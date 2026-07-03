कांजूरमार्ग रेल्वे स्थानकावर महिलांसाठी ‘प्रीमियम टॉयलेट’; स्वच्छता, सुरक्षितता आणि आधुनिक सुविधांचा संगम

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हे केवळ स्वच्छतागृह नसून, महिलांच्या गरजा लक्षात घेऊन उभारण्यात आलेले आधुनिक सुविधा केंद्र आहे. येथे स्वच्छ प्रसाधनगृह, प्रशस्त वॉश बेसिन, ड्रेसिंग एरिया, आरसे, सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशीन, वापरलेल्या नॅपकिनच्या विल्हेवाटीची यंत्रणा, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा आणि नियमित स्वच्छतेची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे महिला प्रवाशांना अधिक सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरणात या सुविधांचा वापर करता येणार आहे. मुंबईतील हजारो महिला दररोज नोकरी, शिक्षण, व्यवसाय आणि इतर कामांसाठी लोकलने प्रवास करतात.
प्रीमियम सुविधा केंद्र ठरणार मोठा दिलासा देणारे
दीर्घ प्रवासादरम्यान स्वच्छतागृहांची गरज भासल्यास त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत कांजूरमार्ग स्थानकावरील हे प्रीमियम सुविधा केंद्र मोठा दिलासा देणारे ठरणार आहे. यापूर्वी मध्य रेल्वेने मुलुंड, घाटकोपर, चेंबूर आणि एलटीटी स्थानकांवर ‘वुमेन्स पावडर रूम’ ही संकल्पना राबविली होती. त्याला मिळालेल्या चांगल्या प्रतिसादानंतर आता अधिक दर्जेदार आणि सर्वसमावेशक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ‘वुमेन्स प्रीमियम टॉयलेट’ सुरू करण्यात येत आहेत. रेल्वे प्रशासनाच्या मते, प्रवार सुविधांचा दर्जा उंचावण्याबरोबरच महिला प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुलभ, सुरक्षि आणि सन्मानजनक करणे हा उपक्रमामागील उद्देश आहे.
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लवकरच अन्य स्थानकांवरही मिळणार सेवा
कांजूरमार्गनंतर प्रवाशांची संख्या अधिक असलेल्या इतर स्थानकांवरही अशा सुविधा टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचा मध्य रेल्वेचा मानस आहे. महिला प्रवाशांसाठी ही सुविधा निश्चितच दिलासादायक ठरणार आहे.