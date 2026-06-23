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Maharashtra Rain Update : मुंबईकरांनो सावधान! पुढील 2-3 तास महत्त्वाचे; वादळी वाऱ्यांसह जोरदार पावसाची शक्यता

Updated On: Jun 23, 2026 | 11:37 AM IST
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सारांश

Mumbai Rain Updates: मुंबईत सकाळपासून संततधार पाऊस सुरू असून पुढील 24 ते 48 तासांसाठी हवामान विभागाने यलो अलर्ट जारी केला आहे. पुढील काही तासांत वादळी वाऱ्यांसह मुसळधार पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

मुंबईकरांनो सावधान! पुढील 2-3 तास महत्त्वाचे; वादळी वाऱ्यांसह जोरदार पावसाची शक्यता

मुंबईकरांनो सावधान! पुढील 2-3 तास महत्त्वाचे; वादळी वाऱ्यांसह जोरदार पावसाची शक्यता

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विस्तार
  • मुंबईकरांनो सावधान!
  • पुढील 2-3 तास महत्त्वाचे
  • वादळी वाऱ्यांसह जोरदार पावसाची शक्यता
Mumbai Rain Updates News Marathi : मान्सूनची वाट पाहणाऱ्या मुंबईकरांसाठी एक आनंदाची बातमी असून भारतीय हवामान विभागाने (IMD) जाहीर केले आहे की, मुंबईत सकाळपासून पावसाने जोरदार हजेरी लावली असून शहरातील बहुतांश भागात पावसाची संततधार सुरू आहे. हवामान विभागाने पुढील दोन ते तीन तासांत वादळी वाऱ्यांसह पावसाची शक्यता वर्तवली आहे.

मान्सूनच्या आगमनासाठी परिस्थिती पुन्हा एकदा अनुकूल होत आहे. प्रादेशिक हवामान विभागाने सोमवारपासून मुंबई आणि ठाण्यात पाऊस आणि वादळी पावसासाठी ‘यलो अलर्ट’ जारी केला आहे. आयएमडीचा हवाला देत, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) मुंबईसाठी इशारा जारी केला असून, मुंबईकरांना वादळी पाऊस आणि मुसळधार पावसात आवश्यक खबरदारी घेण्याचा सल्ला दिला आहे.

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जून महिना सुरू होऊन तीन आठवडे उलटले तरी, मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील लोक तीव्र उष्णता आणि पावसाच्या अभावाचा सामना करत होते. मुंबई, ठाणे, अंबरनाथ, नवी मुंबई, बदलापूर आणि मुरबाडच्या काही भागांमध्ये हलका पाऊस पडला. सोमवारी सकाळी पावसाला पुन्हा सुरुवात झाल्यानंतर, मुंबईकर मान्सूनच्या आगमनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. या पावसामुळे, विशेषतः पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या ठाणे आणि नवी मुंबईसारख्या भागांमध्ये आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

हवामान विभागाचा अंदाज काय ?

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, मान्सून हळूहळू जोर धरत असून २५ जूनपर्यंत मुंबई आणि पुण्यात पोहोचण्याची शक्यता आहे. २२ आणि २३ जून रोजी मुंबई आणि आसपासच्या परिसरासाठी पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाचा ‘यलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला होता. यापूर्वी जाहीर केलेल्या अनेक तारखांना पाऊस न पडल्यामुळे, यावर्षीही निराशा होईल अशी भीती लोकांना वाटत होती. मात्र, मान्सूनपूर्व पावसाच्या आगमनाने शहरात मान्सून लवकरच दाखल होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सोमवारी हलका पाऊस

सोमवारी सकाळी सुमारे साडेसहा वाजता पश्चिम उपनगरात मेघगर्जनेसह पावसाची नोंद झाली. गोरेगाव, वांद्रे आणि नवी मुंबईसारख्या भागांमध्ये काही काळासाठी मुसळधार पाऊस झाला. या पावसामुळे सकाळची हवा थंड झाली आणि मान्सूनच्या आगमनासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली. तथापि, हवामान विभागाने आता मुंबईत मान्सूनच्या आगमनाची अधिकृत घोषणा केली आहे.

कोणत्या जिल्हांना ‘यलो अलर्ट’?

मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी २४ जूनपर्यंत ‘यलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. अनेक भागांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि ताशी ४० किमी वेगापर्यंत वारे वाहण्याची शक्यता आहे. कोकण, गोवा आणि मराठवाड्याच्या काही भागांमध्ये आधीच पाऊस झाला असून, आणखी मान्सून पावसाची शक्यता आहे. हवामान विभागाने यवतमाळ, नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांसाठी ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी केला आहे. पुढील ४८ तासांत महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागात मान्सूनचे वारे तीव्र होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे मुसळधार पाऊस पडेल. मुंबईत कमाल तापमान ३४°C तर किमान तापमान सुमारे २८°C राहण्याची शक्यता आहे.

बीएमसीचा सतर्क राहण्याचा सल्ला

दरम्यान, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) भारतीय हवामान विभागाचा (आयएमडी) हवाला देत सोमवारी मुंबईसाठी ‘ऑरेंज’ इशारा जारी केला आहे. आयएमडीने जारी केलेल्या आणि बीएमसीने दिलेल्या ‘नाऊकास्ट’ इशाऱ्यानुसार, मुंबईच्या काही भागांमध्ये हवामान सक्रिय राहण्याची शक्यता आहे. मेघगर्जना आणि मुसळधार पावसादरम्यान आवश्यक खबरदारी घेण्याचा सल्ला लोकांना देण्यात आला आहे.

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Web Title: Mumbai rain updates yellow alert heavy rain warning next 48 hours

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Published On: Jun 23, 2026 | 11:37 AM

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