शुक्रवार, 10 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Mla Manoj Ghorpade Demands Extension Of Rozgar Hami Yojana To Urban Areas Marathi News

मोठी बातमी! ‘मनरेगा’ योजना आता शहरातही लागू होणार? आमदार मनोज घोरपडे यांच्या मागणीवर मंत्री गोगावले यांचे मोठे संकेत

Updated On: Jul 10, 2026 | 03:15 PM IST
जाहिरात
सारांश

कराड उत्तरचे आमदार मनोज घोरपडे यांनी रोजगार हमी योजना नगरपालिका आणि निमशहरी भागातही राबवण्याची आग्रही मागणी केली आहे. रोहयो मंत्री भरत गोगावले यांनी या प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.

आमदार मनोज घोरपडे यांच्या मागणीवर मंत्री गोगावले यांचे मोठे संकेत

आमदार मनोज घोरपडे यांच्या मागणीवर मंत्री गोगावले यांचे मोठे संकेत

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मोठी बातमी!
  • ‘मनरेगा’ योजना आता शहरातही लागू होणार?
  • आमदार मनोज घोरपडे यांच्या मागणीवर मंत्री गोगावले यांचे मोठे संकेत!
कराड/प्रतिनिधी: ग्रामीण भागापुरती मर्यादित असलेली रोजगार हमी योजना आता नगरपालिका आणि निमशहरी भागातही राबविण्यात यावी, अशी ठोस मागणी कराड उत्तरचे आमदार मनोज घोरपडे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. ‘विकसित भारत २०४७’ या संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शहरी भागातील बेरोजगार आणि स्थलांतरित मजुरांनाही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

विधान भवन येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘रोजगार हमी, विकसित भारत रोजगार व आजीविका मिशन’ या राज्यस्तरीय कार्यशाळेत आमदार घोरपडे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. या कार्यशाळेस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, केंद्रीय ग्रामीण विकास विभागाच्या संयुक्त सचिव रोहिणी भाजीभाकरे, राज्यातील विविध मतदारसंघांचे आमदार, तसेच वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना आमदार घोरपडे म्हणाले, रोजगार हमी योजनेमुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहेत. मात्र, नगरपालिका क्षेत्रातही रस्त्यांची देखभाल, नालेसफाई, वृक्षारोपण, तलावांचे खोलीकरण, सार्वजनिक स्वच्छता आणि पर्यावरण संवर्धनाची अनेक कामे या योजनेतून करता येऊ शकतात. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याबरोबरच शहरांच्या विकासालाही गती मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.

कृष्णा कारखाना निवडणूक; सकाळी आठ वाजल्यापासून मतमोजणीस प्रारंभ; वाढलेल्या टक्केवारीचा कौल कोणाला, उत्सुकता शिगेला

नगरपालिका क्षेत्रात वाढती बेरोजगारी आणि स्थलांतरित मजुरांची समस्या गंभीर बनत असल्याचे सांगत, या घटकांनाही रोजगार हमी योजनेचा लाभ मिळणे ही काळाची गरज असल्याचे घोरपडे यांनी अधोरेखित केले. विकसित भारताचे स्वप्न साकार करायचे असेल, तर ग्रामीण आणि शहरी भागातील विकासातील दरी कमी करण्यासाठी या योजनेची व्याप्ती वाढविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले.

दरम्यान, आमदार घोरपडे यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाची रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले आणि उपस्थित केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक दखल घेतली. नगरपालिका व निमशहरी भागात रोजगार हमी योजना विस्तारण्याबाबत शासनस्तरावर सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.

स्मार्ट मीटरविरोधात कराडात जनआक्रोश मोर्चा, वीज कार्यालयावर धडक

Web Title: Mla manoj ghorpade demands extension of rozgar hami yojana to urban areas marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 10, 2026 | 03:13 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Rajesh Sharma Health Update : किडा नाही तर ‘या’ कारणामुळे अभिनेत्याची खालावली होती तब्येत!

Rajesh Sharma Health Update : किडा नाही तर ‘या’ कारणामुळे अभिनेत्याची खालावली होती तब्येत!

Jul 10, 2026 | 04:02 PM
Supreme Court News: बाल लैंगिक शोषणाची तक्रार दडपणे पडणार महाग! सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

Supreme Court News: बाल लैंगिक शोषणाची तक्रार दडपणे पडणार महाग! सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

Jul 10, 2026 | 04:00 PM
एससी आरक्षण उपवर्गीकरणाविरोधात धाराशिवमध्ये रणशिंग; समन्वय समिती जाहीर, संविधान बचाव मोर्चाच्या तारखेवरून चर्चा

एससी आरक्षण उपवर्गीकरणाविरोधात धाराशिवमध्ये रणशिंग; समन्वय समिती जाहीर, संविधान बचाव मोर्चाच्या तारखेवरून चर्चा

Jul 10, 2026 | 04:00 PM
Maharashtra Farmer Loan Waiver : शेतकऱ्यांच्या पदरी पुन्हा निराशा! कर्जमाफी योजनेला ब्रेक; पुढील आठवड्यात अंमलबजावणीची शक्यता

Maharashtra Farmer Loan Waiver : शेतकऱ्यांच्या पदरी पुन्हा निराशा! कर्जमाफी योजनेला ब्रेक; पुढील आठवड्यात अंमलबजावणीची शक्यता

Jul 10, 2026 | 03:50 PM
धाराशिववर पाणीटंचाईचे संकट! जिल्ह्यातील धरणांमध्ये केवळ 20% पाणीसाठा शिल्लक, प्रशासन सतर्क

धाराशिववर पाणीटंचाईचे संकट! जिल्ह्यातील धरणांमध्ये केवळ 20% पाणीसाठा शिल्लक, प्रशासन सतर्क

Jul 10, 2026 | 03:43 PM
Jyeshtha Amavasya 2026: ज्येष्ठ अमावस्येला ‘या’ राशींच्या लोकांनी राहावे सावध; आर्थिक आणि आरोग्यविषयक आव्हानांची शक्यता

Jyeshtha Amavasya 2026: ज्येष्ठ अमावस्येला ‘या’ राशींच्या लोकांनी राहावे सावध; आर्थिक आणि आरोग्यविषयक आव्हानांची शक्यता

Jul 10, 2026 | 03:40 PM
धाराशिवचा होणार कायापालट! 45.68 कोटींच्या विकास आराखड्याला मंजुरी; चौपदरीकरण, स्मार्ट स्ट्रीटसह विकासकामांना हिरवा कंदील

धाराशिवचा होणार कायापालट! 45.68 कोटींच्या विकास आराखड्याला मंजुरी; चौपदरीकरण, स्मार्ट स्ट्रीटसह विकासकामांना हिरवा कंदील

Jul 10, 2026 | 03:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा