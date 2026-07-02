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Parenting Tips: तुमच्या मुलांचा Confidence वाढवायचा आहे का? सोप्या टिप्स

Updated On: Jul 02, 2026 | 06:25 PM IST
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सारांश

आपल्या मुलांचा आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी पालकांनी सतर्क राहणे खूपच गरजेचे आहे. हा आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी पालकांनी नक्की काय करायला हवे आणि कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवायला पाहिजे समजून घ्या

मुलांचा आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी काय करावे (फोटो सौजन्य - iStock)

मुलांचा आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी काय करावे (फोटो सौजन्य - iStock)

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विस्तार
  • मुलांचा आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी पालकांनी काय करावे 
  • पालकांसाठी काही सोप्या टिप्स 
  • मुलांना कोणत्या गोष्टी शिकवल्या तर आत्मविश्वास वाढू शकतो 
Confidence हा काही कोणाला जन्मतः येत नाही, तो रोजच्या छोट्या सवयींमधून तयार होतो. विशेषतः याची सुरूवात ही अगदी आपलं मूल लहान असते तेव्हाच पालकांनी करून द्यायची असते. आता म्हणजे नक्की काय? पालक म्हणून आपण मुलांचा आत्मविश्वास नक्की कसा वाढवायचा आणि त्यासाठी काय सोप्या ५ गोष्टी करता येतील हेच आज आपण या लेखातून जाणून घेऊया. यासाठी तुम्ही आमच्या नवराष्ट्र लाइफस्टाइल पेजवरील व्हिडिओदेखील पाहू शकता आणि फॉलो करू शकता.  

मुलांना काय शिकवावे 

जेव्हा आपण मुलांना छोटे निर्णय घेऊ देतो, त्यांच्या Effort चे कौतुक करतो, त्यांच्यावर विश्वास ठेवतो आणि त्यांच्यासोबत Quality Time घालवतो, तेव्हा त्यांचा आत्मविश्वास नैसर्गिकरित्या वाढतो. लक्षात ठेवा, आज तुम्ही वापरलेले शब्द आणि दिलेले प्रोत्साहन उद्या तुमच्या मुलाचा Inner Voice बनू शकतात. 

सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे मुलांना स्वतःचे निर्णय स्वतःच घेऊ द्या. अगदी लहानपणापासून तुम्ही ही त्यांना सवय लावा. उदाहरणच द्यायचे झाले तर कोणते कपडे निवडायचे इथपासून ते कोणते पुस्तक वाचायचे असे साधे साधे निर्णय निवड त्यांना करू द्या. यामुळे त्यांचे स्वावलंबन वाढते आणि स्वतःच्या निर्णयावरचा विश्वास वाढून जबाबदारीही कळते 

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प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे 

मुलांच्या प्रयत्नांचे कौतुक करायला विसरू नका. त्यांना डोक्यावर बसवू नका पण तू खूप हुशार आहेस असं सांगण्यापेक्षा तू जे काही केलंस त्यासाठी चांगले प्रयत्न केलेस, मेहनतीतून यश मिळते हे त्यांना कळू द्या आणि परिणामाचा विचार करण्यापेक्षा प्रयत्न महत्त्वाचे हे शिकवा 

स्वतःच्या समस्या सोडविण्याची संधी 

तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुलांना स्वतःच्या समस्या आधी स्वतःच सोडविण्याची संधी द्या. त्यांना एखादी समस्या असेल तर त्वरीत उपाय देऊ नका तर त्यांना विचारा की, तुला काय वाटतं यावर आपल्याला काय करता येईल? तू ही परिस्थिती कशी हाताळशील? यातून आपण कसा मार्ग काढू शकतो? याची उत्तरं पालकांना माहीत असतात पण मुलांना तुम्ही हे प्रश्न विचारल्याने त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि मुलं स्वतः उपाय शोधायलाही शिकतात 

जबाबदारी नक्की द्या 

मुलांचा आत्मविश्वास वाढवायचा असेल तर त्याला स्वतःहून जबाबदारी द्या. तुला हे कळणार नाही, तुला हे येणार नाही असं न सांगता स्वतःची खेळणी जागेवर ठेव, झाडांना पाणी घाल, शाळेची बॅग भर, जेवणाचं ताट उचल हे साधंसोपं करायला सांगा. यामुळे आपण हे सर्व करू शकतो हा आत्मविश्वासाचा पाय त्यांना मिळतो

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मुलांशी संवाद साधा 

सर्वात शेवटचं म्हणजे त्यांच्या आत्मविश्वासासाठी त्यांना पालक म्हणून दिवसातून किमान १० मिनिट्स वेळ द्या. त्यांच्याशी संवाद साधा. मोबाईल बाजूला ठेऊन गप्पा मारा. त्यांच्या प्रोजेक्टमध्ये सहभागी व्हा. त्यांच्याकडे पूर्ण लक्ष द्या. यामुळे तुमचे त्यांच्यावर प्रेम आहे, काळजी आहे हे त्यांना जाणवते आणि ते अधिक आत्मविश्वासू होतात हे लक्षात घ्या

मुलांचा आत्मविश्वास वाढला तर त्यांचे भविष्यही उज्ज्वल होते त्यामुळे पालक म्हणून हे नक्की लक्षात ठेवा. तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला नक्की कळवा आणि नवराष्ट्रला लाईक आणि फॉलो करायला विसरू नका 

Web Title: How to boost your child confidence parenting tips

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Published On: Jul 02, 2026 | 06:25 PM

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