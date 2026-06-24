Mumbai Rain News : उघड्या मॅनहोलचे वास्तव महापौरांसमोरच उघड! पाहणीदरम्यान एकजण गटारात पडला, माटुंग्यातील धक्कादायक प्रकार

माटुंगा परिसरातील पावसाच्या पाण्याचा निचरा आणि नागरी व्यवस्थेची पाहणी करण्यासाठी महापौर रितू तावडे अधिकाऱ्यांसह घटनास्थळी उपस्थित होत्या. त्यावेळी परिसरात पाणी साचल्याने एका मॅनहोलचे झाकण नसल्याचे लक्षात आले नाही. पाहणीदरम्यान एकजण अचानक उघड्या मॅनहोलमध्ये पडला. घटनेनंतर परिसरात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. उपस्थित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी तातडीने धाव घेत संबंधित अधिकाऱ्याला बाहेर काढले. सुदैवाने या घटनेत अधिकाऱ्याला गंभीर दुखापत झाल्याचे वृत्त नाही.
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या घटनेमुळे मुंबईतील उघडे मॅनहोल, पावसाळ्यातील सुरक्षेच्या उपाययोजना आणि नागरिकांच्या जीविताला असलेला धोका पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. विशेष म्हणजे, महापौरांच्या उपस्थितीतच ही घटना घडल्याने महापालिकेच्या पावसाळी तयारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात उघडे मॅनहोल, साचलेले पाणी आणि अपुरी सुरक्षा व्यवस्था यामुळे अपघात घडत असतात. त्यामुळे अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी मॅनहोलची नियमित तपासणी, योग्य संकेतफलक आणि सुरक्षेच्या उपाययोजना तातडीने राबवण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
महापौर रितू तावडे मुंबईतील दादर येथील गांधी मार्केटची पाहणी करत असताना, त्यांच्या डोळ्यासमोरच एक माणूस उघड्या गटारात पडला. या घटनेमुळे महापौर रितू तावडे संतापल्या आणि त्यांनी बीएमसी अधिकाऱ्यांना खडसावले. मुंबईत कुठेही उघडे मॅनहोल आढळल्यास प्रभाग अधिकाऱ्याला निलंबित केले जाईल, असा कडक इशारा त्यांनी दिला. महापौर रितू तावडे म्हणाल्या की, नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे कडक आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
महापौर रितू तावडे यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये महापौर माध्यमांना सांगताना दिसत आहेत की, त्यांच्या परिसरात मान्सूनच्या पावसाचा सामना करण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था करण्यात आली आहे आणि परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आहे. योगायोगाने, तिथून जाणारा एक माणूस उघड्या गटारात पडला. लोकांनी त्याला वाचवण्यासाठी धाव घेतली. महापौरही तिथे गेल्या आणि गटारात पडलेल्या व्यक्तीची विचारपूस केली.
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