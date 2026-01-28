Ajit Pawar Plane Crash: बारामतीला जाणारे विमान कोणत्या कंपनीचे होते ; किती होती किंमत?

अपघातानंतर समोर आलेल्या दृश्य अत्यंत भयानक असल्याचे म्हटले आहे. अपघातानंतर लगेचच समोर आलेल्या विमानाच्या व्हिडिओमध्ये विमानाचे मोठे नुकसान झाले आणि त्याचे अनेक तुकडे झाले हे स्पष्टपणे दिसून येते. या घटनेमुळे परिसरात घबराट पसरली आहे आणि अपघातामुळे सर्वांना धक्का बसला आहे. या संदर्भात, अजित पवारांचे विमान कोणत्या कंपनीचे होते आणि त्याची किंमत किती होती हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
Ajit Pawar Passes: महाराष्ट्राचे लाडके ‘दादा’, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामतीत विमान अपघातात निधन, PTI ची माहिती
अजित पवार यांच्या विमानाचे नाव लिअरजेट-४५ आहे. बॉम्बार्डियरने बनवलेले लिअरजेट-४५ हे एक प्रसिद्ध व्यावसायिक जेट आहे. ते सामान्यतः व्हीआयपी प्रवास, कॉर्पोरेट हालचाली आणि चार्टर फ्लाइटसाठी वापरले जाते. हे विमान त्याच्या आराम आणि वेगासाठी ओळखले जाते. त्याच्या केबिनमध्ये आठ प्रवाशांना आरामात सामावून घेता येते, ज्यामुळे ते खाजगी फ्लाइटसाठी लोकप्रिय पर्याय बनते.
लिअरजेट-४५ मध्ये दोन शक्तिशाली इंजिन आहेत, ज्यामुळे ते उच्च वेगाने आणि लांब अंतरावर उड्डाण करू शकते. ते न थांबता लांब अंतर कापू शकते, त्यामुळे वेळेची बचत हा एक मोठा फायदा आहे. त्याचे आधुनिक एव्हिओनिक्स आणि संतुलित डिझाइन स्थिर उड्डाण सुनिश्चित करते.
Breaking: बारामतीत अजित पवारांच्या विमानाला मोठा अपघात, लँडिंगदरम्यान जमिनीवर कोसळले विमान
जेव्हा हे विमान उत्पादनात होते, तेव्हा त्याची नवीन किंमत सुमारे १० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स किंवा ₹८० कोटींपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज होता. सध्या, वापरलेल्या मॉडेल्सची किंमत साधारणपणे $२.५ ते $४.५ दशलक्ष दरम्यान असते. २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या जुन्या मॉडेल्सची किंमत सुमारे $९००,००० असू शकते आणि ती $१.५ ते $३ दशलक्ष पर्यंत जाऊ शकते. अपग्रेड केलेल्या ४५XR आवृत्तीची किंमत आणखी जास्त असू शकते.
Learjet-४५ चा वार्षिक ऑपरेटिंग खर्च $६००,००० ते $८००,००० पर्यंत असू शकतो, जो उड्डाण तासांच्या संख्येनुसार असतो. चार्टिंग खर्च प्रति तास सुमारे $३,००० ते $४,५०० असण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे हे विमान प्रीमियम चार्टर सेगमेंट बनते.