बुधवार, 1 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Sanjay Raut News: ‘जे शरद पवारांचे झाले नाहीत, ते आमचे काय होणार?’ सचिन अहिर यांच्या पक्षबदलावर संजय राऊतांची जहरी टीका

Updated On: Jul 01, 2026 | 01:40 PM IST
जाहिरात
सारांश

शिंदे गटात गेल्यानंतर त्यांना भविष्यात काही पदे किंवा उमेदवारी मिळू शकते. तो त्यांचा राजकीय प्रवास असला तरी त्या प्रवासातील अनेक टप्पे इतिहासात त्यांच्या नावावर कलंक म्हणून नोंदवले जातील, अशी टीकाही राऊत यांनी केली.

Sanjay Raut News, Sachin Ahir Defection, Shiv Sena UBT, Sharad Pawar Sachin Ahir,

Sanjay Raut News: 'जे शरद पवारांचे झाले नाहीत, ते आमचे काय होणार?' सचिन अहिर यांच्या पक्षबदलावर संजय राऊतांची जहरी टीका

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Sanjay Raut News: “सचिन अहिर यांनी यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडून शिवसेनेत प्रवेश केला होता. शरद पवार यांनी त्यांना मंत्रीपद, म्हाडाचे अध्यक्षपद, मुंबई अध्यक्षपद अशा अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या होत्या. त्यांनंतरही ते शरद पवार यांना सोडून शिवसेनेत आले, त्यामुळे “जे शरद पवार यांचे झाले नाहीत, ते आमचे कसे होतील,” अशा शब्दांत ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी सचिन अहिर यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

सचिन अहिर यांनी शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला रामराम ठोकत शिवसेनेच्या शिंदे गटात प्रवेश केल्यानंतर संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत सचिन अहिर यांच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली. “सचिन अहिर यांनी हा निर्णय राजकीय भविष्यासाठी घेतल्याचे म्हटले, तर शिवसेना आता अशा धक्क्यांमुळे खचणारी राहिलेली नाही. शिवसेना ही कार्यकर्त्यांच्या बळावर उभी असलेली संघटना असून गेल्या काही वर्षांत पक्ष ‘धक्का-प्रूफ’ झाला आहे. त्यामुळे एखादा नेता पक्ष सोडून गेला म्हणून पक्षाला धक्का बसत नाही.”

Sachin Ahir : ठाकरे गटातून शिंदे सेनेत, आता उपसभापतीपदाचीही लॉटरी; सचिन अहिर बिनविरोध विजयी

सचिन अहिर हे आदित्य ठाकरे यांचे निकटवर्तीय सहकारी होते. त्यांना पक्षात कोणी भेटत नव्हते किंवा त्यांचे कोणी ऐकत नव्हते, असा दावा ते करू शकत नाहीत. ते नियमितपणे उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांची भेट घेत होते. पक्ष सोडण्यापूर्वी त्यांनी काही सहकाऱ्यांना संदेश पाठवून “पक्ष सोडणे ही माझी अपरिहार्यता असून माझ्या पुढील राजकीय वाटचालीसाठी हा निर्णय घेत आहे,” असे सांगितल्याचेही राऊत यांनी नमूद केले.

“सचिन अहिर हे मूळचे शिवसैनिक नव्हते. त्यामुळे अशा घटनांनंतर पक्षाने आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. पक्षाची खरी ताकद ही निष्ठावंत आणि मूळ शिवसैनिकांमध्येच असते. इतर अनेक जण परिस्थितीनुसार येतात आणि जातात,” अशी टिप्पणीही त्यांनी यावेळी केली.

राजकीय भविष्यासाठी आपण शिंदे गटात गेल्याचे सचिन अहिर सांगत असले तरी त्यांचा राजकीय पराभव यापूर्वीच झाला होता. आदित्य ठाकरे यांनी त्यांना पुन्हा राजकीय संधी दिली. त्यांना विधान परिषदेवर आमदार केले, उपनेतेपद दिले, भारतीय कामगार सेनेचे कार्याध्यक्षपद दिले, पुणे जिल्ह्याची जबाबदारीही सोपवली. एवढे सर्व मिळाल्यानंतरही त्यांनी ठाकरे कुटुंब आणि शिवसैनिकांना अंधारात ठेवून पक्ष सोडणे योग्य नाही,”अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

शिंदे गटात गेल्यानंतर त्यांना भविष्यात काही पदे किंवा उमेदवारी मिळू शकते. तो त्यांचा राजकीय प्रवास असला तरी त्या प्रवासातील अनेक टप्पे इतिहासात त्यांच्या नावावर कलंक म्हणून नोंदवले जातील, अशी टीकाही राऊत यांनी केली.

Farmer Loan Waiver: कर्जमाफीसाठी तुम्ही पात्र आहात? नेमकी कशी होणार प्रक्रिया? कोणते निकष बदलला

“पदाशिवाय राहता येत नसेल, तर ती लालसा शेवटी राजकीय कारकिर्दीचा अंत करू शकते,” असा इशाराही त्यांनी दिला. सचिन अहिर गेल्याचे वाईट वाटते, कारण ते सहकारी होते. मात्र त्यांना पक्षात मान, सन्मान, प्रतिष्ठा आणि पद सर्व काही मिळाले होते. तरीही त्यांनी पक्ष सोडला, ही खेदाची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एकनाथ शिंदे यांच्यावरही निशाणा साधताना राऊत म्हणाले की, आज त्यांच्या हातात सत्ता, पैसा आणि दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांचा पाठिंबा असल्यामुळे ते नेत्यांना पक्षात आणू शकतात. मात्र कोणत्याही पदाचा किंवा पैशाचा मोह नसलेल्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना फोडून दाखवा, मग त्याचा आनंद साजरा करा, असे आव्हान त्यांनी दिले.

 

Web Title: Maharashtra politics sanjay raut slams sachin ahir joining eknath shinde camp

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 01, 2026 | 01:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sachin Ahir : ठाकरे गटातून शिंदे सेनेत, आता उपसभापतीपदाचीही लॉटरी; सचिन अहिर बिनविरोध विजयी
1

Sachin Ahir : ठाकरे गटातून शिंदे सेनेत, आता उपसभापतीपदाचीही लॉटरी; सचिन अहिर बिनविरोध विजयी

Sachin Ahir News: ‘मी पक्ष सोडलेला नाही…’ सचिन अहिरांच्या विधानाने राजकीय पेच वाढला; आमदारकी राहणार की जाणार?
2

Sachin Ahir News: ‘मी पक्ष सोडलेला नाही…’ सचिन अहिरांच्या विधानाने राजकीय पेच वाढला; आमदारकी राहणार की जाणार?

‘सचिन अहिर गेल्याने कसला धक्का?’; ठाकरेंचे नेते सुनील प्रभुंचा सवाल, सुनील शिंदेंचाही घणाघात
3

‘सचिन अहिर गेल्याने कसला धक्का?’; ठाकरेंचे नेते सुनील प्रभुंचा सवाल, सुनील शिंदेंचाही घणाघात

सचिन अहिर यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होणार? ॲड. असीम सरोदे यांनी स्पष्ट केली कायदेशीर बाजू
4

सचिन अहिर यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होणार? ॲड. असीम सरोदे यांनी स्पष्ट केली कायदेशीर बाजू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
General Dheeraj Seth: पदभार स्वीकारताच लष्करप्रमुख जनरल धीरज सेठ यांच्या ‘या’ कृतीने का जिंकली सर्वांची मने?

General Dheeraj Seth: पदभार स्वीकारताच लष्करप्रमुख जनरल धीरज सेठ यांच्या ‘या’ कृतीने का जिंकली सर्वांची मने?

Jul 01, 2026 | 02:19 PM
Explainer: मनरेगा योजना रद्द, केंद्राचा मोठा निर्णय; देशात आजपासून नवी ‘VB-G RAM JI’ रोजगार योजना लागू

Explainer: मनरेगा योजना रद्द, केंद्राचा मोठा निर्णय; देशात आजपासून नवी ‘VB-G RAM JI’ रोजगार योजना लागू

Jul 01, 2026 | 02:17 PM
इज्जतीचा भाजीपाला! धावत्या गाडीतून नारळ चोरी करायला गेला अन् फजिती करुन बसला; पहा काय घडलं? Video Viral

इज्जतीचा भाजीपाला! धावत्या गाडीतून नारळ चोरी करायला गेला अन् फजिती करुन बसला; पहा काय घडलं? Video Viral

Jul 01, 2026 | 02:11 PM
UFO Investigation : पृथ्वीबाहेरील जीवांचा शोध निर्णायक टप्प्यात; व्हाईट हाऊसची विशेष टीम मैदानात; हार्वर्डचे वैज्ञानिकही सामील

UFO Investigation : पृथ्वीबाहेरील जीवांचा शोध निर्णायक टप्प्यात; व्हाईट हाऊसची विशेष टीम मैदानात; हार्वर्डचे वैज्ञानिकही सामील

Jul 01, 2026 | 02:11 PM
पंढरपूरच्या विकास आराखड्याला वेग! निविदा प्रक्रिया राबवा; श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसरासाठी वास्तुविशारद नेमा

पंढरपूरच्या विकास आराखड्याला वेग! निविदा प्रक्रिया राबवा; श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसरासाठी वास्तुविशारद नेमा

Jul 01, 2026 | 02:07 PM
स्वदेस फाउंडेशन आणि महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यांच्यात महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार; ग्रामीण आरोग्याला मिळणार बळ

स्वदेस फाउंडेशन आणि महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यांच्यात महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार; ग्रामीण आरोग्याला मिळणार बळ

Jul 01, 2026 | 02:02 PM
Ketan Agarwal Muder Case: केतन-सियाच्या कुटुंबाचा आनंदी डान्स व्हिडिओ व्हायरल; हत्याकांडानंतर जुन्या आठवणींनी डोळे पाणावले

Ketan Agarwal Muder Case: केतन-सियाच्या कुटुंबाचा आनंदी डान्स व्हिडिओ व्हायरल; हत्याकांडानंतर जुन्या आठवणींनी डोळे पाणावले

Jul 01, 2026 | 02:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा