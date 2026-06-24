Mumbai News: वर्सोव्यातील पदपथ केले मोकळे! पादचाऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या १७ व्यावसायिकांवर बडगा

अंधेरी (पश्चिम) परिसरातील पदपथांवर बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण करणाऱ्या आणि अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या व्यावसायिक आस्थापनांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मोठा दणका दिला आहे. पालिकेच्या ‘के पश्चिम’ विभाग कार्यालयाने सोमवारी १७ खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्या आस्थापनांवर निष्कासन आणि जप्तीची कारवाई केली. याशिवाय, नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे जोडलेली ८ आस्थापनांची सांडपाणी जोडणी देखील खंडित करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अंधेरी (पश्चिम) येथील आराम नगर, जे. पी. मार्ग आणि वर्सोवा परिसरात अनेक हॉटेल्स आणि व्यावसायिकांनी नियमानुसार अनिवार्य असलेली खुली जागा स्वतःचे सेवा क्षेत्र म्हणून वापरण्यास सुरुवात केली होती.(फोटो सौजन्य – AI)
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या धडक मोहिमेदरम्यान पालिकेच्या पथकाने हॉटेलमधील व्यावसायिक साहित्य जप्त केले आहे. यामध्ये एलपीजी हॉट प्लेट, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, स्टोरेज रैंक, इलेक्ट्रिक ऑइल फ्रायर, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, लाकडी टेबल, खुच्र्या आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर यांसारख्या मोठ्या साहित्याचा समावेश आहे. ही कारवाई अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्यात आली, ज्यामध्ये पालिकेच्या परिरक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, परवाना, अग्निशमन, इमारत व कारखाना तसेच म्हाडा आदी विविध विभागांचे २२ अधिकारी व कर्मचारी अत्याधुनिक संयंत्रांसह सहभागी झाले होते. कारवाई दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी घटनास्थळी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. पालिकेच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे अंधेरी परिसरातील अनधिकृत व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत.
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या जागेवर अनधिकृत आच्छादन उभारून पादचाऱ्यांच्या चालण्याच्या पदपथांवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण करण्यात आले होते. या संदर्भात आलेल्या तक्रारींची दखल घेत, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या निर्देशानुसार आणि उपआयुक्त डॉ. भाग्यश्री कापसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, सहायक आयुक्त चक्रपाणी अल्ले यांच्या नेतृत्वात ही मोहीम राबवण्यात आली. पालिकेने केलेल्या या कारवाईत परिसरातील नामांकित हॉटेल रडारवर आली. यामध्ये अरबाब, बरिस्ता, सौराईझाई, हकीम सलून, पर्शिया दरबार, इंक एन ब्रेटो मेन्यू, दार्जिलिंग लिओचा मोमो आणि चायना सबअर्ब या ८ प्रमुख खाद्य व्यावसायिक आस्थापनांचा समावेश आहे, ज्यांची बेकायदेशीर सांडपाणी जोडणी पालिकेने जागेवरच तोडून टाकली. तसेच पदपथांवर थाटलेले त्यांचे अनधिकृत बांधकाम हटवण्यात आले.