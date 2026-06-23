सायन-बीकेसी कनेक्टरचा मोठा दिलासा; वडाळा ते बीकेसी प्रवास आता अवघ्या १५ मिनिटांत

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वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) ही केवळ मुंबईची आर्थिक राजधानीच नाही, तर देशातील सर्वात मोठ्या व्यावसायिक केंद्रांपैकी एक आहे. दररोज लाखो लोक आपल्या उदरनिर्वाहासाठी येथे प्रवास करतात आणि त्यांना वाहतूक कोंडी व गर्दीचा सामना करावा लागतो. तथापि, सायन-बीकेसी कनेक्टरसारखे आगामी पायाभूत सुविधा प्रकल्प बीकेसी आणि वडाळा दरम्यानची कनेक्टिव्हिटी लक्षणीयरीत्या सुधारत आहेत. अजमेरा रियल्टीवरील एमके या ब्रोकरेज हाऊसच्या अहवालानुसार, प्रस्तावित नवीन पुलामुळे वडाळा ते बीकेसी प्रवासाचा वेळ फक्त १०-१५ मिनिटांनी कमी होईल. यामुळे वडाळा आणि त्याच्या आसपासचा परिसर रिअल इस्टेटसाठी एक प्रमुख हॉटस्पॉट बनला आहे.
अन्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी फायदेशीर
सायन-बीकेसी कनेक्टरचा मुख्य उद्देश मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि प्रवासाचा वेळ वाचवणे हा आहे. हा कनेक्टर बीकेसीला ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेशी जोडेल, ज्यामुळे जवळच्या परिसरात प्रवास करणे सोपे होईल. एका ब्रोकरेज अहवालानुसार, वडाळा परिसराला इतर अनेक प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचाही फायदा होत आहे.
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ईस्टर्न फ्रीवे (१६.९ किमीचा प्रवेश-नियंत्रित रस्ता), मुंबई मोनोरेल आणि आगामी मेट्रो लाईन ४ व ११ यांसारखे पायाभूत सुविधा प्रकल्प देखील वडाळ्यात आहेत. शिवडी ते अटल सेतू (एमटीएचएल) कनेक्टिव्हिटीमुळे नवी मुंबई आणि आगामी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांच्यातील अंतरही लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे.
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