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सायन-बीकेसी कनेक्टरचा मोठा दिलासा; वडाळा ते बीकेसी प्रवास आता अवघ्या १५ मिनिटांत

Updated On: Jun 23, 2026 | 10:40 AM IST
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सारांश

मुंबईकरांसाठी दिलासादायक बातमी! सायन-बीकेसी कनेक्टरमुळे वडाळा आणि बीकेसीदरम्यानचा प्रवास अधिक वेगवान होणार असून वाहतूक कोंडी कमी करण्यासही मोठी मदत होणार आहे.

सायन-बीकेसी कनेक्टरचा मोठा दिलासा; वडाळा ते बीकेसी प्रवास आता अवघ्या १५ मिनिटांत

(फोटो सौजन्य: Ai Created)

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विस्तार
  • वडाळा ते बीकेसी प्रवासाचा वेळ आता अवघ्या 10-15 मिनिटांपर्यंत कमी होणार.
  • सायन-बीकेसी कनेक्टरमुळे ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे आणि बीकेसीची कनेक्टिव्हिटी मजबूत होणार.
  • नव्या पायाभूत सुविधांमुळे वडाळा परिसर रिअल इस्टेटसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरणार.
वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स हे मुंबई आणि देशातील सर्वात मोठे व्यावसायिक केंद्र आहे. आता, सायन-बीकेसी कनेक्टरमुळे वडाळा आणि बीकेसी दरम्यानचा प्रवास १० ते १५ मिनिटांनी कमी होणार आहे. यामुळे वडाळा आणि त्याच्या आसपासचा परिसर एक प्रमुख केंद्र बनला आहे. सायन-बीकेसी कनेक्टरमुळे अंतर कमी झाल्याने, वडाळा-बीकेसी प्रवासाला १०-१५ मिनिटे लागतील, ज्यामुळे हा परिसर रिअल इस्टेटचे प्रमुख केंद बनला आहे.

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वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) ही केवळ मुंबईची आर्थिक राजधानीच नाही, तर देशातील सर्वात मोठ्या व्यावसायिक केंद्रांपैकी एक आहे. दररोज लाखो लोक आपल्या उदरनिर्वाहासाठी येथे प्रवास करतात आणि त्यांना वाहतूक कोंडी व गर्दीचा सामना करावा लागतो. तथापि, सायन-बीकेसी कनेक्टरसारखे आगामी पायाभूत सुविधा प्रकल्प बीकेसी आणि वडाळा दरम्यानची कनेक्टिव्हिटी लक्षणीयरीत्या सुधारत आहेत. अजमेरा रियल्टीवरील एमके या ब्रोकरेज हाऊसच्या अहवालानुसार, प्रस्तावित नवीन पुलामुळे वडाळा ते बीकेसी प्रवासाचा वेळ फक्त १०-१५ मिनिटांनी कमी होईल. यामुळे वडाळा आणि त्याच्या आसपासचा परिसर रिअल इस्टेटसाठी एक प्रमुख हॉटस्पॉट बनला आहे.

अन्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी फायदेशीर

सायन-बीकेसी कनेक्टरचा मुख्य उद्देश मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि प्रवासाचा वेळ वाचवणे हा आहे. हा कनेक्टर बीकेसीला ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेशी जोडेल, ज्यामुळे जवळच्या परिसरात प्रवास करणे सोपे होईल. एका ब्रोकरेज अहवालानुसार, वडाळा परिसराला इतर अनेक प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचाही फायदा होत आहे.

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ईस्टर्न फ्रीवे (१६.९ किमीचा प्रवेश-नियंत्रित रस्ता), मुंबई मोनोरेल आणि आगामी मेट्रो लाईन ४ व ११ यांसारखे पायाभूत सुविधा प्रकल्प देखील वडाळ्यात आहेत. शिवडी ते अटल सेतू (एमटीएचएल) कनेक्टिव्हिटीमुळे नवी मुंबई आणि आगामी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांच्यातील अंतरही लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Sion bkc connector wadala to bkc travel time reduced to 15 minutes

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Published On: Jun 23, 2026 | 10:20 AM

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