Parenting Tips: तुमच्या मुलांचा Confidence वाढवायचा आहे का? सोप्या टिप्स

मुलांना काय शिकवावे
जेव्हा आपण मुलांना छोटे निर्णय घेऊ देतो, त्यांच्या Effort चे कौतुक करतो, त्यांच्यावर विश्वास ठेवतो आणि त्यांच्यासोबत Quality Time घालवतो, तेव्हा त्यांचा आत्मविश्वास नैसर्गिकरित्या वाढतो. लक्षात ठेवा, आज तुम्ही वापरलेले शब्द आणि दिलेले प्रोत्साहन उद्या तुमच्या मुलाचा Inner Voice बनू शकतात.
सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे मुलांना स्वतःचे निर्णय स्वतःच घेऊ द्या. अगदी लहानपणापासून तुम्ही ही त्यांना सवय लावा. उदाहरणच द्यायचे झाले तर कोणते कपडे निवडायचे इथपासून ते कोणते पुस्तक वाचायचे असे साधे साधे निर्णय निवड त्यांना करू द्या. यामुळे त्यांचे स्वावलंबन वाढते आणि स्वतःच्या निर्णयावरचा विश्वास वाढून जबाबदारीही कळते
Parenting Tips: गर्दीत मूल हरवल्यास त्याला तुम्ही काय शिकवून ठेवायला हवं, कसे ठेवाल मुलांना सुरक्षित
प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे
मुलांच्या प्रयत्नांचे कौतुक करायला विसरू नका. त्यांना डोक्यावर बसवू नका पण तू खूप हुशार आहेस असं सांगण्यापेक्षा तू जे काही केलंस त्यासाठी चांगले प्रयत्न केलेस, मेहनतीतून यश मिळते हे त्यांना कळू द्या आणि परिणामाचा विचार करण्यापेक्षा प्रयत्न महत्त्वाचे हे शिकवा
स्वतःच्या समस्या सोडविण्याची संधी
तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुलांना स्वतःच्या समस्या आधी स्वतःच सोडविण्याची संधी द्या. त्यांना एखादी समस्या असेल तर त्वरीत उपाय देऊ नका तर त्यांना विचारा की, तुला काय वाटतं यावर आपल्याला काय करता येईल? तू ही परिस्थिती कशी हाताळशील? यातून आपण कसा मार्ग काढू शकतो? याची उत्तरं पालकांना माहीत असतात पण मुलांना तुम्ही हे प्रश्न विचारल्याने त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि मुलं स्वतः उपाय शोधायलाही शिकतात
जबाबदारी नक्की द्या
मुलांचा आत्मविश्वास वाढवायचा असेल तर त्याला स्वतःहून जबाबदारी द्या. तुला हे कळणार नाही, तुला हे येणार नाही असं न सांगता स्वतःची खेळणी जागेवर ठेव, झाडांना पाणी घाल, शाळेची बॅग भर, जेवणाचं ताट उचल हे साधंसोपं करायला सांगा. यामुळे आपण हे सर्व करू शकतो हा आत्मविश्वासाचा पाय त्यांना मिळतो
मुलांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी 7 गोष्टी करा रूटीनमध्ये समाविष्ट, ऑलराऊंडर होईल
मुलांशी संवाद साधा
सर्वात शेवटचं म्हणजे त्यांच्या आत्मविश्वासासाठी त्यांना पालक म्हणून दिवसातून किमान १० मिनिट्स वेळ द्या. त्यांच्याशी संवाद साधा. मोबाईल बाजूला ठेऊन गप्पा मारा. त्यांच्या प्रोजेक्टमध्ये सहभागी व्हा. त्यांच्याकडे पूर्ण लक्ष द्या. यामुळे तुमचे त्यांच्यावर प्रेम आहे, काळजी आहे हे त्यांना जाणवते आणि ते अधिक आत्मविश्वासू होतात हे लक्षात घ्या
मुलांचा आत्मविश्वास वाढला तर त्यांचे भविष्यही उज्ज्वल होते त्यामुळे पालक म्हणून हे नक्की लक्षात ठेवा. तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला नक्की कळवा आणि नवराष्ट्रला लाईक आणि फॉलो करायला विसरू नका