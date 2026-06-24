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Mumbai Local पुन्हा हादरली! दरवाजा बंद करण्यास सांगितलं अन् जीव गेला; अंधेरी-बोरिवलीदरम्यान २२ वर्षीय तरुणावर चाकू हल्ला

Updated On: Jun 24, 2026 | 12:36 PM IST
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सारांश

Mumbai Local Train Knife Attack: मुंबईची लाईफलाईन असलेल्या मुंबई लोकलमध्ये पुन्हा एकदा धक्कादायक घटना घडली आहे. मुसळधार पावसात लोकलच्या डब्याचा दरवाजा बंद करण्याच्या किरकोळ कारणावरून झालेल्या वादाचे रूपांतर थेट हत्येच्या प्रयत्नात झाले.

मुंबई लोकल पुन्हा हादरली! दरवाजा बंद करण्यास सांगितलं अन् जीव गेला; अंधेरी-बोरिवलीदरम्यान २२ वर्षीय तरुणावर चाकू हल्ला

मुंबई लोकल पुन्हा हादरली! दरवाजा बंद करण्यास सांगितलं अन् जीव गेला; अंधेरी-बोरिवलीदरम्यान २२ वर्षीय तरुणावर चाकू हल्ला

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विस्तार
  • मुंबई लोकलमध्ये रक्तरंजित थरार!
  • दरवाजा बंद करण्याच्या वादातून २२ वर्षीय तरुणावर चाकू हल्ला
  • धावत्या लोकलमध्ये जीवघेणा हल्ला
22 year old stabbed in Mumbai local train : मुंबईची लाईफलाईन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई लोकलमध्ये पुन्हा एकदा रक्तरंजित घटनेने खळबळ उडाली आहे. मुसळधार पावसात लोकलचा दरवाजा बंद करण्यावरून झालेल्या किरकोळ वादाचे रूपांतर हत्येत झाले. पश्चिम रेल्वेवरील चर्चगेट ते नालासोपारा दरम्यान धावणाऱ्या फास्ट लोकल ट्रेनच्या फर्स्ट क्लास डब्यात एका सहप्रवाशाने २२ वर्षीय तरुणावर प्राणघातक हल्ला करून त्याला ठार मारले. धावत्या ट्रेनमधील या भीषण घटनेमुळे मुंबईकरांच्या सुरक्षेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकल ट्रेनच्या फर्स्ट क्लास डब्यातून प्रवास करत असताना २२ वर्षीय मयंक लोहारची हत्या झाली. मुसळधार पावसामुळे दरवाजा बंद करण्यावरून त्याचा दुसऱ्या प्रवाशासोबत वाद झाला. हा वाद विकोपाला गेला आणि आरोपीने लोहारच्या पोटात अनेक वेळा चाकूने वार केले. ट्रेन बोरीवली स्टेशनवर पोहोचताच आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाला. गंभीर जखमी झालेल्या लोहारला रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. जीआरपी सध्या आरोपीचा शोध घेत आहे.

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नेमके काय घडले?

मृत तरुणाची ओळख मयंक लोहार (२२) अशी पटली आहे. तो चर्चगेटहून नालासोपाराकडे जाणाऱ्या लोकल ट्रेनच्या फर्स्ट क्लास डब्यातून प्रवास करत होता. ट्रेन बोरीवली स्टेशनवर पोहोचण्याच्या थोड्याच वेळ आधी ही घटना घडली.

रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास ट्रेन बोरीवली स्टेशनवर पोहोचताच, जीआरपी आणि आरपीएफच्या जवानांनी जखमी मयंकला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले, परंतु डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्रेनच्या दरवाजावरून मयंकचा एका सहप्रवाशासोबत वाद झाला होता. पावसाचे पाणी आत येत असल्यामुळे दरवाजा बंद करण्यावरून सुरू झालेला हा वाद हळूहळू हिंसक हाणामारीत बदलला आणि दुसऱ्या एका प्रवाशाने मयंकवर चाकूने हल्ला केला. रक्ताने माखलेला मयंक डब्यातच कोसळला. या घटनेमुळे ट्रेनमध्ये गोंधळ आणि घबराट पसरली. काही प्रवाशांनी हल्लेखोराला थांबवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याच्या हातात चाकू असल्याने कोणीही पुढे जाऊ शकले नाही.

बोरीवली स्टेशनवर पोहोचताच आरोपी फरार झाला. जीआरपीकडे तक्रार दाखल करण्यात आली असून, तपास सुरू आहे. आरोपीचा शोध घेण्यासाठी रेल्वे स्थानकावरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहे. या घटनेनंतर, पश्चिम रेल्वेचे कर्मचारी, आरपीएफ, जीआरपी जवान आणि एक वैद्यकीय पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. पश्चिम रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारीही बोरिवली स्थानकावर पोहोचले आणि त्यांनी संपूर्ण घटनेचा आढावा घेतला.

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Web Title: Western railway mumbai local train stabbing over door closing dispute 22 year old youth attacked in first class coach

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Published On: Jun 24, 2026 | 12:36 PM

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