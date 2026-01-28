Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ajit Pawar Net Worth: शेतीपासून सत्तेपर्यंत; महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संपत्तीची कहाणी

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एक प्रमुख नेते अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले. ही दुःखद घटना बारामती येथे घडली. त्यांच्या पश्चात एकूण किती संपत्ती आहे. याबद्दल आढावा घेऊया या बातमीत..

Updated On: Jan 28, 2026 | 10:37 AM
  • उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे विमान अपघातात निधन
  • देशभरात राजकीय वर्तुळात शोककळा
  • एकूण ४५.३७ कोटींची मालमत्ता केली जाहीर

Ajit Pawar Net Worth: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एक प्रमुख नेते अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले. ही दुःखद घटना बारामती येथे घडली. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, बारामती येथे विमान अपघात लँडिंग दरम्यान झाला. अजित पवार नेहमीच त्यांच्या संपत्तीमुळे चर्चेत असतात. त्यांच्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीमुळे आणि बारामती भागातील प्रभावामुळे, त्यांच्या मालमत्तेकडे लोकांचे लक्ष वेधले जाते.

निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या ताज्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, अजित पवार यांनी स्वतःची आणि त्यांच्या कुटुंबाची एकूण मालमत्ता १२४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे घोषित केले आहे. या संपत्तीमध्ये जंगम आणि स्थावर मालमत्ता या दोन्हींचा समावेश आहे. यामध्ये शेतजमीन, निवासी आणि व्यावसायिक इमारती, बँक ठेवी, गुंतवणूक, वाहने आणि इतर आर्थिक मालमत्ता यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा: Ajit Pawar Passes: महाराष्ट्राचे लाडके ‘दादा’, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामतीत विमान अपघातात निधन, PTI ची माहिती

अजित पवार यांच्या स्थावर मालमत्तेमध्ये प्रामुख्याने पुणे जिल्ह्यातील, विशेषतः बारामती भागातील जमीन आणि इमारतींचा समावेश आहे. कृषी आणि स्थावर मालमत्तेतील गुंतवणूक हा त्यांच्या मालमत्तेचा एक महत्त्वाचा भाग मानला जातो. याव्यतिरिक्त, त्यांच्या नावावरील बँक ठेवी, शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि विमा पॉलिसींचा उल्लेखही प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.

त्यांनी काही कर्ज आणि दायित्वे देखील घोषित केली आहेत, जी सुमारे २० कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे, निव्वळ संपत्तीचा विचार केल्यास, ही रक्कम वजा केल्यानंतर त्यांची एकूण आर्थिक स्थिती स्पष्ट होते. त्यांची एकूण ४५.३७ कोटींची मालमत्ता जाहीर केली. यामध्ये ८.२२ कोटींपेक्षा जास्त किमतीची जंगम मालमत्ता आणि ३७.१५ कोटी किमतीची स्थावर मालमत्ता समाविष्ट होती.

हेही वाचा: Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवार यांचा अपघाती दुर्दैवी मृत्यू; दिवसभरात चार सभा होत्या नियोजित

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, अजित पवार यांच्या संपत्तीत झालेली वाढ ही त्यांच्या कुटुंबाचा सहकारी संस्था, कृषी, साखर उद्योग आणि इतर व्यवसायांशी असलेल्या दीर्घकाळच्या संबंधांमुळे आहे. तथापि, त्यांनी सातत्याने असे म्हटले आहे की घोषित केलेली मालमत्ता कायदेशीर आहे आणि ती निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार सादर केली आहे. त्यांच्या जंगम मालमत्तेत दोन कार देखील समाविष्ट आहेत – एक टोयोटा कॅमरी आणि एक होंडा सीआरव्ही. अजित पवार बारामतीमधून अनेक वेळा विजयी झाले आहेत आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांच्या वाढत्या संपत्तीचे श्रेय त्यांच्या राजकीय कारकिर्दी आणि कौटुंबिक व्यवसायाला दिले जाऊ शकते.

एकूणच, महाराष्ट्रातील इतर प्रमुख राजकीय नेत्यांच्या तुलनेत अजित पवार यांची एकूण संपत्ती लक्षणीय मानली जाते. तथापि, त्यांच्या समर्थकांच्या मते, ही संपत्ती त्यांच्या प्रदीर्घ सार्वजनिक जीवनामुळे, कौटुंबिक व्यवसायांमुळे आणि गुंतवणुकीमुळे आहे. राजकीयदृष्ट्या सक्रिय नेत्यांसाठी, पारदर्शकतेसाठी अशा मालमत्तेची घोषणा करणे महत्त्वाचे मानले जाते आणि अजित पवार यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे दिसते.

Published On: Jan 28, 2026 | 10:37 AM

