अजित पवार? जाणून घ्या

महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाल्याची दुःखद बातमी समोर आली आहे. त्यांच्या अचानक जाण्याने संपूर्ण महाराष्ट्र शोकसागरात बुडाला असून राजकीय वर्तुळात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Updated On: Jan 28, 2026 | 11:16 AM
Ajit Pawar Death: अजित पवारांचे शिक्षण किती? जाणून घ्या त्यांचं संपूर्ण राजकीय प्रवास

Ajit Pawar Death: अजित पवारांचे शिक्षण किती? जाणून घ्या त्यांचं संपूर्ण राजकीय प्रवास

Follow Us:
Follow Us:
  • अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले आहे.
  • अजित पवार यांचे शिक्षण किती?
  • शिक्षण कमी असला तरी राजकीय प्रवास दांडगा
महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार यांचे आज एका विमान अपघातात निधन झाले आहे. त्यांच्या अचानक जाण्याने संपूर्ण महाराष्ट्र शोकसागरात बुडाला आहे. राज्यातील इतका मोठा नेता गमावणे म्हणजे महाराष्ट्रासाठी मोठे नुकसान मानले जात आहे. राजकीय वर्तुळात ही अत्यंत दुःखद बातमी असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

बुधवारी सकाळी आठ वाजता अजित पवार मुंबईहून बारामतीकडे रवाना झाले होते. बारामती येथे प्रचारसभांचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रवासात अजित पवार यांच्यासह इतर सहा जणही विमानातून जात होते. मात्र, विमान बारामतीला पोहोचण्यापूर्वीच अपघातग्रस्त झाले. या अपघातात अजित पवार यांच्यासह इतर सहा जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

Ajit Pawar Death : टोमणे, चिमटे सरळ भाषेत सणसणीत वार; अजित पवारांचे गाजलेले डायलॉग्स

अजित पवारांचे शिक्षण

२२ जुलै १९५९ रोजी महाराष्ट्राच्या अहमदनगर जिल्ह्यात अजित अनंतराव पवार यांचा जन्म झाला. त्यांच्या शिक्षणाबाबत सांगायचे झाल्यास, त्यांनी फक्त माध्यमिक शिक्षण (SSC) पूर्ण केले होते. केवळ दहावीपर्यंत शिक्षण झालेल्या अजित पवारांनी एकूण सहा वेळा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्रीपद भूषवले होते. वडिलांच्या निधनानंतर त्यांना लहान वयातच कुटुंबाची जबाबदारी स्वीकारावी लागली होती.

अजित पवार यांची राजकीय कारकीर्द

पवार कुटुंबातील असल्यामुळे राजकारणात प्रवेश त्यांच्यासाठी तुलनेने सोपा होता, मात्र त्यांच्या कार्यक्षम नेतृत्वामुळे त्यांनी स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. १९८२ मध्ये त्यांनी साखर सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून आपल्या राजकीय प्रवासाला सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी पुणे जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष म्हणून सुमारे १६ वर्षे काम केले.

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार यांचे विमान का कोसळले? विमान वाहतूक तज्ज्ञांनी उघड केली ७ प्रमुख कारणे

१९९१ नंतर ते अनेक वेळा महाराष्ट्र विधानसभेवर आमदार म्हणून निवडून आले. बारामती लोकसभा मतदारसंघातून त्यांची लोकसभा सदस्य म्हणूनही निवड झाली होती. अजित पवार एकूण सहा वेळा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री राहिले असून, विविध सरकारांमध्ये त्यांनी उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेता तसेच इतर महत्त्वाच्या पदांवर काम केले.

अजित पवार हे कार्यक्षम, धोरणदृष्ट्या स्पष्ट आणि मेहनती नेतृत्वासाठी ओळखले जात होते. ते जनतेशी संवाद साधणारे आणि सरळ भाषेत आपले विचार मांडणारे नेते म्हणून परिचित होते. त्यांच्या निधनाच्या बातमीनंतर राज्यभरातून शोक व्यक्त केला जात असून, सर्व पक्षीय नेत्यांकडून श्रद्धांजली अर्पण केली जात आहे.

 

Web Title: Ajit pawar death what is ajit pawars education

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 10:51 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ajit Pawar Plane Crash : सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांपासून नेत्यांपर्यंत अजितदादा होते सर्वांचे लाडके
1

Ajit Pawar Plane Crash : सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांपासून नेत्यांपर्यंत अजितदादा होते सर्वांचे लाडके

Palne Crash : संजय गांधी ते अजित पवार…. आतापर्यंत ‘या’ राजकीय नेत्यांचा विमान अपघातात दुर्दैवी अंत
2

Palne Crash : संजय गांधी ते अजित पवार…. आतापर्यंत ‘या’ राजकीय नेत्यांचा विमान अपघातात दुर्दैवी अंत

Ajit Pawar Plane Crash: बारामतीला जाणारे विमान कोणत्या कंपनीचे होते ; किती होती किंमत?
3

Ajit Pawar Plane Crash: बारामतीला जाणारे विमान कोणत्या कंपनीचे होते ; किती होती किंमत?

Ajit Pawar Passed Away : दिलदार नेता हरपला…! सर्वच राजकीय नेत्यांनी वाहिली श्रद्धांजली
4

Ajit Pawar Passed Away : दिलदार नेता हरपला…! सर्वच राजकीय नेत्यांनी वाहिली श्रद्धांजली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ajit Pawar Death: शिक्षण कमी पण करिअर दांडगा! किती शिकलेत अजित पवार? जाणून घ्या

Ajit Pawar Death: शिक्षण कमी पण करिअर दांडगा! किती शिकलेत अजित पवार? जाणून घ्या

Jan 28, 2026 | 10:51 AM
Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार यांचे विमान का कोसळले? विमान वाहतूक तज्ज्ञांनी उघड केली ७ प्रमुख कारणे

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार यांचे विमान का कोसळले? विमान वाहतूक तज्ज्ञांनी उघड केली ७ प्रमुख कारणे

Jan 28, 2026 | 10:48 AM
Ajit Pawar Death: अजित पवार कायमच पांढऱ्या रंगाचे कपडे का परिधान करायचे? दादांच्या लुकची सगळीकडेच होती चर्चा

Ajit Pawar Death: अजित पवार कायमच पांढऱ्या रंगाचे कपडे का परिधान करायचे? दादांच्या लुकची सगळीकडेच होती चर्चा

Jan 28, 2026 | 10:43 AM
Ajit Pawar Death : टोमणे, चिमटे सरळ भाषेत सणसणीत वार; अजित पवारांचे गाजलेले डायलॉग्स

Ajit Pawar Death : टोमणे, चिमटे सरळ भाषेत सणसणीत वार; अजित पवारांचे गाजलेले डायलॉग्स

Jan 28, 2026 | 10:38 AM
Ajit Pawar Net Worth: शेतीपासून सत्तेपर्यंत; महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संपत्तीची कहाणी

Ajit Pawar Net Worth: शेतीपासून सत्तेपर्यंत; महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संपत्तीची कहाणी

Jan 28, 2026 | 10:37 AM
Doomsday Clock 2026: फक्त 85 सेकंद उरले! डूम्सडे क्लॉकचा धोक्याचा इशारा; मानवजात विनाशाच्या उंबरठ्यावर

Doomsday Clock 2026: फक्त 85 सेकंद उरले! डूम्सडे क्लॉकचा धोक्याचा इशारा; मानवजात विनाशाच्या उंबरठ्यावर

Jan 28, 2026 | 10:33 AM
मोठी बातमी! अजित पवारांचे निधन, बारामतीत झाला विमान अपघात

LIVEमोठी बातमी! अजित पवारांचे निधन, बारामतीत झाला विमान अपघात

Jan 28, 2026 | 10:28 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM
Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Jan 27, 2026 | 06:37 PM
Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Jan 27, 2026 | 06:30 PM
Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Jan 27, 2026 | 06:23 PM
Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Jan 27, 2026 | 06:17 PM
Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Jan 27, 2026 | 03:35 PM