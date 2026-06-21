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‘मराठी मुंबई नाही ‘मुस्लिम मुंबई’ होणार…’, किरीट सोमय्यांचा सर्वात मोठा दावा, वाढत्या लोकसंख्येवरून दिला धोक्याचा इशारा

Updated On: Jun 21, 2026 | 03:49 PM IST
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सारांश

मुंबईतील बदलत्या लोकसंख्याशास्त्रीय रचनेबाबत एक धक्कादायक आणि महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. जमिनीवरील वास्तव मांडताना सोमय्या यांनी इशारा दिला की, जर सध्याची परिस्थिती अशीच राहिली, तर २०५२ सालापर्यंत 'मराठी मुंबई'चे रूपांतर पूर्णपणे 'मुस्लिम मुंबई'मध्ये होईल.

किरीट सोमय्यांचा सर्वात मोठा दावा, वाढत्या लोकसंख्येवरून दिला धोक्याचा इशारा (Photo Credit- X)

किरीट सोमय्यांचा सर्वात मोठा दावा, वाढत्या लोकसंख्येवरून दिला धोक्याचा इशारा (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘मराठी मुंबई नाही ‘मुस्लिम मुंबई’ होणार…’
  • किरीट सोमय्यांचा सर्वात मोठा दावा
  • वाढत्या लोकसंख्येवरून दिला धोक्याचा इशारा
Kirit Somaiya On Mumbai Muslim Population: भारतीय जनता पक्षाचे आक्रमक नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी महाराष्ट्र आणि विशेषतः मुंबईतील बदलत्या लोकसंख्याशास्त्रीय रचनेबाबत एक धक्कादायक आणि महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. जमिनीवरील वास्तव मांडताना सोमय्या यांनी इशारा दिला की, जर सध्याची परिस्थिती अशीच राहिली, तर २०५२ सालापर्यंत ‘मराठी मुंबई’चे रूपांतर पूर्णपणे ‘मुस्लिम मुंबई’मध्ये होईल. आकडेवारीचा आधार घेत किरीट सोमय्या यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील मालेगाव विधानसभा मतदारसंघात ९५ टक्के मतदार मुस्लिम आहेत. त्यांनी याला एक गंभीर बाब असल्याचे म्हटले आणि नमूद केले की, हा बदल केवळ एका क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून राज्याच्या इतर अनेक भागांमध्ये वेगाने पसरत आहे.

मुंबईतील उल्लेखित परिसर

आपल्या विधानात सोमय्या यांनी मुंबई आणि आसपासच्या अशा अनेक भागांची यादी दिली जिथे त्यांच्या मते लोकसंख्येचा समतोल बिघडत चालला आहे. त्यांनी विशेषतः मानखुर्द, शिवाजी नगर, गोवंडी, अणुशक्ती नगर, नौपाडा, बहरामपाडा, नागपाडा आणि मोहम्मद अली रोड यांसारख्या भागांचा उल्लेख केला. सोमय्या यांनी असा दावाही केला की, मीरा रोड हे नवीन शहर आता पूर्णपणे ‘मुस्लिम शहर’ बनले आहे. मुंब्रा, तळोदा, अमरावती आणि अकोला यांसारख्या शहरांमध्येही असाच वाढता प्रभाव दिसून येत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

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कट आणि जिहादचे आरोप

किरीट सोमय्या यांनी या बदलाचे वर्णन एक सुनियोजित कट असे केले. त्यांनी आरोप केला की, परदेशातून भारतात कोट्यवधी रुपये पाठवले जात आहेत आणि त्यांचा वापर ‘लव्ह जिहाद’, ‘लँड जिहाद’ आणि ‘व्होट जिहाद’साठी केला जात आहे. त्यांच्या मते, महाराष्ट्रातील सध्याची परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील आहे आणि हिंदू समाजाने आता जागे होण्याची गरज आहे.

२०५२ चा इशारा

सोमय्या यांनी भविष्याचे एक भयावह चित्र मांडले आणि म्हटले की, मुंबई आणि महाराष्ट्रातील जमिनीवरील वास्तवाकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते. त्यांनी यावर भर दिला की २०५२ पर्यंत मुंबईचे स्वरूप पूर्णपणे बदलू शकते आणि म्हणूनच नागरिकांनी सतर्क व जागरूक राहणे आवश्यक आहे. किरीट सोमय्या यांच्या या विधानामुळे राज्याच्या राजकारणात नवीन वाद निर्माण झाला आहे; एका बाजूला याकडे सुरक्षा आणि संस्कृतीला धोका म्हणून पाहिले जात आहे, तर दुसरीकडे विरोधी पक्ष याला ध्रुवीकरणाचे राजकारण म्हणत आहेत.

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Web Title: Kirit somaiya warns marathi mumbai will become muslim mumbai population growth

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Published On: Jun 21, 2026 | 03:48 PM

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