Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

BMC Election 2026: मतदानादरम्यान वांद्रेमध्ये ईव्हीएम मशीन बंद! केंद्राबाहेर गर्दी, मतदारांचा गोंधळ

मतदान सुरु होण्यापूर्वी वांद्रेमधील माउंट मेरी पोलिंग बूथवर मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. ईव्हीम मशीनच सुरु असल्याने मतदार निराश झाले आहेत. अनेकजण पुन्हा त्यांच्या घरी जात आहेत.

Updated On: Jan 15, 2026 | 11:42 AM
BMC Election 2026: मतदानादरम्यान वांद्रेमध्ये ईव्हीएम मशीन बंद! केंद्राबाहेर गर्दी, मतदारांचा गोंधळ

BMC Election 2026: मतदानादरम्यान वांद्रेमध्ये ईव्हीएम मशीन बंद! केंद्राबाहेर गर्दी, मतदारांचा गोंधळ

Follow Us:
Follow Us:

महाराष्ट्रात आज सर्वत्र मतदानाचा उत्साह पाहायला मिळत आहे. मतदान केंद्राबाहेर मतदारांच्या मोठ्या रांगा आहेत. मात्र अशातच अद्याप मुंबईतील वांद्रेमध्ये माउंट मेरी पोलिंग बूथवर मतदानाची सुरुवात झालीच नाही. कारण मशीन बंद आहे. अद्याप मशीन सुरु न झाल्याने मतदारांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. मतदान करण्यासाठी मोठ्या मतदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्साह होता. मात्र मशीन बंद पडल्याने मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. ईव्हीएम मशीन कधी सुरु होणार आणि मतदानाची प्रक्रिया कधी सुरु होणार आहे, याबाबत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी अद्याप कोणतीही माहिती दिली नाही. त्यामुळे मतदार घरी जात आहेत.

Municipal Election Voting 2026 Live: राज्यातील २९ महापालिकांसाठी साडेसात वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात

मतदान सुरु होण्यापूर्वीच ईव्हीएम बंद

वांद्रे येथील माउंट मेरी या मतदान केंद्रावर सकाळी 7 वाजल्यापासूनच मतदार रांगेत थांबले होते. कारण दरवर्षी मतदान करण्याचा वेळ सकाळी 7 वाजल्यापासून सुरु होतो. मात्र यावेळी मतदान सकाळी 7:30 वाजता सुरु करण्यात आले. त्यामुळे मतदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गोंधळ निर्माण झाला होता. यानंतर सकाळी 7:30 वाजता मतदानाला सुरुवात झाली. मात्र मतदान सुरु होण्यापूर्वी ईव्हीएम मशीन बंद पडले होते. बराच वेळ मशीन सुरु न झाल्याने मतदार निराश झाले होते. कारण अनेक लोकं सकाळी मतदान करून कामासाठी जातात. मात्र ईव्हीएम मशीन बंद असल्यामुळे मतदार पुन्हा घरी जात होते.  (फोटो सौजन्य – X)

BMC Election 2026 असो किंवा इतर कोणतीही निवडणूक, मुंबईच्या या ५ शाश्वत समस्या कायम राहणार, वाचा सविस्तर बातमी

निवडणुकीच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष

आज गुरुवारी होणाऱ्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणूकीच्या मतदानाला आज सकाळी 7.30 वाजल्यापासून सुरुवात झाली आहे. 227 जागांसाठी 1700 उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. बुधवारी, बीएमसीने जाहीर केले की गुरुवारी शांततापूर्ण आणि सुरळीत मतदानासाठी सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. या महत्त्वपूर्ण निवडणुकीत 227 जागांसाठी 1,700 उमेदवार निवडणूक लढवतील. सर्व मतदान केंद्रावर पोलिसांचा कडक बंदोबस्त पाहायला मिळत आहे. उद्या शुक्रवारी निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे. त्यामुळे आज आणि उद्या या दोन्ही दिवसांनिमित्त मतदारांमध्ये आणि उमेदवारांमध्ये उत्साह आहे.

दहिसरमध्ये निवडणूकीपूर्वी मिक्सरचे वाटप

मंबईतील दहिसर परिसरातील एक व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओमध्ये निवडणूकीपूर्वी मिक्सरचे वाटप केले जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे. मिक्सर वाटप करणारे लोकं भाजप कार्यकर्ते असल्याचा आरोप केला जात आहे. हा व्हिडीओ मुंबईच्या दहिसर परिसरातील शांतिनगर वार्ड नंबर 3 मधील असल्याचे सांगितलं जात आहे. व्हिडिओ समोर आल्यानंतर, काँग्रेस नेत्यांनी आक्षेप व्यक्त केला आणि व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या लोकांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.

Web Title: Bmc election 2026 evm machines shut down in bandra during voting voters crowd outside the center

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 08:51 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
1

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
2

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
3

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा
4

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM