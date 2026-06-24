बुधवार, 24 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Mumbai Rain News : उघड्या मॅनहोलचे वास्तव महापौरांसमोरच उघड! पाहणीदरम्यान एकजण गटारात पडला, माटुंग्यातील धक्कादायक प्रकार

Updated On: Jun 24, 2026 | 02:44 PM IST
जाहिरात
सारांश

मुंबईच्या महापौर रितू तावडे माटुंगा परिसरात पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची पाहणी करत असताना त्यांच्या समोरच मुंबई महापालिकेचा एक अधिकारी उघड्या मॅनहोलमध्ये पडल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेमुळे मॅनहोलला झाकण नसल्याचे वास्तव समोर आले असून, पावसाळ्यातील नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्यासमोरच एकजण मॅनहोलमध्ये पडला (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्यासमोरच एकजण मॅनहोलमध्ये पडला (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्यासमोरच एकजण मॅनहोलमध्ये पडला
  • महापौर रितू तावडे माटुंग्यामध्ये पाहणी करत असतानाची घटना
  • मॅनहोलला झाकण नसल्याचे वास्तव महापौरांसमोर उघड
Mumbai Mayor Ritu Tawde News Marathi : मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचण्याच्या आणि नागरी सुविधांतील त्रुटींच्या घटना समोर येत आहेत. अशातच माटुंगा परिसरात एक धक्कादायक प्रकार घडला. मुंबईच्या महापौर रितू तावडे या पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी माटुंग्यात गेल्या असताना त्यांच्या समोरच एकजण उघड्या मॅनहोलमध्ये पडला.

नेमके काय घडले?

माटुंगा परिसरातील पावसाच्या पाण्याचा निचरा आणि नागरी व्यवस्थेची पाहणी करण्यासाठी महापौर रितू तावडे अधिकाऱ्यांसह घटनास्थळी उपस्थित होत्या. त्यावेळी परिसरात पाणी साचल्याने एका मॅनहोलचे झाकण नसल्याचे लक्षात आले नाही. पाहणीदरम्यान एकजण अचानक उघड्या मॅनहोलमध्ये पडला. घटनेनंतर परिसरात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. उपस्थित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी तातडीने धाव घेत संबंधित अधिकाऱ्याला बाहेर काढले. सुदैवाने या घटनेत अधिकाऱ्याला गंभीर दुखापत झाल्याचे वृत्त नाही.

Mumbai Local पुन्हा हादरली! दरवाजा बंद करण्यास सांगितलं अन् जीव गेला; अंधेरी-बोरिवलीदरम्यान २२ वर्षीय तरुणावर चाकू हल्ला

उघड्या मॅनहोलचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर

या घटनेमुळे मुंबईतील उघडे मॅनहोल, पावसाळ्यातील सुरक्षेच्या उपाययोजना आणि नागरिकांच्या जीविताला असलेला धोका पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. विशेष म्हणजे, महापौरांच्या उपस्थितीतच ही घटना घडल्याने महापालिकेच्या पावसाळी तयारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात उघडे मॅनहोल, साचलेले पाणी आणि अपुरी सुरक्षा व्यवस्था यामुळे अपघात घडत असतात. त्यामुळे अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी मॅनहोलची नियमित तपासणी, योग्य संकेतफलक आणि सुरक्षेच्या उपाययोजना तातडीने राबवण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

महापौर रितू तावडे मुंबईतील दादर येथील गांधी मार्केटची पाहणी करत असताना, त्यांच्या डोळ्यासमोरच एक माणूस उघड्या गटारात पडला. या घटनेमुळे महापौर रितू तावडे संतापल्या आणि त्यांनी बीएमसी अधिकाऱ्यांना खडसावले. मुंबईत कुठेही उघडे मॅनहोल आढळल्यास प्रभाग अधिकाऱ्याला निलंबित केले जाईल, असा कडक इशारा त्यांनी दिला. महापौर रितू तावडे म्हणाल्या की, नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे कडक आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

महापौर रितू तावडे यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये महापौर माध्यमांना सांगताना दिसत आहेत की, त्यांच्या परिसरात मान्सूनच्या पावसाचा सामना करण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था करण्यात आली आहे आणि परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आहे. योगायोगाने, तिथून जाणारा एक माणूस उघड्या गटारात पडला. लोकांनी त्याला वाचवण्यासाठी धाव घेतली. महापौरही तिथे गेल्या आणि गटारात पडलेल्या व्यक्तीची विचारपूस केली.

Mumbai Local : धावती लोकल पकडताना ७० वर्षीय वृद्धाचा जीव धोक्यात; डोंबिवली जीआरपीच्या सतर्कतेने मोठी दुर्घटना टळली

Web Title: Bmc officer falls into open manhole in front of mumbai mayor ritu tawde at matunga inspection

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 24, 2026 | 02:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा
1

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

सानपाडा रेल्वेस्टेशन फुटपाथवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न कायम; बीएमसीच्या कारवाईनंतरही पुन्हा उभे राहतात अनधिकृत हॉटेल्स आणि दुकाने
2

सानपाडा रेल्वेस्टेशन फुटपाथवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न कायम; बीएमसीच्या कारवाईनंतरही पुन्हा उभे राहतात अनधिकृत हॉटेल्स आणि दुकाने

Karjat News : टोरंट कंपनीचा प्रताप! जलविद्युत प्रकल्पासाठी नियम धाब्यावर? आदिवासींच्या जमिनीत अवजड मशिनरी, ग्रामस्थांचा संताप
3

Karjat News : टोरंट कंपनीचा प्रताप! जलविद्युत प्रकल्पासाठी नियम धाब्यावर? आदिवासींच्या जमिनीत अवजड मशिनरी, ग्रामस्थांचा संताप

Maharashtra Rain Update : मुंबईकरांनो सावधान! पुढील 2-3 तास महत्त्वाचे; वादळी वाऱ्यांसह जोरदार पावसाची शक्यता
4

Maharashtra Rain Update : मुंबईकरांनो सावधान! पुढील 2-3 तास महत्त्वाचे; वादळी वाऱ्यांसह जोरदार पावसाची शक्यता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Khamenei funeral: पंतप्रधान मोदी खामेनींच्या अंत्यविधीला उपस्थित राहणार? इराणच्या निमंत्रणाने वाढले जागतिक राजकारणातील तापमान

Khamenei funeral: पंतप्रधान मोदी खामेनींच्या अंत्यविधीला उपस्थित राहणार? इराणच्या निमंत्रणाने वाढले जागतिक राजकारणातील तापमान

Jun 24, 2026 | 03:45 PM
Vicky Katrina Son Vihaan: कतरिना-विकीचा मुलगा विहान नक्की कोणासारखा दिसतो? आजोबा श्याम कौशलांनी दिलं ‘हे’ उत्तर

Vicky Katrina Son Vihaan: कतरिना-विकीचा मुलगा विहान नक्की कोणासारखा दिसतो? आजोबा श्याम कौशलांनी दिलं ‘हे’ उत्तर

Jun 24, 2026 | 03:44 PM
परीक्षा केंद्रावर सापडला मोबाईल; विद्यार्थिनीचा उडी मारून पळण्याचा प्रयत्न

परीक्षा केंद्रावर सापडला मोबाईल; विद्यार्थिनीचा उडी मारून पळण्याचा प्रयत्न

Jun 24, 2026 | 03:42 PM
जैन मुनी आणि जैन साधू यांच्यातील फरक काय? जाणून घ्या त्याग, तपश्चर्या आणि आध्यात्मिक साधना

जैन मुनी आणि जैन साधू यांच्यातील फरक काय? जाणून घ्या त्याग, तपश्चर्या आणि आध्यात्मिक साधना

Jun 24, 2026 | 03:40 PM
ICC Test Ranking: टेस्ट क्रिकेटमध्ये Joe Root ठरला ‘नंबर वन’, तर शुभमन गिलची वनडेमध्ये थेट…

ICC Test Ranking: टेस्ट क्रिकेटमध्ये Joe Root ठरला ‘नंबर वन’, तर शुभमन गिलची वनडेमध्ये थेट…

Jun 24, 2026 | 03:38 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
CA Intermediate Result 2026: महाराष्ट्राच्या शार्दुल विचारे ‘सीए इंटरमीडिएट’ परीक्षेत देशात अव्वल!

CA Intermediate Result 2026: महाराष्ट्राच्या शार्दुल विचारे ‘सीए इंटरमीडिएट’ परीक्षेत देशात अव्वल!

Jun 24, 2026 | 03:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा