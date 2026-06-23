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साताऱ्यात पावसाची चाहूल, कोयना परिसरात वाढली पर्जन्यवृष्टी, हवामान खात्याचा सतर्कतेचा इशारा

Updated On: Jun 23, 2026 | 08:29 PM IST
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सारांश

सातारा जिल्ह्यात पावसाने पुन्हा जोर धरला असून कोयना परिसरात पर्जन्यमान वाढले आहे. हवामान विभागाने पुढील 48 तासांसाठी सतर्कतेचा इशारा दिला असून खरीप हंगामासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

साताऱ्यात पावसाची चाहूल, कोयना परिसरात वाढली पर्जन्यवृष्टी, हवामान खात्याचा सतर्कतेचा इशारा

साताऱ्यात पावसाची चाहूल, कोयना परिसरात वाढली पर्जन्यवृष्टी, हवामान खात्याचा सतर्कतेचा इशारा

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विस्तार

सातारा : सातारा जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेला पाऊस अखेर सक्रिय झाला असून पश्चिम भागातील अनेक ठिकाणी पावसाच्या सरी कोसळू लागल्या आहेत. यामुळे उष्णतेने त्रस्त नागरिकांना दिलासा मिळाला असून खरीप हंगामाच्या तयारीत असलेल्या शेतकऱ्यांमध्येही समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भारतीय हवामान विभागाने पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांसाठी पुढील दोन दिवस सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.

महाबळेश्वर, पाचगणी, कोयनानगर, पाटण, वाई, कराड आणि सातारा परिसरात मंगळवारपासून ढगाळ वातावरणासह हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडत आहे. सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये ढगांची दाटी वाढल्याने येत्या काही दिवसांत पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

जलसंपदा विभागाच्या माहितीनुसार, कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात गेल्या चोवीस तासांत २८.५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. घाटमाथ्यावर आर्द्रतेचे प्रमाण वाढल्यामुळे धरण क्षेत्रात पर्जन्यमानात वाढ होण्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे जलसाठ्यातही हळूहळू सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

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यंदा पावसाने जिल्ह्यात अपेक्षेपेक्षा उशिरा हजेरी लावली. त्यामुळे अनेक भागांत पाणीटंचाईची समस्या निर्माण झाली होती. काही गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू होता. आता पावसाची सुरुवात झाल्याने विहिरी, बोअरवेल आणि अन्य जलस्रोतांना काही प्रमाणात आधार मिळण्याची शक्यता आहे.

खरीप हंगामाच्या दृष्टीने हा पाऊस महत्त्वाचा मानला जात आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी मशागतीची कामे पूर्ण केली असून पेरणीसाठी योग्य वातावरणाची प्रतीक्षा सुरू होती. जमिनीत ओलावा वाढल्यामुळे भात, मका, सोयाबीन, भुईमूग आणि नाचणीसारख्या पिकांच्या लागवडीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होत आहे. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना पावसाचा स्थिर अंदाज लक्षात घेऊन नियोजनबद्ध पेरणी करण्याचा सल्ला दिला आहे.

सातारा शहरात दिवसभर ढगाळ वातावरण राहिल्याने उकाड्यातून मोठा दिलासा मिळाला. अधूनमधून पडणाऱ्या सरींमुळे शहरातील वातावरण प्रसन्न झाले असून बाजारपेठांमध्ये छत्र्या, रेनकोट आणि पावसाळी साहित्य खरेदीसाठी नागरिकांची गर्दी वाढू लागली आहे.

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हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील ४८ तास जिल्ह्यातील काही भागांत मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडू शकतो, तर घाटमाथ्यावरील भागांत अधूनमधून जोरदार सरींची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी हवामानाच्या सूचनांकडे लक्ष देत आवश्यक ती काळजी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

उशिरा सुरू झालेल्या पावसामुळे जिल्ह्यातील शेती, पाणीसाठे आणि पर्यावरणासाठी नव्या आशा निर्माण झाल्या असून आगामी दिवसांतील पर्जन्यमानाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Satara rain update koyna rainfall weather alert

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Published On: Jun 23, 2026 | 08:29 PM

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