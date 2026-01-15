Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

BMC Election 2026 Exit Poll Result: मुंबई महापालिकेवर कोणाची सत्ता? एक्झिट पोलचे निकाल थोड्याच वेळात

सकाळी ७ वाजल्यापासून मतदानास सुरुवात होईल. सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत मतदान करता येणार आहे. संपूर्ण देशाचे लक्ष  आज महाराष्ट्राकडे लागले आहे. 

Updated On: Jan 15, 2026 | 07:34 PM
Municipal Election Voting 2026 in Marathi
Municipal Election Voting 2026 in Marathi : महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांसाच्या निवडणुकांसाठी आज मतदान होणार आहे. सकाळी ७ वाजल्यापासून मतदानास सुरुवात होईल. सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत मतदान करता येणार आहे. संपूर्ण देशाचे लक्ष  आज महाराष्ट्राकडे लागले आहे.

राज्यातील एकूण २ हजार ८६९ जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. यासाठी ३ कोटी ४८ लाख ७९ हजार ३३७ मतदार आज आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. मतदानासाठी राज्यभरात ३९ हजार ९२ मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

या निवडणुकीसाठी राज्यात एकूण १५ हजार ९०८ उमेदवार रिंगणात आहेत. मुंबई वगळता राज्यातील इतर सर्व महापालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग रचना आहे. बहुतांश प्रभाग हे ४ सदस्यीय असून काही प्रभाग ३ किंवा ५ सदस्यीय आहेत. त्या त्या प्रभागातील सदस्यसंख्येनुसार मतदारांना तेवढीच मते द्यावी लागणार आहेत. त्यासाठी ईव्हीएमवर ४ वेगवेगळ्या रंगांच्या मतपत्रिका असतील. या निवडणुकीचा निकाल उद्या, म्हणजेच १६  जानेवारी  रोजी जाहीर होणार आहे.

 

 

The liveblog has ended.

  • 15 Jan 2026 07:24 PM (IST)

    15 Jan 2026 07:24 PM (IST)

    पुण्यात कोणाची सत्ता येणार? एक्झिट पोलने उडवली झोप

    पुणे शहरात पुन्हा एकदा भाजपची सत्ता येताना दिसत आहे. जनमतच्या एक्झिट पोलनुसार पुण्यनगरीत पुन्हा एकदा भाजपचा महापौर होऊ शकतो असे म्हटले जात आहे.

  • 15 Jan 2026 06:57 PM (IST)

    15 Jan 2026 06:57 PM (IST)

    ZP Election News: मार्कर पेनचा ‘खेळ’ खल्लास! आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीत काडीनेच शाई लागणार; निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय

    राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीत बोटावर लावण्यात आलेल्या शाईवरून (Indelible Ink) मोठा गदारोळ निर्माण झाला होता. अनेक ठिकाणी ही शाई सहज पुसली जात असल्याचा आरोप मतदारांनी आणि राजकीय नेत्यांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने आता तातडीने मोठा निर्णय घेतला असून, आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत मार्कर पेनऐवजी पारंपारिक पद्धतीने इंडेलिबल इंक वापरण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

  • 15 Jan 2026 06:57 PM (IST)

    15 Jan 2026 06:57 PM (IST)

    Ahilyanagar News: अचानक लागलेल्या आगीने संसार जळून खाक! आमदार खताळ आणि बाळासाहेब थोरातांनी दिला मदतीचा हात

    संगमनेर तालुक्यातील शिरसगाव धुपे येथे दोन गरीब कुटुंबांच्या घरांना अचानक लागलेल्या आगीत मोठी दुर्घटना घडली. या आगीत अण्णासाहेब कोरडे आणि चंद्रभागा कोरडे यांच्या राहत्या घरांचे पूर्णतः जळून खाक झाले. या आगीमुळे काही क्षणांतच दोन्ही कुटुंबांचा संसार उद्ध्वस्त झाला असून कुटुंबीय अक्षरशः उघड्यावर आले आहेत.

  • 15 Jan 2026 06:54 PM (IST)

    15 Jan 2026 06:54 PM (IST)

    Ashish Shelar: ‘राज ठाकरे यांनी बीएमसी निवडणुकीत आपला पराभव स्वीकारला आहे’, भाजप नेते शेलार यांचा दावा

    मुंबई महापालिकेसाठी नऊ वर्षांनी मतदान होत असून पालिका प्रशासन व निवडणूक यंत्रणेकडून मतदानपूर्व तयारी पूर्णत्वास आली आहे. महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील एकूण २२७ निवडणूक प्रभागांकरिता निवडणूक होत आहे. याचदरम्यान महाराष्ट्राचे मंत्री आणि भाजप नेते आशिष शेलार यांनी दावा केला की मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचा पराभव मान्य केला आहे. त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगावर जबाबदारी टाळण्याचा आरोप केला.

  • 15 Jan 2026 06:47 PM (IST)

    15 Jan 2026 06:47 PM (IST)

    BMC Exit Polls 2026: मुंबईत ‘ठाकरी’ बाणा संपणार? भाजपा-शिवसेनेला 138 तर ठाकरेंना केवळ…, राजकारणात खळबळ

    Municipal Exit Poll 2026/Thackeray Brothers Vs BJP: आज राज्यात 29 महानगरपालिका निवडणुकांसाठी मतदान पार पडले. काही ठिकाणी गोंधळात तर काही ठिकाणी शांततेत मतदान प्रक्रिया पर पडली. अनेक ठिकाणी इव्हीएम मशीन बंद पडणे, बोटावरची शाई पुसली जाणे असे प्रकार घडले. दरम्यान मतदान झाल्यावर आज कोणत्या महापालिकेत कोणाची सत्ता येणार याबाबत एक्झिट पोल्स समोर आले आहेत. यानुसार मुंबई महानगरपालिकेत भाजप-शिवसेनेची सत्ता येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

  • 15 Jan 2026 06:27 PM (IST)

    15 Jan 2026 06:27 PM (IST)

    PMC Election 2026 : तरुण कार्यकर्त्यांचा बूथवर ताबा; PMC निवडणुकीमध्ये ७० वर्षांच्या रणरागिणींनी हाती घेतली सूत्रे

    PMC Election 2026 : पुणे : आकाश ढुमेपाटील : 29 महापालिकांसाठी सकाळी सात वाजल्यापासून मतदान प्रक्रिया सुरु आहे. 165 नगरसेवकांनासाठी ही निवडणूक होणार होती परंतु दोन नगरसेवक बिनविरोध झाल्याने 163 नगरसेवकांच्या निवडीसाठीची प्रक्रिया पार पडत आहे. 35 लाख मतदार आपल्या प्रभागांचे नवे कारभारी निवडणार आहेत.  दरम्यान. पुणे महानगरपालिका (PMC Elections 2026) निवडणुकीत जिथे ईव्हीएम बिघाड, आरोप-प्रत्यारोप आणि गोंधळाच्या बातम्या चर्चेत होत्या, तिथेच लोकशाहीच्या बळकट पायाभरणीचे एक प्रेरणादायी चित्रही पुणे शहरात पाहायला मिळाले. (Municipal Elections)

  • 15 Jan 2026 06:06 PM (IST)

    15 Jan 2026 06:06 PM (IST)

    Exit Poll Result LIVE: एक्झिट पोलचे निकालासाठी किती वेळ ?

    एक्झिट पोल मतदारांचे मत जाणून घेण्याचा आणि निवडणुकीच्या संभाव्य निकालाचे प्रारंभिक संकेत देण्याचा प्रयत्न करतात. हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की एक्झिट पोल नेहमीच अचूक नसतात. शुक्रवारी सकाळी १० वाजता मतमोजणी सुरू झाल्यानंतरच खरे निकाल कळतील.

  • 15 Jan 2026 05:33 PM (IST)

    15 Jan 2026 05:33 PM (IST)

    Nashik Election : मालेगावात प्रभाग 9 मध्ये बोगस मतदान

    मालेगावात प्रभाग 9 मध्ये बोगस मतदान झाल्याची घटना घडली आहे. महिलेच्य़ा नावावर आधीच कोणी मतदान केलं असल्याने या महिलेला मतदानाचा हक्क बजावता आलेला नाही.

  • 15 Jan 2026 04:31 PM (IST)

    15 Jan 2026 04:31 PM (IST)

    KDMC Election : विश्वनाथ भोईर यांनी बजावला आपला हक्क

    कल्याण पश्चिम येथील शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार विश्वनाथ भोईर यांनी बजावला आपला मतदानाचा हक्क बजावला आहे. गेल्या सहा महिन्यापासून त्यांची प्रकृती चांगली नसल्याने त्यांचा रुग्णालयात उपचार सुरू होता. निवडणूक काळात देखील ते प्रचार मध्येही दिसले नाही मात्र आज आपला मतदान हक्क बजावण्यासाठी आले.

  • 15 Jan 2026 04:25 PM (IST)

    15 Jan 2026 04:25 PM (IST)

    तुर्भेमध्ये सर्वात खराब यंत्रणा असल्याचा मतदारांचा आरोप

    नवी मुंबईतील सर्वात खराब मतदार मशीन तुर्भेमध्ये असल्याचं मतदार म्हणत आहेत. सकाळपासून कितीतरी वेळा मतदान मशीन बंद पडल्याने मतदान केंद्रातील मतदार संतापले आहेत.

  • 15 Jan 2026 04:21 PM (IST)

    15 Jan 2026 04:21 PM (IST)

    PMC Election :पुण्यात प्रभाग 25 ड मध्ये राष्ट्रवादीचे बटण दाबत नसल्याचा आरोप

    पुण्यात प्रभाग क्र. 25 ड मध्ये राष्ट्रवादीसमोरचं बटण दाबलं जात नसल्याचं मतदाराने सांगितलं. या मतदाराने मतदार केंद्रात गोंधळ घातला. त्यामुळे मतदान राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

  • 15 Jan 2026 04:11 PM (IST)

    15 Jan 2026 04:11 PM (IST)

    Virar Election 2026 : पोलिंग बुथवर भाजप कार्यकर्त्यांचा राडा

    विरारच्या मनवेलपाडा येथील बहुजन विकास आघाडीच्या पोलिंग बुथवर मतदारांना मतदान कसे करावे याची जनजागृती सुरू असताना भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी वाद घालून शिवीगाळ आणि दमदाटी सुरू केली असा आरोप बहुजन विकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे. पोलिंग कर्मचारी आणि उपस्थित उमेदवार प्रशांत राऊत यांनी घटनेची माहिती दिली असून, या प्रकारामुळे मतदान केंद्रावर तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मतदान सुरळीत पार पडावे यासाठी प्रशासनाने दखल घ्यावी अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली आहे.

  • 15 Jan 2026 04:09 PM (IST)

    15 Jan 2026 04:09 PM (IST)

    Nagpur Corporation Election Voting : नागपूरमध्ये मतदानात अडथळा; EVM बिघाडामुळे नागरिकांचा संताप

    नागपूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीदरम्यान आकाशनगर, मानेवाडा येथील प्रभाग क्रमांक ३४, बूथ क्रमांक ७० येथे गेल्या दीड ते दोन तासांपासून ईव्हीएम मशीनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने मतदान प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. ईव्हीएम मशीन बंद पडल्यामुळे अनेक मतदारांना बराच वेळ रांगेत थांबावे लागले. मात्र मशीन कार्यान्वित न झाल्याने अनेक नागरिक मतदान न करताच संतप्त अवस्थेत परत गेले. काही मतदारांनी तक्रार केली की, बटण दाबल्यानंतर मशीन कोणतीही प्रतिक्रिया देत नव्हती. याशिवाय काही मतदारांचे असेही म्हणणे आहे की, त्यांचे नाव राहत्या प्रभागाऐवजी दुसऱ्याच प्रभागाच्या मतदार यादीत असल्याचे आढळून आले, त्यामुळे गोंधळात अधिक भर पडली. घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन मतदान प्रक्रिया सुरळीत करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.

  • 15 Jan 2026 04:07 PM (IST)

    15 Jan 2026 04:07 PM (IST)

    Municipal Election Voting 2026 Live: प्रभाग क्रमांक १२ मध्ये भाजप कार्यकर्त्यावर पैसे वाटपाचा आरोप

    मीरा-भाईंदर महानगरपालिका (एमबीएमसी) निवडणुकीदरम्यान प्रभाग क्रमांक १२ मध्ये एक खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. येथील एका मतदान केंद्राबाहेर भाजपच्या कार्यकर्त्यावर मतदारांना पैसे वाटप केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

  • 15 Jan 2026 04:06 PM (IST)

    15 Jan 2026 04:06 PM (IST)

    Mira Bhayander Election : बोटावरची शाही पुसून जात असेल, तर लोकशाहीचा सण कसा?

    लोकशाहीचा उत्सव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मतदान प्रक्रियेवर मिरा-भाईंदरमध्ये गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मतदानानंतर मतदारांच्या बोटावर लावली जाणारी अमिट शाही काही वेळातच पुसून जात असल्याच्या घटना शहरातील विविध मतदान केंद्रांवर समोर आल्या आहेत. त्यामुळे “बोटावरची शाहीच टिकत नसेल, तर हा लोकशाहीचा सण कसा साजरा करायचा?” असा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.मतदान करून बाहेर पडलेल्या अनेक मतदारांनी बोटावरील शाही काही वेळातच फिकी पडली किंवा पूर्णपणे निघून गेल्याची तक्रार केली आहे. काही ठिकाणी पाणी लागल्यानंतर तर काही ठिकाणी साध्या घासण्यानेच शाही निघाल्याचे मतदारांचे म्हणणे आहे. अमिट असावी अशी शाही इतक्या सहजपणे निघणे, ही बाब निवडणूक व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी दर्शवते.या प्रकारामुळे दुहेरी मतदानाची शक्यता, निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर परिणाम आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत

  • 15 Jan 2026 04:02 PM (IST)

    15 Jan 2026 04:02 PM (IST)

    Mira Bhayander Election : प्रभाग क्रमांक 12 मध्ये भाजप कार्यकर्त्यावर पैसे वाटपाचा आरोप

    मीरा-भाईंदर महानगरपालिका (एमबीएमसी) निवडणुकीदरम्यान प्रभाग क्रमांक १२ मध्ये एक खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. येथील एका मतदान केंद्राबाहेर भाजपच्या कार्यकर्त्यावर मतदारांना पैसे वाटप केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.स्थानिक नागरिक व विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी हा प्रकार निदर्शनास आणून दिल्यानंतर परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. पैसे वाटप करून मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करण्यात येत असून, ही बाब निवडणूक आचारसंहितेचा भंग असल्याचे सांगण्यात येत आहे.या घटनेची माहिती मिळताच निवडणूक अधिकारी व पोलीस प्रशासनाने घटनास्थळी धाव घेतली. संबंधित प्रकरणाची चौकशी सुरू असून, दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे प्रभाग क्रमांक १२ मधील निवडणूक वातावरण तापले असून, सर्वच राजकीय पक्षांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

  • 15 Jan 2026 04:00 PM (IST)

    15 Jan 2026 04:00 PM (IST)

    राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांनी बजावला मतदानाचा हक्क

    पुणे महानगरपालिका प्रभाग २५ चे उमेदवार राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांनी पुणे विद्यार्थी गृह सदाशिव पेठ येथील मतदान केंद्रावर मतदानाचा हक्क बजावला.

  • 15 Jan 2026 03:40 PM (IST)

    15 Jan 2026 03:40 PM (IST)

    शिवसेना आणि मनसेकडून मतदान केंद्राबाहेर भगवा गार्ड 

    मतदान केंद्राबाहेर आणि केंद्रामध्ये अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी मनसे आणि शिवसेनेकडून भगवा गार्ड ठेवण्यात आला आहे. या भगवा गार्ड आणि पोलिसांमध्ये देखील वाद झाला असल्याचे दिसून आले आहे.

  • 15 Jan 2026 03:30 PM (IST)

    15 Jan 2026 03:30 PM (IST)

    नागपूरमध्ये मतदान केंद्रावर ड्रोनची नजर

    महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. मतदान केंद्रावर अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलीसांची मोठी फौज तैनात आहे. त्याचबरोबर नागपूरमध्ये मतदान केंद्रावर ड्रोनची नजर देखील आहे.

  • 15 Jan 2026 03:20 PM (IST)

    15 Jan 2026 03:20 PM (IST)

     कल्याण पूर्व प्रभाग 18 मध्ये मतदानावेळी ईव्हीएम बंद

    कल्याण पूर्व नेतेवली परिसरातील प्रभाग क्रमांक 18 मध्ये मतदानादरम्यान अडथळा. महानगरपालिकेच्या प्रबोधन बाळासाहेब ठाकरे शाळेतील ईव्हीएम मशीन अचानक बंद. मशीन बंद पडल्याने मतदारांमध्ये काही काळ संभ्रम व गोंधळ. निवडणूक कर्मचाऱ्यांकडून तातडीने दुरुस्ती व मतदान पुन्हा सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली

  • 15 Jan 2026 03:10 PM (IST)

    15 Jan 2026 03:10 PM (IST)

    मतदानाच्या शाईमध्येही भ्रष्टाचार झाला? - रोहित पवारांचा सवाल

    महापालिका निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया सुरु असताना बोटावरील शाई पुसली जात आहे. याबाबत व्हिडिओ शेअर करत आमदार रोहित पवारांनी टीका केली. रोहित पवारांनी लिहिले आहे की, मतदानानंतर बोटाला लावलेली शाई अनेक दिवस तशीच रहात असल्याचं आतापर्यंतच्या अनेक निवडणुकींमध्ये बघितलंय… पण आज ही लावण्यात आलेली शाई लगेचच पुसली जात असून अशा प्रकारची शाई वापरणं म्हणजे दुबार आणि बोगस मतदानासाठी निवडणूक आयोगानेच लावलेला हा हातभार नाही का? की बोगस मतदानाच्या माध्यमातून जिंकण्यासाठी महाशक्तीच्या दबावातून अशी शाई वापरण्यात आली की या शाईमध्येही भ्रष्टाचार झाला? याचा खुलासा निवडणूक आयोगाने करावा. तसंच अनेक ठिकाणी दुबार मतदार असूनही तिथं डबल स्टार दिसत नाही, याचा अर्थ काय? असा सवाल रोहित पवारांनी उपस्थित केला आहे.

  • 15 Jan 2026 03:10 PM (IST)

    15 Jan 2026 03:10 PM (IST)

    ठाण्यातील निवडणूक यंत्रणेवर सत्ताधाऱ्यांचा प्रचंड दबाव..आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचा आरोप

    ठाण्यातील निवडणूक अधिकारी पोलीस अधिकारी यांच्यावर सत्ताधाऱ्यांचा प्रचंड दबाव असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. ठाणे कळवा मुंब्रा परिसरातील अनेक मतदान केंद्रांमध्ये ईव्हीएम मशीन बंद पडणे, ईव्हीएम मशीनला शॉक लागणे, खुलेआम पणे पैशाची वाटप होणे असे सर्रास गैरप्रकार सुरू असून त्याकडे निवडणूक यंत्रणा सपशेल डोळेझाक पणा करत असल्याचा आरोपही जितेंद्र आव्हाड यांनी यावेळी केला. राज्याचे वनमंत्री व नवी मुंबईचे भाजपचे नेते गणेश नाईक यांनाच त्यांचे नाव मतदार यादीत शोधण्यासाठी आणि मतदान केंद्रात पोहोचण्यासाठी पायपीट करावी लागली यातच सर्वकाही आले असा टोलाही त्यांनी यावेळी लागला.

  • 15 Jan 2026 03:03 PM (IST)

    15 Jan 2026 03:03 PM (IST)

    शाईवरुन संभ्रम पसरवला जातो - वाघमारे

    महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. मतदान केल्यानंतर खूण म्हणून मार्कर वापरला जात असून यावर विरोधकांनी टीका केली आहे. यावर आता राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण देत हीच शाई 2011 पासून वापरली जात आहे. हीच शाई योग्य आहे. शाईवरुन संभ्रम निर्माण केला जात आहे. निवडणूक आयोग निष्पक्षपणे काम करत आहे, असे वाघमारे म्हणाले आहेत.

  • 15 Jan 2026 03:00 PM (IST)

    15 Jan 2026 03:00 PM (IST)

    2011 पासून एकच शाई वापरतो आहे - वाघमारे

    2011 पासून एकच शाई वापरली जात असून एकाच कंपनीची शाई वापरली जात आहे. तसेच 2011 पासून मार्कर हे मतदानाची खूण म्हणून वापरत असल्याचे मत राज्य निवडणूक आयोगाने मांडले.

  • 15 Jan 2026 02:55 PM (IST)

    15 Jan 2026 02:55 PM (IST)

    “तुझ्या नवऱ्यात काही दम नाही” म्हणत सासऱ्याचा सुनेवर छळ; लग्नानंतर काहीच दिवसांत नरकयातना

    अकोला: अकोल्यातील मलकापूर येथून एका नवविवाहितेने सासरच्या कुटुंबियांवर गंभीर आरोप केले आहे. सासऱ्याने स्वयंपाकघरात काम करणाऱ्या पीडितेच्या जवळ येत तिच्या अंगाला स्पर्श केला, एवढेच नाही तर पाठीवर,खांद्यावर आणि कंबरेवर हात फिरवत “तुला जे हवे ते देईन, तुझ्या नवऱ्यात काही दम नाही,” असं आरोप सुनेने केला आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी सासरच्या ५ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

  • 15 Jan 2026 02:50 PM (IST)

    15 Jan 2026 02:50 PM (IST)

    पिंपरी चिंचवडमध्ये दुपारी दीड वाजेपर्यंत 28.15 टक्के मतदान

    पिंपरी चिंचवडमध्ये महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया राबवली जात आहे. तिसऱ्या टप्प्यामध्ये पिंपरी चिंचवडमध्ये दुपारी 1 वाजेपर्यंत होणाऱ्या मतदानाची टक्केवारी समोर आली आहे. पिंपरी चिंचवडमध्ये दुपारी दीड वाजेपर्यंत 28.15 टक्के मतदान झाले आहे.

  • 15 Jan 2026 02:40 PM (IST)

    15 Jan 2026 02:40 PM (IST)

    दुसऱ्या टप्प्यापर्यंत पुण्यामध्ये मतदारांची संख्या कमी

    पुणे महापालिकेसाठी दुसऱ्या टप्प्यामध्ये झालेल्या मतदानाची आकडेवारी समोर आली आहे. पहिल्या दोन टप्प्यामध्ये शांततामय वातावरणामध्ये पार पडली. पहिल्या टप्प्यामध्ये सकाळी ७:३० ते ९:३० दरम्यान ६.३७% टक्के मतदान झाले आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये म्हणजे सकाळी ९:३० ते ११:३० पर्यंत फक्त १४.९२% टक्के मतदान झाले.

  • 15 Jan 2026 02:40 PM (IST)

    15 Jan 2026 02:40 PM (IST)

    शाई पुसली जात असल्याच्या आरोपावर राज्य निवडणूक आयोगाचे उत्तर

    शाई पुसून मतदान करता येणार नसल्याचे स्पष्ट शब्दात निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. शाई पुसली जात असल्याचा सातत्याने आरोप केला जात आहे. त्यावर स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहे.

  • 15 Jan 2026 02:30 PM (IST)

    15 Jan 2026 02:30 PM (IST)

    निवडणूक आयुक्तांना तात्काळ निलंबित करण्याची उद्धव ठाकरेंची मागणी

    राज्याचे निवडणूक आयुक्तांना तात्काळ निलंबित करा. ते फुकटचा पगार घेत असल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी आटापीटा केला जात असून उद्धव ठाकरे यांनी बोटावरीला शाई पुसली जात असल्याचा आरोप केला.

     

  • 15 Jan 2026 02:21 PM (IST)

    15 Jan 2026 02:21 PM (IST)

    एकाच कुटुंबातील मतदार वेगवेगळ्या वॉर्डांत असल्याने नियोजनावर प्रश्नचिन्ह

    पुणे शहरात सुरू असलेल्या महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एक गंभीर आणि अस्वस्थ करणारी बाब समोर आली आहे. एकाच कुटुंबातील सदस्यांची नावे वेगवेगळ्या वॉर्डांतील मतदार यादीत नोंदवली गेल्याचे अनेक ठिकाणी आढळून आले आहे. या गोंधळामुळे मतदारांमध्ये प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला असून, प्रशासनाच्या नियोजनावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. (वाचा सविस्तर)

  • 15 Jan 2026 02:11 PM (IST)

    15 Jan 2026 02:11 PM (IST)

    Municipal Election Voting 2026 Live: शाई पुसूनही पुन्हा मतदान करणे शक्य नाही, निवडणूक आयोगाने ठाकरे बंधूंच्या आरोपांना उत्तर दिले

    महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणुकीत मार्कर पेन वापरल्याबद्दल मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या आरोपांना उत्तर देताना, राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की मतदाराच्या बोटावरील शाई पुसण्याचा आणि गोंधळ निर्माण करण्याचा कोणताही प्रयत्न करणे ही निवडणूक अनियमितता आहे आणि त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. निवडणूक आयोगाने एका निवेदनात म्हटले आहे की जर कोणी बोटावरील शाई पुसून पुन्हा मतदान करण्याचा प्रयत्न करताना आढळला तर त्याच्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल. आयोगाने स्पष्ट केले की जरी मतदाराने शाई पुसण्याचा प्रयत्न केला तरी तो पुन्हा मतदान करू शकत नाही, कारण पुरेसे सुरक्षा उपाय आधीच आहेत. आयोगाने स्पष्ट केले की एकदा मतदाराने मतदान केल्यानंतर, त्याची नोंद अधिकृत रजिस्टरमध्ये नोंदवली जाते, ज्यामुळे शाई पुसून पुन्हा मतदान करणे अशक्य होते. आयोगाने पुढे म्हटले आहे की अशा कोणत्याही प्रयत्नांपासून सावध राहण्याच्या सूचना सर्व संबंधित पक्षांना पुन्हा देण्यात आल्या आहेत.

  • 15 Jan 2026 02:05 PM (IST)

    15 Jan 2026 02:05 PM (IST)

    Municipal Election Voting 2026 Live: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बजावला मतदानाचा हक्क

    राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी किसन नगर बालवाडी क्र. ९ येथे मतदानाचा हक्क बजावला. यावेळी वडील संभाजी शिंदे, मुलगा डॉ. श्रीकांत शिंदे, पत्नी लता शिंदे असा आपल्या पूर्ण कुटुंबासोबत ते मतदान केंद्रावर दाखल झाले होते. यावेळी माध्यमांशी बोलताना, त्यांनी दुबार मतदान तसेच जागरूक होऊन मतदारांनी मतदान करावे असे आवाहन करण्यात आले.

  • 15 Jan 2026 01:55 PM (IST)

    15 Jan 2026 01:55 PM (IST)

    Municipal Election Voting 2026 Live: चंद्रकांत पाटलांची पुन्हा भविष्यवाणी सांगितला मुंबई, पुणेसह कोल्हापूर आणि सांगलीचा आकडा..

    ‘पैज लावून सांगतो’ असे म्हणत भाजपचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुन्हा एकदा महापालिका निवडणुकांबाबत अंदाज व्यक्त केला आहे. राज्यातील 29 महापालिकांसाठी आज मतदान होत असून उद्या मतमोजणी पार पडणार आहे. निकाल जाहीर होण्याआधीच त्यांनी भाजपच्या संभाव्य जागांबाबत भाकीत मांडले आहे. मुंबई महापालिकेत भाजपला 90 जागा मिळतील, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला 40 जागा मिळतील, असा दावा त्यांनी केला. पुण्यात 165 पैकी 115 जागा भाजप जिंकेल, असे ते म्हणाले. कोल्हापूरमध्ये 62, सांगलीत 55, तर इचलकरंजीत 65 पैकी 48 जागांवर भाजपचा विजय होईल, असा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला. हे भाकीत कितपत खरे ठरणार, हे उद्याच्या निकालातून स्पष्ट होणार आहे.

  • 15 Jan 2026 01:50 PM (IST)

    15 Jan 2026 01:50 PM (IST)

    भाजपचे ज्येष्ठ नेते गणेश नाईक यांना मिळाले नाही त्यांचेच मतदान केंद्र

    वनमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते गणेश नाईक हे सुद्धा त्याला अपवाद ठरले नाही. त्यांना मतदान शोधताना मोठी कसरत करावी लागली. एका मतदार केंद्रावरून दुसर्‍या मतदान केंद्रावर फेऱ्या माराव्या लागल्यावर त्यांचा संताप अनावर झाला. त्यांनी निवडणूक आयोगाला याचा जाब विचारला.

  • 15 Jan 2026 01:45 PM (IST)

    15 Jan 2026 01:45 PM (IST)

    Municipal Election Voting 2026 Live:सकाळी ११:३० वाजेपर्यंत अहिल्या नगरमध्ये सर्वाधिक २०.१६% मतदान झाले

    महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकीत सकाळी ११:३० वाजेपर्यंत ठाण्यात १९% मतदान झाले, तर अहिल्या नगर महानगरपालिकेत २०.१६% मतदान झाले. कल्याण-डोंबिवलीमध्ये त्याच वेळी १७.२७% पात्र मतदारांनी मतदान केले. नागपूर महानगरपालिकेत सर्वात कमी मतदान होत आहे, सकाळी ११:३० वाजेपर्यंत फक्त १२% मतदान झाले आहे.

  • 15 Jan 2026 01:33 PM (IST)

    15 Jan 2026 01:33 PM (IST)

    पुण्यातील पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या मतदाराचा अनुभव

     

    View this post on Instagram

     

    A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)

  • 15 Jan 2026 01:22 PM (IST)

    15 Jan 2026 01:22 PM (IST)

    Municipal Election Voting 2026 Live: अधिकाऱ्याने परस्पर भाजपच्या नावासमोरील बटण दाबले; सोलापुरात राडा

    Solapur Municipal Election Voting:  सोलापुरात प्रभाग क्रमांक १० मधील मतदान केंद्रातील अपक्ष उमेदवाराच्या नावापुढील बटण दाबले जात नसल्याचा आरोप मतदाराकडून करण्यात  आला.  धक्कादायक बाब म्हणजे, ही गोष्ट अपक्ष उमेदवाराने अधिकाऱ्यांकडे केली असता दोघांमध्ये जोरदार बाचाबाची झाली. अधिकाऱ्याने परस्पर भाजपचं  बटण दाबल्याचा आरोपही उमेदवाराकडून करण्यात आला आहे.

  • 15 Jan 2026 01:18 PM (IST)

    15 Jan 2026 01:18 PM (IST)

    Municipal Election Voting 2026 Live: इंद्रलोकमधील तपोवन विद्यालय मतदान केंद्रावर गोंधळ; ईव्हीएम बंद पडल्यानंतर तणाव

    इंद्रलोक येथील तपोवन विद्यालयातील मतदान केंद्रावर आज मतदानादरम्यान ईव्हीएम मशीन अचानक बंद पडल्याची घटना घडली. या ठिकाणी प्रभाग क्रमांक ११ आणि १२ साठी मतदान प्रक्रिया सुरू असून, मशीन बंद पडल्यामुळे काही काळ मतदान थांबवावे लागले.
    मशीन बंद झाल्यानंतर बहुजन विकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत मतदान केंद्रात गोंधळ घातल्याचा आरोप आहे. मतदान प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत शंका व्यक्त करत पदाधिकाऱ्यांनी तात्काळ मशीन बदलण्याची मागणी केली.ं

  • 15 Jan 2026 01:15 PM (IST)

    15 Jan 2026 01:15 PM (IST)

    Municipal Election Voting 2026 Live:बोरिवलीच्या एकाच इमारतीतील 22 कुटुंबांची नावे मतदारयादीतून गायब

    बोरिवलीमधील अभिनंदन सोसायटीतील घटना

    यापूर्वी मतदान करूनही यावेळी मतदानाचा हक्क केला

  • 15 Jan 2026 01:10 PM (IST)

    15 Jan 2026 01:10 PM (IST)

    Municipal Election Voting 2026 Live: भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी आज कुटुंबीयांसह मतदानाचा हक्क बजावला

    लोकशाहीचा हा महत्त्वाचा उत्सव प्रत्येक नागरिकाने उत्साहाने साजरा करावा, असे आवाहन करत आमदार मेहता यांनी मतदान केंद्रावर जाऊन आपला मताधिकार बजावला. यावेळी त्यांच्या कुटुंबीयांची उपस्थितीही लक्षवेधी ठरली.
    मतदान हे केवळ अधिकार नसून जबाबदारी असल्याचे सांगत, जास्तीत जास्त नागरिकांनी घराबाहेर पडून मतदान करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या या सहभागामुळे मतदारांमध्ये सकारात्मक संदेश गेला असून, लोकशाही प्रक्रियेला बळ मिळाल्याचे चित्र दिसून आले.

  • 15 Jan 2026 01:02 PM (IST)

    15 Jan 2026 01:02 PM (IST)

    Municipal Election Voting 2026 Live: कल्याण पूर्व येथील गायत्री शाळेतील मतदान केंद्रात धक्कादायक प्रकार

    मतदान करायला आलेल्या महिलेचे मतदान आधीच कोणीतरी करून गेल्याचा प्रकार उघडकीस आला

    मतदार महिलेचे नाव सुमन भालचंद्र गायकवाड

    सुमन गायकवाड या त्यांच्या पती आणि मुलासह मतदानासाठी आल्या होत्या

    सुमन गायकवाड यांना मतदान करता न आल्याने गायकवाड कुटुंब यांची नाराजी

  • 15 Jan 2026 12:58 PM (IST)

    15 Jan 2026 12:58 PM (IST)

    Municipal Election Voting 2026 Live:पनवेल मध्ये मनसे आणि पोलिसांत वाद, बोगस मतदान होत असल्याचा मनसेचा आरोप

    पनवेल मनसे अध्यक्ष योगेश चिले यांनी बोगस मतदानावरून गोंधळ घालत निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना सुनावले,अनेक ठिकाणी बोगस, बोटाला शाई न लावणे,दुबार आहे प्रकार घडत आहेत त्यामुळे निवडणूक आयोगाने मतदान प्रक्रिया बंद करावी आणि हुकुमशाई सुरू करावी असा थेट आरोप मनसेचे योगेश चिले यांनी केला यावेळी मतदान केंद्रावरच पोलिसानं समोर आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांन समोर प्रचंड गोंधळ पहिला मिळाला.

  • 15 Jan 2026 12:45 PM (IST)

    15 Jan 2026 12:45 PM (IST)

    Municipal Election Voting 2026 Live:उद्धव ठाकरेंनी सहकुटुंंब बजावला मतदानाचा अधिकार

    उद्धव ठाकरेंनी सहकुटुंब मतदानाचा अधिकार बजावला आहे. रश्मी ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेंसह त्यांनी मतदान केले आहे.

  • 15 Jan 2026 12:37 PM (IST)

    15 Jan 2026 12:37 PM (IST)

    Municipal Election Voting 2026 Live: भाजपने पैशाचा पाऊस पाडला", अंबादास दानवे यांचा गंभीर आरोप

    अनेक वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर मिनी विधानसभा समजल्या जाणाऱ्या मुंबईसह राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी आज (15 जानेवारी) मतदान होत आहे. मुंबईसह २९ महापालिकांसाठी गुरूवारी मतदान पार पडत आहे. महापालिकांच्या या महाकुंभात एकूण ३ कोटी ४८ लाख ७८ हजार १७ मतदार आपले मतदानाचे पवित्र कार्य बजावू शकतील. याचदरम्यान मतदानाला काही तास शिल्लक असतानाच छत्रपती संभाजीनगरमधील काही ठिकाणी पैसे वाटपाच्या आरोपावरून जोरदार राडा झाल्याचे पाहायला मिळाले. यावरून शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आणि विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी गंभीर आरोप करण्यात आले.

  • 15 Jan 2026 12:31 PM (IST)

    15 Jan 2026 12:31 PM (IST)

    Municipal Election Voting 2026 Live:पनवेल महापालिका निवडणूक : सकाळी ९.३० वाजेपर्यंत सरासरी ८ टक्के मतदान

    पनवेल : पनवेल महापालिका निवडणुकीसाठी आज सकाळपासून मतदानास सुरुवात झाली असून सकाळी ७.३० ते ९.३० या दोन तासांत शहरात सरासरी ८ टक्के मतदान झाल्याची माहिती निवडणूक प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
    महापालिकेच्या २० प्रभागांमध्ये एकूण ५,५५,४७८ मतदार आहेत. यामध्ये महिला मतदार २,५९,६८५, पुरुष मतदार २,९४,८२१ तर इतर ७२ मतदारांचा समावेश आहे. सकाळच्या पहिल्या टप्प्यात एकूण ४२,२२९ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला, त्यात १६,९०३ महिला आणि २५,३२६ पुरुष मतदारांचा समावेश आहे.

  • 15 Jan 2026 12:26 PM (IST)

    15 Jan 2026 12:26 PM (IST)

    Municipal Election Voting 2026 Live: निवडणूक आणि पोलीस प्रशासनाकडून ड्रोन द्वारे मतदारांना सूचना

    छत्रपती संभाजीनगर : निवडणूक आणि पोलीस प्रशासनाकडून ड्रोन द्वारे मतदारांना सूचना

    संपूर्ण शहरात ड्रोन च्या माध्यमातून मतदारांना सूचना आणि आवाहन

    मतदानाचे अधिकार आणि आचारसंहितेचे पालन करण्यासाठी नागरिकांना सूचना

    दबाव आणि अनुचित प्रकार मतदारांसोबत घडत असेल तर त्यासाठी देखील तात्काळ सुविधा

  • 15 Jan 2026 12:12 PM (IST)

    15 Jan 2026 12:12 PM (IST)

    Municipal Election Voting 2026 Live: इचलकरंजी महापालिकेसाठी सकाळच्या सत्रात ८ टक्क्यांपर्यंत मतदान

    इचलकरंजी महापालिकेसाठी सकाळच्या सत्रात ८ टक्क्यांपर्यंत मतदान

    इचलकरंजी महापालिकेत अत्यंत चुरशीने मतदान होत आहे.

    काही किरकोळ वाद वगळता मतदान शांततेत पार पडत आहे.

    इचलकरंजी महापालिकेसाठी पहिल्यांदाच मतदान होत असल्याने उत्साह शिगेला पोहोचला आहे.

  • 15 Jan 2026 12:10 PM (IST)

    15 Jan 2026 12:10 PM (IST)

    Municipal Election Voting 2026 Live: पुण्यात ५.५० तर पिंपरीत ७ टक्के मतदान

    Pune- PCMC  Municipal Election Voting : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज सकाळी ७:३० वाजल्यापासून उत्साहात मतदानाला सुरुवात झाली आहे. पहिल्या दोन तासांतील आकडेवारीनुसार, पिंपरी-चिंचवडमध्ये मतदारांचा प्रतिसाद पुण्यापेक्षा अधिक असल्याचे दिसून येत आहे.

    मतदानाची आकडेवारी (पहिले दोन तास):

    • पुणे शहर: ५.५० टक्के

    • पिंपरी-चिंचवड: ७.०० टक्के

  • 15 Jan 2026 12:06 PM (IST)

    15 Jan 2026 12:06 PM (IST)

    Municipal Election Voting 2026 Live: पुण्यात वाहतूक पोलिसांकडून 'ट्रॅफिक प्लॅन' जाहीर; 'हे' प्रमुख रस्ते राहणार बंद

    Pune Municipal Election Voting: पुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर, शहरात वाहतूक कोंडी होऊ नये आणि सुरक्षा व्यवस्था राखली जावी यासाठी पुणे वाहतूक पोलिसांनी विशेष नियमावली लागू केली आहे. १४ ते १६ जानेवारी या तीन दिवसांच्या कालावधीसाठी शहरातील सहा महत्त्वाच्या वाहतूक विभागांतर्गत मोठे बदल करण्यात आले आहेत.

    वाहतूक नियमावलीचे प्रमुख मुद्दे:

    • वेळ: सकाळी ६:०० ते सायंकाळी ७:०० वाजेपर्यंत हे निर्बंध लागू राहतील.

    • प्रवेशबंदी: शहरातील प्रमुख सहा वाहतूक विभागांतील मुख्य रस्त्यांवर जड वाहने आणि खासगी वाहनांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे.

    • पर्यायी मार्ग: बंद असलेल्या मार्गांऐवजी वाहनधारकांसाठी पर्यायी मार्ग निश्चित करण्यात आले असून, तिथे दिशादर्शक फलक लावण्यात आले आहेत.

    • अत्यावश्यक सेवा: रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल आणि निवडणूक कर्तव्यावरील वाहनांना या नियमातून सवलत देण्यात आली आहे.

    बदल करण्यात आलेले ६ प्रमुख वाहतूक विभाग:

    प्रशासनाने प्रामुख्याने खालील भागांतील वाहतूक व्यवस्थेत बदल केले आहेत: १. फरासखाना २. विश्रामबाग ३. लष्कर ४. येरवडा ५. स्वारगेट ६. कोथरुड

  • 15 Jan 2026 12:01 PM (IST)

    15 Jan 2026 12:01 PM (IST)

    Municipal Election Voting 2026 Live: मतदानावर ड्रोनची नजर

    जालना शहर महापालिका निवडणुकीत मतदान केंद्रावर पोलिसांची ड्रोनद्वारे नजर आहे. मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिसांकडून खबरदारी घेण्यात येत आहे.

