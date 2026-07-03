सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हा पुरस्कार दरवर्षी ८ सप्टेंबर रोजी म्हणजेच आशा भोसले यांच्या वाढदिवसाच्या सुमारास प्रदान केला जाईल. अनेक दशकांपासून आपल्या प्रतिभेच्या जोरावर गायन आणि संगीत विश्वात अमिट छाप पाडणाऱ्या भारतीय संगीत क्षेत्रातील ज्येष्ठ कलाकारांच्या योगदानाचा गौरव करणे हा या सन्मानाचा उद्देश आहे. हा पुरस्कार नवीन पिढीतील कलाकारांनाही प्रेरणा देईल, असे सरकारला वाटते.
महाराष्ट्र विधानसभा नियम ४७ अन्वये सभागृहात निवेदन सादर केले. पद्मविभूषण स्वरसम्राज्ञी आशा भोसले या भारतीय गायन संगीत क्षेत्रातील एक अजरामर, अलौकिक, असाधारण व्यक्तिमत्त्व असून, त्यांनी ८ दशकांहून अधिक काळ विविध भारतीय भाषांमधून गायन करून संगीत क्षेत्रात अतुलनीय योगदान दिले आहे.… pic.twitter.com/cvM3gpIYa2 — Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) July 2, 2026
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या प्रतिष्ठित पुरस्कारांतर्गत, निवडलेल्या कलाकाराचा १० लाख रुपये रोख रक्कम, शाल आणि श्रीफळ देऊन सन्मान केला जाईल. हा सन्मान केवळ आर्थिक बक्षिसापुरता मर्यादित न राहता, जीवनभरची कामगिरी आणि संगीत क्षेत्राप्रती असलेल्या समर्पणाचे प्रतीक ठरेल, असे सरकारने नमूद केले आहे.
पात्रतेचे निकष ठरवण्यासाठी आणि निवड प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी, सरकार संगीत आणि गायन क्षेत्रातील तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करेल. ही समिती पुरस्कारासाठी पात्र कलाकारांची निवड करेल. पूर्णपणे निष्पक्षपणे आणि गुणवत्तेच्या आधारावर हा सन्मान दिला जावा आणि त्याद्वारे पुरस्काराची प्रतिष्ठा जपली जावी, असे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
मंत्री आशिष शेलार यांनी नमूद केले की, आशा भोसले या भारतीय संगीतातील एक दिग्गज व्यक्तिमत्त्व आहेत; त्यांच्या आवाजाने आणि योगदानाने भारतीय संगीताला केवळ देशातच नव्हे, तर जगभरात नवी ओळख मिळवून दिली आहे. त्यांच्या नावाने सुरू करण्यात आलेला हा जीवनगौरव पुरस्कार संगीत साधकांसाठी सन्मानाचे एक नवीन व्यासपीठ ठरेल. त्यांनी पुढे सांगितले की, महाराष्ट्र सरकार कला, संस्कृती आणि संगीताच्या जतनासाठी व संवर्धनासाठी सतत प्रयत्नशील आहे. लता मंगेशकर यांच्या नावाने पुरस्कार सुरू केल्यानंतर, आता आशा भोसले यांच्या नावाने पुरस्कार सुरू करणे हे राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक कटिबद्धतेचे निदर्शक आहे. हा उपक्रम संगीत क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या ज्येष्ठ कलाकारांचा सन्मान करेल आणि भावी पिढ्यांपर्यंत संगीतातील समर्पण व उत्कृष्टतेचा संदेश पोहोचवेल.
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