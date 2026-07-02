Air India Express: पश्चिम आशियात एअर इंडिया एक्सप्रेसची जोरदार एन्ट्री! US-Iran तणावानंतर ओमान, कुवेतसाठी विमानसेवा पुन्हा सुरू

Air India Express West Asia flights resumed 2026 : पश्चिम आशियात (Middle East) गेल्या काही काळापासून सुरू असलेला अमेरिका आणि इराणमधील भीषण लष्करी तणाव अखेर कमी झाला आहे. हा तणाव कमी होताच विमान वाहतूक क्षेत्रातून एक अत्यंत मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. प्रसिद्ध विमान कंपनी ‘एअर इंडिया एक्सप्रेस’ने (Air India Express) पश्चिम आशियाई देशांसाठीची आपली विस्कळीत झालेली विमानसेवा २ जुलै २०२६ पासून पुन्हा एकदा पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आखाती देशांमध्ये कामानिमित्त राहणाऱ्या हजारो भारतीय प्रवाशांना, विशेषतः नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काही महिन्यांपूर्वी अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू झालेल्या युद्धामुळे संपूर्ण मध्य-पूर्व भागात प्रचंड भीतीचे आणि अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले होते. दोन्ही देशांकडून एकमेकांवर क्षेपणास्त्रे (Missiles) आणि प्राणघातक ड्रोन हल्ले (Drone Attacks) केले जात होते. हवेतील या युद्धाच्या धोक्यामुळे आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक सुरक्षेला मोठा तडा गेला होता. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून एअर इंडिया एक्सप्रेससह जगातील अनेक बड्या विमान कंपन्यांनी या मार्गावरील आपली उड्डाणे तातडीने स्थगित केली होती किंवा विमानांचे मार्ग बदलले होते. मात्र, आता दोन्ही देशांमधील राजनैतिक चर्चांनंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली आहे.
परिस्थिती सामान्य होताच एअर इंडिया एक्सप्रेसने आपल्या उड्डाणांचे नवीन वेळापत्रक जाहीर केले आहे. एअरलाइनने दिलेल्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकानुसार, केरळमधील कोझिकोड ते ओमानमधील सलालाह (Salalah) दरम्यानची थेट विमानसेवा यशस्वीरित्या सुरू करण्यात आली आहे. यानंतर, कोझिकोड आणि कुवेत दरम्यानची बहुप्रतिक्षित विमानसेवा सुरू होत आहे.
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कर्नाटकातील प्रवाशांसाठी देखील कंपनीने विशेष सोय केली असून, आयटी हब असलेल्या बंगळुरूहून कुवेतसाठी विशेष उड्डाणे सुरू केली जात आहेत. याशिवाय, एअर इंडिया एक्सप्रेस ओमानची राजधानी मस्कत आणि कर्नाटकचे प्रमुख शहर मंगळुरू दरम्यान थेट उड्डाणे सुरू करत आहे. एअरलाइन सध्या मस्कतवरून भारताच्या वेगवेगळ्या ७ राज्यांसाठी साप्ताहिक स्वरूपात तब्बल ४० पेक्षा जास्त उड्डाणांचे संचालन करत आहे. येत्या काही दिवसांत प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन या विमानांच्या फेऱ्यांमध्ये आणखी वाढ केली जाईल, असेही कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
अमेरिका आणि इराणमधील युद्धामुळे केवळ विमानांचे मार्गच बंद झाले नव्हते, तर त्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि विशेषतः विमान इंधनावर (Aviation Turbine Fuel) प्रचंड वाईट परिणाम झाला होता. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाचे भाव कडाडले होते आणि विमान इंधन कमालीचे महाग झाले होते. सुरक्षेचा उपाय म्हणून अनेक देशांनी आपली हवाई हद्द (Airspace) सुरक्षिततेसाठी पूर्णपणे बंद केली होती, ज्यामुळे विमानांना वळसा घालून जावे लागत होते आणि इंधनाचा वापर वाढल्याने विमानाची तिकिटे प्रचंड महागली होती.
परंतु आता पश्चिम आशियातील तणाव कमी झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या आणि इंधनाच्या किमती लक्षणीयरीत्या खाली आल्या आहेत. देशांनी आपली हवाई हद्द पुन्हा खुली केल्यामुळे विमानांचा प्रवासाचा वेळ आणि अंतर दोन्ही कमी झाले आहे. याचा थेट फायदा विमान कंपन्यांना होत असून, येत्या काळात ओमान, कुवेत आणि सौदी अरेबिया जाणाऱ्या भारतीय प्रवाशांना विमानाचे तिकीट स्वस्त मिळण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
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युद्ध सुरू झाल्यानंतर एअर इंडिया एक्सप्रेसने अत्यंत जबाबदारीने काम करत आपल्या उड्डाणांचे मार्ग बदलले होते (Rerouting). यामुळे विमानांना जास्त अंतर कापून जावे लागत होते. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. जगभरातील इतर आंतरराष्ट्रीय एअरलाईन्स देखील पश्चिम आशियासाठीची आपली विस्कळीत झालेली उड्डाणे पुन्हा सामान्य करत आहेत. आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांसाठी ही बातमी अत्यंत आनंदाची आहे, कारण यामुळे आता त्यांना आपल्या मायदेशी, भारतात ये-जा करणे पुन्हा एकदा सुलभ आणि सुरक्षित झाले आहे.