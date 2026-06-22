घाटकोपर दुर्घटनेतून महापालिका काय शिकली? पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर ‘डिजिटल’ होर्डिंगमुळे अपघात घडण्याची चालकांना भीती

घाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटनेत निष्पाप नागरिकांचा बळी गेल्यानंतरही मुंबई महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाला अद्याप जाग आलेली नसल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर खार ते विलेपार्लेदरम्यान मुख्य रस्त्यावर अत्यंत धोकादायक पद्धतीने झुकलेले एक अवाढव्य ‘डिजिटल. एलईडी होर्डिंग’ वाहनचालकांसाठी मृत्यूचा सापळा बनले आहे. हे बेकायदा आणि धोकादायक होर्डिंग तातडीने हटवण्यात यावे, या मागणीसाठी ‘वॉचडॉग फाउंडेशन’ने पालिका आयुक्त आणि वाहतूक पोलिसांना पत्र लिहून इशारा दिला आहे. या डिजिटल होर्डिंगच्या अतिप्रकाशामुळे (ब्राइटनेस) आणि त्यावर सतत बदलणाऱ्या चकचकीत जाहिरातींमुळे रात्रीच्या वेळी वाहनचालकांचे डोळे दिपून त्यांचे लक्ष विचलित होत आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
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पारदर्शकतेसाठी या होर्डिंगशी संबंधित सर्व परवानग्यांची अधिकृत कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याची मागणीही संस्थेने केली आहे. लाखो प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी पालिका, पोलिस आणि स्ट्रक्चरल तज्ज्ञांनी या जागेची तात्काळ संयुक्त पाहणी करावी आणि तपासणीत नियमभंग आढळल्यास संबंधित जाहिरात एजन्सीवर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करून, वीज पुरवठा खंडित करावा आणि हे होर्डिंग जमीनदोस्त करावे, अशी मागणी वॉचडॉग फाउंडेशनने केली आहे.
अवाढव्य लोखंडी संरचनेचा (स्ट्रक्चर) काही भाग थेट गतिमान महामार्गाच्या दिशेने पुढे झुकलेला असल्याने येथे कोणत्याही क्षणी मोठा अपघात होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे, असे ‘वॉचडॉग फाउंडेशन’चे विश्वस्त निकोलस अल्मेडा आणि अॅड. गॉडफ्रे पिमेटा यांनी सांगितले. घाटकोपरच्या भीषण दुर्घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी फाउंडेशनने प्रशासनाला थेट सवाल केले असून, या होर्डिंगला पालिका आणि वाहतूक पोलिसांची रीतसर मंजुरी आहे का, आगामी पावसाळा व वादळी वाऱ्याचा विचार करता या संरचनेचे ‘स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट’ घेतले आहे का, असा सवाल केला.