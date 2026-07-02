गुरुवार, 2 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

भारताचे लायसन्स घेऊन तुम्ही कोणत्या देशांमध्ये गाडी चालवू शकता? इंटरनॅशनल लायसन्स काढण्याची सोपी ऑनलाईन पद्धत काय आहे?

Updated On: Jul 02, 2026 | 06:23 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय ड्रायव्हिंग लायसन्स काही देशांमध्ये मर्यादित कालावधीसाठी वैध असते, तर अनेक ठिकाणी इंटरनॅशनल ड्रायव्हिंग परमिट आवश्यक असते. Parivahan Sewa पोर्टलद्वारे IDP साठी ऑनलाईन अर्ज करून परदेशात कायदेशीररीत्या वाहन चालवता येते.

भारताचे लायसन्स घेऊन तुम्ही कोणत्या देशांमध्ये गाडी चालवू शकता? इंटरनॅशनल लायसन्स काढण्याची सोपी ऑनलाईन पद्धत काय आहे?
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

परदेशात पर्यटन, शिक्षण, नोकरी किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी जाणाऱ्या अनेक भारतीयांना एक प्रश्न नेहमी पडतो कि भारतातील ड्रायव्हिंग लायसन्स परदेशात चालते का? याचे उत्तर आहे ‘होय’, पण काही अटींसह आहे. काही देश भारतीय ड्रायव्हिंग लायसन्स मर्यादित कालावधीसाठी स्वीकारतात, तर अनेक देशांमध्ये इंटरनॅशनल ड्रायव्हिंग परमिट (IDP) आवश्यक असते. त्यामुळे परदेशात वाहन चालवण्यापूर्वी संबंधित देशाचे नियम जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

भारतीय लायसन्स कोणत्या देशांमध्ये मान्य आहे?

भारतीय ड्रायव्हिंग लायसन्स इंग्रजी भाषेत असल्यास किंवा अधिकृत इंग्रजी अनुवाद उपलब्ध असल्यास काही देशांमध्ये ठरावीक कालावधीसाठी वाहन चालवण्याची परवानगी मिळू शकते. यामध्ये अमेरिका (काही राज्ये), युनायटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, सिंगापूर, जर्मनी, स्वित्झर्लंड, नॉर्वे आणि फ्रान्ससारख्या देशांचा समावेश होतो. मात्र प्रत्येक देशातील नियम, वैधता कालावधी आणि विमा अटी वेगवेगळ्या असतात. त्यामुळे प्रवासापूर्वी त्या देशाच्या वाहतूक प्राधिकरणाची माहिती तपासणे आवश्यक आहे.

गाडीची चावी सारखी हरवतेय? हे आहेत ५ ऑटोमोबाइल टेकनॉलॉजीचे उपाय! आत्ताच जाणून घ्या

इंटरनॅशनल ड्रायव्हिंग परमिट (IDP) म्हणजे काय?

इंटरनॅशनल ड्रायव्हिंग परमिट म्हणजे भारतीय ड्रायव्हिंग लायसन्सचे आंतरराष्ट्रीय स्वरूपातील अधिकृत प्रमाणपत्र होय. हे स्वतंत्र लायसन्स नसून, तुमच्या वैध भारतीय ड्रायव्हिंग लायसन्ससोबत वापरावे लागते. अनेक देशांमध्ये वाहन भाड्याने घेण्यासाठी किंवा कायदेशीररीत्या वाहन चालवण्यासाठी IDP आवश्यक असते.

इंटरनॅशनल लायसन्स काढण्याची ऑनलाईन पद्धत

भारत सरकारच्या Parivahan Sewa पोर्टलद्वारे इंटरनॅशनल ड्रायव्हिंग परमिटसाठी अर्ज करता येतो.

अर्ज करण्यासाठी पुढील प्रक्रिया पूर्ण करा:

  • Parivahan Sewa पोर्टलवर जा.
  • “Driving Licence Related Services” हा पर्याय निवडा.
  • संबंधित राज्य निवडा.
  • “Apply for International Driving Permit” या पर्यायावर क्लिक करा.
  • आवश्यक माहिती भरून अर्ज सादर करा.
  • पासपोर्ट, व्हिसा, विमान तिकीट, भारतीय ड्रायव्हिंग लायसन्स, वैद्यकीय प्रमाणपत्र गरजेनुसार आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
  • निर्धारित शुल्क ऑनलाईन भरा.
  • आवश्यक असल्यास RTO कार्यालयात कागदपत्र पडताळणीसाठी उपस्थित राहा.
  • पडताळणीनंतर इंटरनॅशनल ड्रायव्हिंग परमिट जारी केले जाते.
गिअर असलेल्या आणि गिअर नसलेल्या बाईक लायसेन्स मध्ये काय फरक असतो? कोणत्या लायसेन्स साठी अप्लाय करणे ठरते फायद्याचे?

अर्ज करण्यापूर्वी लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी

इंटरनॅशनल ड्रायव्हिंग परमिटसाठी भारतीय ड्रायव्हिंग लायसन्स वैध असणे आवश्यक आहे. लायसन्स निलंबित किंवा कालबाह्य असल्यास अर्ज स्वीकारला जात नाही. तसेच प्रत्येक देशातील वाहतूक नियम, विमा अटी, वाहन चालवण्याचे वय आणि रस्ते नियम वेगवेगळे असू शकतात. त्यामुळे प्रवासापूर्वी संबंधित देशाची अधिकृत माहिती तपासणे गरजेचे आहे.

परदेशात वाहन चालवण्याचा विचार करत असाल, तर केवळ भारतीय ड्रायव्हिंग लायसन्स पुरेसे आहे का, की इंटरनॅशनल ड्रायव्हिंग परमिट आवश्यक आहे, हे आधीच तपासा. योग्य कागदपत्रे आणि नियोजन असल्यास परदेशातील प्रवास अधिक सुरक्षित, कायदेशीर आणि आनंददायी ठरू शकतो.

Web Title: How to apply for international driving license in india auto news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 02, 2026 | 06:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

गाडीची चावी सारखी हरवतेय? हे आहेत ५ ऑटोमोबाइल टेकनॉलॉजीचे उपाय! आत्ताच जाणून घ्या
1

गाडीची चावी सारखी हरवतेय? हे आहेत ५ ऑटोमोबाइल टेकनॉलॉजीचे उपाय! आत्ताच जाणून घ्या

गिअर असलेल्या आणि गिअर नसलेल्या बाईक लायसेन्स मध्ये काय फरक असतो? कोणत्या लायसेन्स साठी अप्लाय करणे ठरते फायद्याचे?
2

गिअर असलेल्या आणि गिअर नसलेल्या बाईक लायसेन्स मध्ये काय फरक असतो? कोणत्या लायसेन्स साठी अप्लाय करणे ठरते फायद्याचे?

ओला, उबर, झोमॅटो, स्विगीत काम करताना वैयक्तिक लायसन्स चालते का? जाणून घ्या
3

ओला, उबर, झोमॅटो, स्विगीत काम करताना वैयक्तिक लायसन्स चालते का? जाणून घ्या

शेतात राजा, हायवेवर वजीर! ट्रॅक्टर चालवण्यासाठी ‘स्पेशल’ लायसन्स लागतं का? जाणून घ्या कायदेशीर नियम
4

शेतात राजा, हायवेवर वजीर! ट्रॅक्टर चालवण्यासाठी ‘स्पेशल’ लायसन्स लागतं का? जाणून घ्या कायदेशीर नियम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारताचे लायसन्स घेऊन तुम्ही कोणत्या देशांमध्ये गाडी चालवू शकता? इंटरनॅशनल लायसन्स काढण्याची सोपी ऑनलाईन पद्धत काय आहे?

भारताचे लायसन्स घेऊन तुम्ही कोणत्या देशांमध्ये गाडी चालवू शकता? इंटरनॅशनल लायसन्स काढण्याची सोपी ऑनलाईन पद्धत काय आहे?

Jul 02, 2026 | 06:23 PM
Anil Sharma : ग्लॅमरच्या पलीकडे जाऊन विचार करणारा अनोखा दिग्दर्शक! सिद्ध करून दाखवले अनेक महत्वाचे पैलू

Anil Sharma : ग्लॅमरच्या पलीकडे जाऊन विचार करणारा अनोखा दिग्दर्शक! सिद्ध करून दाखवले अनेक महत्वाचे पैलू

Jul 02, 2026 | 06:22 PM
Air India Express: पश्चिम आशियात एअर इंडिया एक्सप्रेसची जोरदार एन्ट्री! US-Iran तणावानंतर ओमान, कुवेतसाठी विमानसेवा पुन्हा सुरू

Air India Express: पश्चिम आशियात एअर इंडिया एक्सप्रेसची जोरदार एन्ट्री! US-Iran तणावानंतर ओमान, कुवेतसाठी विमानसेवा पुन्हा सुरू

Jul 02, 2026 | 06:20 PM
Anxiety Attack: घाबरणे, धडधड अन् श्वास घ्यायला त्रास? मानसिक तणावाकडे दुर्लक्ष करू नका; अशी ओळखा एंग्झायटी अटॅकची लक्षणे

Anxiety Attack: घाबरणे, धडधड अन् श्वास घ्यायला त्रास? मानसिक तणावाकडे दुर्लक्ष करू नका; अशी ओळखा एंग्झायटी अटॅकची लक्षणे

Jul 02, 2026 | 06:19 PM
Konkan Railway News: कोकण रेल्वेचे वेळापत्रक कोलमडले! कोकणकन्या ५ तास ४० मिनिटे, मांडवी ६ तास उशिराने

Konkan Railway News: कोकण रेल्वेचे वेळापत्रक कोलमडले! कोकणकन्या ५ तास ४० मिनिटे, मांडवी ६ तास उशिराने

Jul 02, 2026 | 06:16 PM
Constipation Home Remedies: बद्धकोष्ठता, ब्लोटिंग आणि आतड्यांची सूज कमी करण्यासाठी एक सोपा पदार्थ

Constipation Home Remedies: बद्धकोष्ठता, ब्लोटिंग आणि आतड्यांची सूज कमी करण्यासाठी एक सोपा पदार्थ

Jul 02, 2026 | 06:11 PM
Mumbai Rain: निष्काळजीपणा नडला! उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून ५५ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू; ४ अधिकारी निलंबित, कुटुंबाला १० लाखांची मदत

Mumbai Rain: निष्काळजीपणा नडला! उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून ५५ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू; ४ अधिकारी निलंबित, कुटुंबाला १० लाखांची मदत

Jul 02, 2026 | 06:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा