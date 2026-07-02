गुरुवार, 2 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

MSEDCL : १२ लाख खर्च करून उभारलेल्या सोलर प्रकल्पावर ग्रीड सपोर्ट चार्जेस; वडगाव मावळ शेतकऱ्याची न्यायासाठी धाव

Updated On: Jul 02, 2026 | 05:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

Vadgaon Mawal Solar: याबाबत बाफना यांनी २२ जून २०२६ रोजी महावितरणच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केली. तसेच महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, ग्राहक तक्रार निवारण मंच, विद्युत लोकपाल आणि ऊर्जा विभागाकडेही निवेदने सादर केली.

Vadgaon Mawal Solar, MSEDCL Grid Support Charges, Sandeep Bafna Maval

१२ लाख खर्च करून उभारलेल्या सोलर प्रकल्पावर ग्रीड सपोर्ट चार्जेस; वडगाव मावळ शेतकऱ्याची न्यायासाठी धाव

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

MSEDCL Grid Support : केंद्र व राज्य सरकारकडून सौर ऊर्जा वापराला प्रोत्साहन दिले जात असताना वडगाव मावळ येथील एका शेतकऱ्याला सोलर प्रकल्पावर ग्रीड सपोर्ट चार्जेस आकारण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही पुढील वीजबिलात पुन्हा ग्रीड सपोर्ट चार्जेस आकारण्यात आल्याने शासनाच्या हरित ऊर्जा धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

वडगाव मावळ येथील संदीप गौतमचंद बाफना यांनी कोणतीही शासकीय अनुदान योजना न स्वीकारता एप्रिल २०२२ मध्ये स्वतःच्या खर्चातून १२ लाख रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करून १० किलोवॅट क्षमतेची रूफटॉप सोलर प्रणाली उभारली. त्यांचा मंजूर विद्युत भार १०.७ किलोवॅट असून सोलर प्रकल्पाची क्षमता १० किलोवॅट आहे.

Mumbai-Pune Highway: जुना मुंबई-पुणे महामार्ग अंधारात! देहूरोड ते वडगाव फाट्यावरील बंद पथदिव्यांमुळे अपघाताचा धोका 

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या २५ मार्च २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार १० किलोवॅटपर्यंतच्या सौर प्रकल्पांवर ग्रीड सपोर्ट चार्जेस लागू होत नसल्याचा त्यांचा दावा आहे. मात्र, मे व जून २०२६ च्या वीजबिलामध्ये सुमारे १,९०० ते २,००० रुपयांचे ग्रीड सपोर्ट चार्जेस आकारण्यात आल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले आहे.

तक्रारीनंतरही अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष

याबाबत बाफना यांनी २२ जून २०२६ रोजी महावितरणच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केली. तसेच महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, ग्राहक तक्रार निवारण मंच, विद्युत लोकपाल आणि ऊर्जा विभागाकडेही निवेदने सादर केली. मात्र, त्यानंतरही जून २०२६ च्या वीजबिलात पुन्हा ग्रीड सपोर्ट चार्जेस आकारण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

संदीप बाफना म्हणाले, “देशाच्या हरित ऊर्जा धोरणाला हातभार लावण्यासाठी मी स्वतःच्या खर्चातून १२ लाख रुपयांची गुंतवणूक करून सोलर प्रकल्प उभारला. आयोगाच्या आदेशानुसार ग्रीड सपोर्ट चार्जेस लागू होत नसतानाही ही आकारणी करण्यात येत आहे. अनेक स्तरांवर पाठपुरावा करूनही समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही. त्यामुळे न्याय मिळवण्यासाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याची वेळ आली आहे.”

Ashadhi Wari Sohla 2026: पिंपरी-चिंचवड आयुक्तांकडून पालखी मार्गाची पाहणी; मेट्रोचे अडथळे दूर करण्याचे निर्देश

झिरो एक्स्पोर्टचा इशारा

या प्रकरणात योग्य तो निर्णय न झाल्यास सौर प्रकल्पातून निर्माण होणारी अतिरिक्त वीज महावितरणला न देता प्रकल्प ‘झिरो एक्स्पोर्ट’ पद्धतीने चालविण्याचा विचार असल्याचे बाफना यांनी सांगितले. यामुळे महावितरणला मिळणाऱ्या हरित ऊर्जेच्या पुरवठ्यावरही परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.

मे व जून २०२६ मध्ये आकारण्यात आलेल्या ग्रीड सपोर्ट चार्जेसची फेरतपासणी करून ती रक्कम रद्द करावी, भविष्यातील वीजबिलांमध्ये नियमानुसार दुरुस्ती करावी आणि राज्यातील १० किलोवॅटपर्यंतच्या सोलर ग्राहकांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, अशी मागणीही बाफना यांनी केली आहे.

 

Web Title: Maharashtra rooftop solar policy merc rules msedcl wrong electricity bill

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 02, 2026 | 05:45 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
खुटबाव येथील दुहेरी हत्याकांडप्रकरणी मोठी अपडेट; आरोपीला सुनावली जन्मठेपेची शिक्षा

खुटबाव येथील दुहेरी हत्याकांडप्रकरणी मोठी अपडेट; आरोपीला सुनावली जन्मठेपेची शिक्षा

Jul 02, 2026 | 06:44 PM
Aqua Line Mumbai Metro : सार्वजनिक वाहतूक दिनानिमित्त अॅक्वा लाईन प्रवाशांना भेट; बीकेसीत Cityflo ची मोफत फीडर बस सेवा

Aqua Line Mumbai Metro : सार्वजनिक वाहतूक दिनानिमित्त अॅक्वा लाईन प्रवाशांना भेट; बीकेसीत Cityflo ची मोफत फीडर बस सेवा

Jul 02, 2026 | 06:35 PM
RTI नियमांवरील वादानंतर सरकारचा यू-टर्न; अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला मोठे यश, बदलांना स्थगिती

RTI नियमांवरील वादानंतर सरकारचा यू-टर्न; अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला मोठे यश, बदलांना स्थगिती

Jul 02, 2026 | 06:28 PM
Parenting Tips: तुमच्या मुलांचा Confidence वाढवायचा आहे का? सोप्या टिप्स

Parenting Tips: तुमच्या मुलांचा Confidence वाढवायचा आहे का? सोप्या टिप्स

Jul 02, 2026 | 06:25 PM
भारताचे लायसन्स घेऊन तुम्ही कोणत्या देशांमध्ये गाडी चालवू शकता? इंटरनॅशनल लायसन्स काढण्याची सोपी ऑनलाईन पद्धत काय आहे?

भारताचे लायसन्स घेऊन तुम्ही कोणत्या देशांमध्ये गाडी चालवू शकता? इंटरनॅशनल लायसन्स काढण्याची सोपी ऑनलाईन पद्धत काय आहे?

Jul 02, 2026 | 06:23 PM
Anil Sharma : ग्लॅमरच्या पलीकडे जाऊन विचार करणारा अनोखा दिग्दर्शक! सिद्ध करून दाखवले अनेक महत्वाचे पैलू

Anil Sharma : ग्लॅमरच्या पलीकडे जाऊन विचार करणारा अनोखा दिग्दर्शक! सिद्ध करून दाखवले अनेक महत्वाचे पैलू

Jul 02, 2026 | 06:22 PM
Air India Express: पश्चिम आशियात एअर इंडिया एक्सप्रेसची जोरदार एन्ट्री! US-Iran तणावानंतर ओमान, कुवेतसाठी विमानसेवा पुन्हा सुरू

Air India Express: पश्चिम आशियात एअर इंडिया एक्सप्रेसची जोरदार एन्ट्री! US-Iran तणावानंतर ओमान, कुवेतसाठी विमानसेवा पुन्हा सुरू

Jul 02, 2026 | 06:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा